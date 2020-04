ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, -2

In der US-Metropole New York hat sich einer Untersuchung zufolge womöglich schon jeder fünfte Bewohner mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. Bei einer großangelegten Studie wurden bei 21 Prozent der New Yorker Antikörper gegen den Erreger nachgewiesen, wie Gouverneur Andrew Cuomo sagte. Im gesamten Bundesstaat New York waren es knapp 14 Prozent. Das würde bedeuten, dass sich in dem Bundesstaat in den vergangenen Monaten rund 2,6 Millionen Menschen angesteckt haben - zehn Mal mehr als die Zahl der positiv ausgefallenen Corona-Tests.

US-Kongress bringt neues Rettungspaket gegen Corona-Krise auf den Weg

Das Volumen der Staatshilfen in den USA im Kampf gegen die Corona-Krise schwillt weiter gigantisch an. Der Kongress in Washington brachte ein weiteres Hilfspaket auf den Weg. Es hat ein Volumen von fast einer halben Billion Dollar und soll vor allem kleine und mittelgroße Unternehmen unterstützen. Die Gesamtsumme der US-Staatsprogramme gegen die Krise wächst damit auf mehr als 2,5 Billionen Dollar. Das neue Hilfspaket ist bereit das vierte.

Biden will mit Trump notfalls per Videokonferenz debattieren

Der voraussichtliche Präsidentschaftskandidat der US-Demokraten, Joe Biden, hofft trotz der Corona-Krise auf ein Rededuell mit Amtsinhaber Donald Trump . "Ich kann es kaum erwarten, mit Donald Trump zu debattieren", sagte der frühere Vizepräsident bei einer Videokonferenz mit Unterstützern seiner Partei. Angesichts der Pandemie sei er auch zu einem Online-Schlagabtausch bereit: "Egal ob Zoom, Skype , Hangouts oder persönlich - jederzeit und wo immer er möchte."

Trump: Bericht über schlechten Gesundheitszustand von Kim Jong Un "inkorrekt"

US-Präsident Donald Trump hat Berichte über einen angeblich schlechten Gesundheitszustand des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong Un als "inkorrekt" bezeichnet. Ein Bericht des US-Nachrichtensenders CNN, wonach Kim sich nach einer Operation mutmaßlich in "ernsthafter Gefahr" befinde, sei nach seiner Ansicht nicht richtig, sagte Trump im Weißen Haus. Er habe "gehört", dass für den Bericht "alte Dokumente" verwendet worden seien.

Mehr als 3.000 Corona-Tote in Brasilien

In Brasilien ist die Zahl der Todesfälle durch das neuartige Coronavirus auf mehr als 3.000 gestiegen. 407 weitere Menschen seien in den vergangenen 24 Stunden an den Folgen ihrer Infektion gestorben, teilte das Gesundheitsministerium in Brasilia mit. Dies war der höchste Anstieg an Todesfällen binnen eines Tages in Brasilien seit Beginn der Pandemie. Die Zahl der Infektionen stieg auf knapp 49.500.

+++ Konjunkturdaten +++

GB/Einzelhandelsumsatz März -5,1% gg Vm; -5,8% gg Vj

GB/Einzelhandelsumsatz März PROG: -6,0% gg Vm; -6,5% gg Vj

GB/Einzelhandelsumsatz ex Kraftstoffe März -3,7% gg Vm; -4,1% gg Vj

GB/GfK-Verbrauchervertrauen Apr -34 (März: -34)

Japan/Kernverbraucherpreise März +0,4% (PROG: +0,4%) gg Vj

Japan/Verbraucherpreise März +0,4% gg Vj

Japan/Verbraucherpreise März unverändert gg Vm

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

April 24, 2020 03:00 ET (07:00 GMT)