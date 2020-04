ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, -2

Die 193 Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen haben einen "gleichberechtigten" Zugang zu künftigen Impfstoffen gegen das neuartige Coronavirus verlangt. Eine entsprechende Resolution wurde am Montag von der UN-Vollversammlung in New York einstimmig verabschiedet. Darin wird gefordert, dass künftige Medikamente sowie Impfstoffe gegen das Virus in "gerechter, transparenter, gleichberechtigter und effizienter" Form allen Ländern mit entsprechendem Bedarf zur Verfügung gestellt werden sollten. Dies gelte besonders für die Entwicklungsländer.

Seoul bestätigt Berichte über angebliche OP von Kim Jong Un nicht

Die südkoreanische Regierung hat Berichte nicht bestätigt, wonach sich Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un möglicherweise in schlechter gesundheitlicher Verfassung befinden soll. "Wir haben nichts zu bestätigen", erklärte ein Sprecher des südkoreanischen Präsidenten Moon Jae In. Seine Regierung habe "keine besondere Bewegung" innerhalb Nordkoreas festgestellt.

Bank of Japan warnt vor negativer Spirale in Krise

Die Bank of Japan (BoJ) hat vor einer negativen Spirale für das Wirtschafts- und Finanzsystem gewarnt. "Sollte die erhebliche Abschwächung der Realwirtschaft länger andauern, könnten finanzielle Anpassungen durch solche Anfälligkeiten zu einer negativen Rückkopplungsschleife zwischen der Realwirtschaft und dem Finanzsektor führen", erklärte die Notenbank in einem Halbjahresbericht über das Finanzsystem.

+++ Konjunkturdaten +++

Schweiz März Handelsbilanz Überschuss 3,157 Mrd CHF

GB/Arbeitslosengeldbezieher März +12.100; Quote 3,5%

