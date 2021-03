Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

EZB-Direktor fordert internationale Regeln für digitales Zentralbankgeld

Die Einführung von digitalem Zentralbankgeld (CBDC) sollte nach Aussage von EZB-Direktor Fabio Panetta von einer internationalen Einigung auf bestimmte Konstruktionsprinzipien begleitet werden. "Die Entscheidungen über das Design von CBDC wird von jeder Zentralbank alleine gefällt, aber die Definition der optimalen Designprinzipien erfordert Kooperation auf internationaler Ebene", sagte Panetta bei einer von der Schweizerischen Nationalbank (SNB) veranstalteten Konferenz. Damit würde sichergestellt, dass die grenzüberschreitende Nutzung von CBDC keine nachteiligen Auswirkungen für Stabilität und die Bekämpfung gesetzwidriger Aktivitäten hätte.

Kuroda: Bank of Japan gibt Politik von ETF-Käufen nicht auf

Der Gouverneur der Bank of Japan (BoJ), Haruhiko Kuroda, hat erklärt, dass die Entscheidung der Zentralbank, ihr jährliches Ziel für börsengehandelte Fonds (ETF) fallen zu lassen, nicht bedeutet, dass sie diese Politik aufgibt. "Die Notenbank erwägt nicht, die Käufe von ETF zu reduzieren oder auszusteigen", sagte Kuroda bei einer Pressekonferenz. Die BoJ hat ihr Jahresziel von 6 Billionen Yen (55 Milliarden Dollar) für ETFs fallen gelassen. Kuroda sagte allerdings, die Bank sei bereit, bei Bedarf mit größeren Käufen einzugreifen.

LBBW: Bank of Japan will flexibler reagieren können

LBBW-Chefvolkswirt Uwe Burkert geht davon aus, dass die von der Bank of Japan (BoJ) verkündeten Anpassungen der Geldpolitik wenig Rückwirkungen auf die japanischen Finanzmärkte haben. Die BoJ gewinne zwar etwas mehr Spielraum, "die japanische Notenbank ist aber seit langem der dominante Akteur an den japanischen Finanzmärkten und dürfte dies auch bleiben", meint Burkert. "Zwar signalisiert sie nun, sich bei guter Entwicklung auch am Aktienmarkt mehr zurückhalten zu wollen. Grundsätzlich verfügt sie aber weiterhin über alle Hebel, sowohl die Aktienmärkte massiv zu stützten als auch das JGB-Renditeziel zu verteidigen."

NordLB: Bank of Japan macht technische Anpassungen

NordLB-Analyst Tobias Basse vertritt die Ansicht, dass die Bank of Japan (BoJ) nach der Überprüfung des geldpolitischen Rahmens eher technische Anpassungen verkündet hat, die vor allem auf eine Erhöhung der Effektivität der bisherigen Maßnahmen zu zielen scheinen. Wirkliche Anpassungen der Zinspolitik seien ausgeblieben. Der traditionelle Leitzins und die Zielrendite seien auf dem bisherigen Niveau geblieben. Allerdings sei das Band um das Ziel für die Verzinsung der Staatsanleihen numerisch genau benannt worden. Die BoJ erlaubt Schwankungen um 25 Basispunkte des vorgegebenen Zinses in beide Richtungen.

Russische Notenbank erhöht Leitzins um 25 Basispunkte

Die russische Zentralbank hat ihren Leitzins erhöht und zugleich die Tür für weitere Erhöhungen offen gelassen. Der Schlüsselzins stieg um 25 Basispunkte auf 4,50 Prozent. Die Notenbank begründete den Schritt mit dem zunehmenden Inflationsdruck, der Volatilität der Märkte und geopolitischen Entwicklungen. Die meisten Ökonomen hatten mit stabilen Zinsen gerechnet.

Merkel zuversichtlich, dass Wirtschaft an Fahrt gewinnt

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich optimistisch für einen Wirtschaftsaufschwung bei zunehmenden Impffortschritten gezeigt. Die Coronavirus-Pandemie habe 2020 Deutschland, aber auch der Weltwirtschaft insgesamt "sehr zu schaffen" gemacht, sagte Merkel in einer Rede per Video beim 4. Deutsch-Ukrainischen Wirtschaftsforum. "Aber ich bin recht zuversichtlich, dass vor allem mit den Fortschritten durch die Impfkampagnen auch die wirtschaftliche Entwicklung wieder an Fahrt gewinnen wird", erklärte sie.

Spahn verteidigt kurzzeitiges Aussetzen der Astrazeneca-Vakzine

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat die Entscheidung zum temporären Aussetzen des Covid-19-Impfstoffs des schwedisch-britischen Herstellers Astrazeneca verteidigt. Die drei Tage des Stopps seien genutzt worden, um mehr Informationen zu erhalten und eine Prüfung durch die Experten zu ermöglichen, sagte Spahn in Berlin. Die aktualisierte Meldung der Europäischen Arzneimittelagentur EMA belege, dass es sich um einen sicheren, wirksamen Impfstoff handle. Deshalb könne die Astrazeneca-Impfung "mit entsprechenden, umsichtigen Ärzten und aufgeklärten Bürgern" fortgesetzt werden. "Heute geht es in den Ländern wieder los."

Spahn kann sich Verträge zu Sputnik V vorstellen

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat sich für einen Einsatz des russischen Impfstoffs Sputnik V grundsätzlich offen gezeigt, sofern die entsprechenden Daten vorliegen. Die Bundesregierung sei mit der russischen Seite auf verschiedenen Ebenen "in engem Austausch", die auch eine "EMUse", also eine Notfallzulassung beinhaltete, sagte Spahn in Berlin. "Ich kann mir auch vorstellen, dass wir Verträge schließen, auch zügig schließen." Allerdings sei es "sehr, sehr wichtig", dass gerade für Impfstoffe, für die keine eigenen Studienergebnisse aus Europa vorliegen, die Datenlage klar sei.

IG Metall NRW reagiert abwartend auf Bericht über neues Angebot der Arbeitgeber

Im Tarifkonflikt in der Metall- und Elektroindustrie wartet die IG Metall in Nordrhein-Westfalen vorerst ab und baut auf die nächste Verhandlung am kommenden Donnerstag in Düsseldorf. Von der Ankündigung eines neuen Angebots der Arbeitgeberseite erfuhr die Gewerkschaft bislang nur aus der Presse, wie der Bezirksverband auf AFP-Anfrage mitteilte. Dazu äußern wollte er sich vorerst nicht.

Dutzende Vertreter der pro-kurdischen HDP in der Türkei festgenommen

Die türkische Polizei hat am Freitag dutzende Vertreter der pro-kurdischen Partei HDP festgenommen. Ihnen würden Verbindungen zu militanten Kurden vorgeworfen, meldete die staatliche türkische Nachrichtenagentur Anadolu. Nach fünf weiteren Verdächtigen werde gesucht. Gegen die zweitgrößte Oppositionspartei der Türkei läuft seit dieser Woche ein international heftig kritisiertes Verbotsverfahren.

March 19, 2021