EZB: Kreditvergabe an Unternehmen wächst im Februar schneller

Das Wachstum der Buchkreditvergabe an nicht-finanzielle Unternehmen im Euroraum hat sich im Februar leicht verstärkt. Nach Angaben der Europäischen Zentralbank (EZB) erhöhte sich die Kreditvergabe mit einer Jahresrate von 7,1 (Januar revidiert: 6,9) Prozent. Vorläufig war für Januar ein Wachstum von 7,0 Prozent gemeldet worden. Das Volumen der an private Haushalte ausgereichten Kredite wuchs mit einer Jahresrate von 3,0 (3,0) Prozent, worunter die Kredite für den Hauskauf um 4,5 (4,5) Prozent zunahmen, während die Konsumentenkredite um 2,8 (2,6) Prozent unter dem Niveau des Vorjahresmonats lagen.

Powell: Jetzt ist nicht die Zeit für Abbau der Schulden

Fed-Chef Jerome Powell ist der Ansicht, dass die US-Regierung ihre Schulden auf dem aktuellen Niveau verwalten kann. Die Finanzpolitiker sollten seiner Einschätzung nach aber versuchen, das Wachstum der Schulden zu verlangsamen, sobald die Wirtschaft stärker ist. Jetzt sei nicht die Zeit, um den Fokus auf den Abbau der Staatsschulden zu legen, sagte Powell in einem Interview mit National Public Radio.

SNB bestätigt Geldpolitik und mildert Franken-Rhetorik etwas

Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hat ihre Geldpolitik wie erwartet bestätigt und zugleich ihre Rhetorik bezüglich des Außenwerts des Franken etwas gemildert. Zudem wurden die Inflationsprognosen leicht angehoben. Wie die SNB im Ergebnis ihrer geldpolitischen Lagebeurteilung mitteilte, bleibt der Leitzins ebenso bei minus 0,75 Prozent wie der Bankeinlagensatz. Ökonomen hatten diese Entscheidung erwartet.

Chinas Notenbank will größere Finanzhilfe für neue Energiefirmen

Chinas Zentralbank erhöht die finanzielle Unterstützung für neue Energieunternehmen, wie zum Beispiel Solar- und Windenergieproduzenten, da die Regierung als oberste wirtschaftliche Priorität in den kommenden Jahren eine aggressive Emissionsreduzierung vorantreibt. Die People's Bank of China (PBoC) forderte in einer Erklärung die lokalen Verwaltungen und Behörden auf, die finanzielle Unterstützung für Firmen aus dem Bereich der erneuerbaren Energien zu erhöhen, um deren gesunde Entwicklung zu fördern.

Merkel fordert vor EU-Gipfel schonungslose Analyse der Schwächen

Vor dem Brüsseler Video-Gipfel hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sowohl die Europäische Union als auch Deutschland zu einer Analyse der Fehler in der Corona-Krise aufgefordert. "Es ist noch viel zu tun und es gehört zu den Wahrheiten, dass diese Pandemie uns auch gezeigt hat, wo wir schonungslos sozusagen analysieren müssen, wo unsere Schwächen liegen", sagte Merkel bei ihrer Regierungserklärung vor dem Bundestag. "Das wird uns auch auf diesem Europäischen Rat beschäftigen."

BDI fordert Corona-Langfriststrategie und Reformen in der EU

Vor dem EU-Gipfel hat der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) hat scharfe Kritik am Brüsseler Corona-Management geübt. "Die EU droht weltweit abgehängt zu werden", mahnte BDI-Hauptgeschäftsführer Joachim Lang. Die dritte Infektionswelle sowie strukturelle Probleme der Test- und Impfstrategien gefährdeten eine rasche wirtschaftliche Erholung. "Europa braucht ein beherztes, unbürokratisches Corona-Management, das viel stärker auf Kooperation der EU-Mitgliedsstaaten setzt, und eine Langfriststrategie", so Lang.

EU-Gipfel will Exportkontrollen für Corona-Impfstoff befürworten

Der EU-Gipfel will sich grundsätzlich für die Kontrolle von Ausfuhren von Corona-Impfstoff in Drittstaaten aussprechen. "Wir betonen die Wichtigkeit von Transparenz sowie die Verwendung von Exportgenehmigungen", heißt es nach AFP-Informationen im letzten Entwurf der Gipfel-Schlussfolgerungen vom Donnerstag. Die Hersteller der Vakzine müssten ihre vertraglichen Lieferpflichten einhalten.

Johnson: Großbritannien könnte Frankreich wegen Corona auf "Rote Liste" setzen

Angesichts der in Frankreich grassierenden südafrikanischen und brasilianischen Varianten des Coronavirus könnte Großbritannien das Land nach den Worten von Premierminister Boris Johnson auf seine "Rote Liste" setzen. Die Frage müsse geprüft werden, sagte Johnson auf eine entsprechende Frage von Abgeordneten im Parlament. Dies könne allerdings zu Problemen mit dem Warenverkehr über den Ärmelkanal führen.

Merkel will neue Gespräche mit der Türkei zur Migration

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will auf dem Brüsseler EU-Gipfel für eine Wiederbelebung des Flüchtlingspakts mit der Türkei werben. Der Türkei gebühre für das Geleistete hohe Anerkennung, sagte sie bei ihrer Regierungserklärung im Bundestag. "Deshalb setze ich mich dafür ein, dass wir die EU-Türkei-Erklärung neu beleben und auch fortentwickeln." Sprachlosigkeit gegenüber der Türkei helfe nicht weiter, weshalb hochrangige Dialoge wieder eingesetzt werden müssten.

Maas zu politischen Gesprächen in Libyen eingetroffen

Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) ist zu politischen Gesprächen in Tripolis eingetroffen. Gemeinsam mit seinen französischen und italienischen Amtskollegen wolle er die neue libysche Einheitsregierung bei den nächsten Schritten auf dem Weg zu Stabilisierung und Frieden unterstützen, erklärte Maas nach Angaben des Auswärtigen Amts bei seiner Landung in Tripolis. Die Übergangsregierung von Libyens Ministerpräsident Abdul Hamid Dbeibah soll die Wahlen im Dezember vorbereiten.

Suez-Kanal weiter durch 220.000-Tonnen-Containerschiff blockiert

Der Suez-Kanal ist am Donnerstagmorgen weiterhin durch ein 220.000-Tonnen-Container-Schiff blockiert geblieben, das sich dort in der Nacht zum Mittwoch festgefahren hatte. Ägyptische Schlepper bemühten sich, die Durchfahrt durch den Kanal freizubekommen, durch den eine der wichtigsten Handelsrouten der Welt verläuft. Dutzende Schiffe warten auf eine Freigabe der Durchfahrt durch den Kanal; die Erdölpreise stiegen bereits.

March 25, 2021 08:30 ET (12:30 GMT)