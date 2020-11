ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, -2

Die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) hat den Anschlag in Wien mit vier Toten für sich reklamiert. Ein "Soldat des Kalifats" sei für die tödlichen Schüsse in der Nähe einer Synagoge und der Oper verantwortlich, hieß es in einer im Messengerdienst Telegram veröffentlichten Erklärung.

+++ Konjunkturdaten +++

Australien Sep Einzelhandelsumsatz saisonbereinigt -1,1% (PROG: -1,5%)

November 04, 2020 03:00 ET (08:00 GMT)