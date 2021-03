Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

IfW hebt BIP-Wachstumsprognosen für 2021 und 2022 an

Trotz des fortwährenden Lockdowns und anziehender Infektionszahlen blickt das Kieler Institut für Weltwirtschaft (IfW) optimistischer auf die deutsche Wirtschaftsentwicklung als noch im Winter. Das Institut revidierte seine Konjunkturprognose nach oben und erwartet nun für 2021 einen Zuwachs des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 3,7 Prozent anstatt im Dezember 2020 erwarteter 3,1 Prozent und für 2022 um 4,8 Prozent anstelle von 4,5 Prozent. "Grund ist die aufwärtsgerichtete Industriekonjunktur durch das gute Auslandsgeschäft", erklärten die Ökonomen.

DIW senkt BIP-Wachstumsprognose für 2021 auf 3,0 Prozent

Die Lockdown-Lockerungen trotz bereits wieder steigender Corona-Infektionszahlen und der langsame Impffortschritt schicken die deutsche Wirtschaft nach Einschätzung des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) auf einen "Stop-and-Go-Kurs". In ihrer neuen Prognose sehen die Ökonomen für 2021 nur noch ein Wachstum der Wirtschaftsleistung von 3,0 Prozent, nachdem im vergangenen Dezember noch ein Plus von 5,3 Prozent realistisch erschien, teilte das Institut in Berlin mit. Für 2022 wird eine Zunahme des Bruttoinlandsproduktes (BIP) um 3,8 Prozent erwartet. Im Dezember war hier ein Zuwachs von 2,6 Prozent gesehen worden.

RWI kappt BIP-Wachstumsprognose für 2021 auf 3,6 Prozent

Das RWI - Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung hat aufgrund der Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie seine Prognose für das deutsche Wirtschaftswachstum im Jahr 2021 auf 3,6 Prozent gesenkt, nachdem im Dezember 2020 noch ein Plus von 4,9 Prozent veranschlagt worden war. Für 2022 erwarten die Ökonomen eine Zunahme des Bruttoinlandsproduktes (BIP) um 3,0 Prozent. Im Dezember waren 2,8 Prozent gesehen worden.

Arbeitskosten im Euroraum steigen im vierten Quartal

Die Arbeitskosten in der Eurozone sind im vierten Quartal 2020 gegenüber dem Vorjahr um nominal 3,0 (Vorquartal: 1,6) Prozent gestiegen. Dahinter stand ein Anstieg der Lohnkosten um 3,5 (zuvor: 2,2) Prozent und ein Anstieg der Lohnnebenkosten um 1,5 (minus 0,3) Prozent, wie die Statistikbehörde Eurostat auf Basis kalenderbereinigter Daten mitteilte. In der gesamten EU erhöhten sich die Arbeitskosten um 3,3 (1,8) Prozent.

Lagarde: Klimawandel ist relevant für EZB-Primärmandat

Die Europäischen Zentralbank (EZB) muss den Klimawandel nach Aussage von EZB-Präsidentin Christine Lagarde nicht nur im Rahmen der Unterstützung der allgemeinen Wirtschaftspolitik beachten, sondern auch mit Blick auf ihr Primärmandat, die Bewahrung mittelfristiger Preisstabilität. "Er ist relevant für das Primärmandat", sagte Lagarde in der Anhörung des Wirtschafts- und Währungsausschusses des Europaparlaments.

Lagarde: Höhere PEPP-Käufe werden langfristig sichtbar

EZB-Präsidentin Christine Lagarde hat erneut auf die Schwankungsanfälligkeit der wöchentlichen Anleihekäufe im Rahmen des Pandemieprogramms PEPP hingewiesen. Vor ihrer Anhörung im Wirtschafts- und Währungsausschuss des Europaparlaments sagte Lagarde: "Die Daten zu unseren wöchentlichen Käufen werden weiterhin von kurzfristigen Faktoren verzerrt sein, zum Beispiel von unregelmäßigen Fälligkeiten, aber das höhere Tempo des Programms wird über längere Intervalle hinweg sichtbar werden."

Lagarde: Renditeanstieg vor zweitem Halbjahr ist unerwünscht

Die Europäische Zentralbank (EZB) will nach den Worten ihrer Präsidentin Christine Lagarde mit höheren Anleihekäufen im Rahmen des Pandemiekaufprogramms PEPP einen verfrühten Anstieg der Staatsanleiherenditen verhindern. "Worauf wir reagieren, ist ein Renditeanstieg, der der erwarteten wirtschaftlichen Erholung vorausläuft", sagte Lagarde in einer Anhörung des Wirtschafts- und Währungsausschusses des Europaparlaments. Sie fügte hinzu: "Wir sehen nicht, dass das vor dem zweiten Halbjahr 2021 passieren wird." Ein vorheriger Renditeanstieg sei unerwünscht.

Lagarde: EZB-Rat berät alle sechs Wochen über PEPP

Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) wird nach den Worten von EZB-Präsidentin Christine Lagarde bei seinen alle sechs Wochen stattfindenden geldpolitischen Beratungen über die Angemessenheit der Anleihekäufe im Rahmen des Pandemiekaufprogramms PEPP sprechen. "Wir messen natürlich alle sechs Wochen, wenn wir unsere geldpolitische Ratssitzung haben, diese Größen, um eine Einschätzung vorzunehmen - Finanzierungsbedingungen, Inflationsausblick", sagte Lagarde.

EZB teilt bei siebtem TLTRO3 330,501 Mrd Euro zu

Die Nachfrage der Banken im Euroraum nach langfristiger Liquidität der Europäischen Zentralbank (EZB) hat beim siebten langfristigen und zielgerichteten Refinanzierungsgeschäft der dritten Serie (TLTRO3) stark zugenommen. Nach Mitteilung der EZB nahmen 425 (sechster TLTRO: 156) Banken 330,501 (50,414) Mrd Euro Milliarden Euro für 1.099 Tage auf.

Bank of England bestätigt Leitzins und Kaufprogramm

Die Bank of England (BoE) hat ihren Leitzins auf dem Rekordtief von 0,10 Prozent bestätigt. Auch das Kaufprogramm wurde auf dem bisherigen Niveau von 895 Milliarden Pfund belassen. Börsianer und Ökonomen hatten mit diesen Entscheidungen gerechnet. Die Beschlüsse der Notenbanker fielen einstimmig.

Norges Bank stellt Zinserhöhung etwas früher in Aussicht

Die norwegische Zentralbank hat ihren Leitzins wie erwartet bei null belassen, erklärte aber, dass sie früher als bisher angenommen die Zinsen erhöhen könnte. "Nach der aktuellen Einschätzung zu den Aussichten und dem Gleichgewicht der Risiken wird der Leitzins höchstwahrscheinlich in der zweiten Hälfte des Jahres 2021 angehoben werden", so die Norges Bank.

Gastgewerbe-Umsatz im Corona-Jahr um fast zwei Drittel eingebrochen

Ein Jahr nach Beginn der Corona-Pandemie nimmt die Verzweiflung im Gastgewerbe angesichts des anhaltenden Lockdowns immer weiter zu. Seit dem 1. März 2020 bis heute beklagen die Betriebe Umsatzeinbußen von 63,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, wie eine Umfrage des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga Bundesverband) vom 9. März ergab. Im Februar 2021 sank der Umsatz laut Angaben der 6.500 Umfrageteilnehmer um 77,9 Prozent.

Rasche Digitalisierung kann jede fünfte Tonne CO2 einsparen

Mit einer deutlich schnelleren Digitalisierung kann Deutschland bis 2030 rund ein Fünftel seiner heutigen CO2-Emissionen einsparen. Das Potenzial liegt bei bis zu 151 Megatonnen CO2, wie eine Klima-Studie der Unternehmensberatung Accenture im Auftrag des Branchenverbands Bitkom ergab. Sollte die Digitalisierung allerdings nur so schleppend wie derzeit vorankommen, wären lediglich 102 Megatonnen drin. Insgesamt muss Deutschland seinen Ausstoß in den kommenden zehn Jahren um 262 Megatonnen CO2 verringern, um die Klimaziele zu erreichen.

Putin: Biden soll nicht von sich auf andere schließen

Nach den scharfen Verbalattacken des neuen US-Präsidenten Joe Biden gegen Kreml-Chef Wladimir Putin hat dieser zum Gegenschlag ausgeholt. Man solle nicht von sich auf andere schließen, sagte Putin mit Blick auf ein Interview, in dem Biden die Frage, ob er Putin für einen "Mörder" halte, bejaht hatte. "Wir sehen in einem anderen Menschen immer unsere eigenen Eigenschaften und denken, dass er so sei wie wir selbst."

+++ Konjunkturdaten +++

Schweden Feb Arbeitslosenquote 9,7%

Eurozone/Handelsbilanz Jan Überschuss 6,3 Mrd EUR (Vj Überschuss 1,5 Mrd EUR)

