Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Chinas Exporte steigen im März langsamer als erwartet

Chinas Exporte sind im März langsamer als gestiegen als erwartet, während die Importe des Landes stärker als erwartet zulegten. Wie die Zollbehörde des Landes mitteilte, kletterten die Exporte im vergangenen Monat im Jahresvergleich um 30,6 Prozent. Ökonomen hatten einen kräftigeren Zuwachs von 40 Prozent erwartet, nachdem die Ausführen im Januar und Februar um 60,6 Prozent gestiegen waren.

Britische Wirtschaft wächst im Februar um 0,4 Prozent

Die Wirtschaft Großbritanniens ist im Februar moderat gewachsen. Nach Mitteilung der Statistikbehörde ONS stieg das Bruttoinlandsprodukt gegenüber dem Vormonat um 0,4 Prozent, nachdem es im Januar um revidiert 2,2 (vorläufig: 2,9) Prozent gesunken war. Im gleitenden Dreimonatsschnitt bis Februar lag das BIP um 1,6 Prozent unter dem Niveau des Vorjahreszeitraums.

Deutsche Großhandelspreise im März um 4,4% über Vorjahr

Der Inflationsdruck auf Großhandelsebene in Deutschland hat sich im März zum zweiten Mal in Folge verdoppelt. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) stiegen die Großhandelspreise gegenüber dem Vormonat um 1,7 Prozent und lagen um 4,4 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Im Februar hatte die Jahresteuerung noch bei 2,3 Prozent gelegen und im Januar bei 0,0 Prozent.

Inlandstourismus in Deutschland drei Viertel unter Vorjahr

Der Inlandstourismus in Deutschland hat auch im Februar stark unter der Corona-Pandemie gelitten. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) gab es in den Beherbergungsbetrieben 7,2 Millionen Übernachtungen in- und ausländischer Gäste. Das waren das rund drei Viertel (minus 76,0 Prozent) weniger als im Februar 2020. Die Zahl der Inlandsgäste sank 73,6 Prozent, die der Auslandsgäste um 86,2 Prozent. Von den etwa 51.000 erfassten Beherbergungsbetrieben waren 29.300 geöffnet.

Haushaltsdefizit der USA stiegt im März auf mehr als das Fünfache

Das Haushaltsdefizit der USA ist in der ersten Hälfte des Fiskaljahres auf einen Rekordwert von 1,7 Billionen Dollar gestiegen. Allein im März belief es sich auf 660 Milliarden US-Dollar und war damit um 454 Prozent größer als im März des Vorjahres. Eine dritte Runde von Konjunkturanreizen ließ die Bundesausgaben im vergangenen Monat in die Höhe schnellen.

Rosengren hält aktuelle Gelpolitik für angemessen

Eric Rosengren, Präsident der Boston Fed, sieht die derzeitige Geldpolitik angesichts der aktuellen Herausforderungen am "richtigen Platz". "Ich erwarte, dass eine Rückkehr der Wirtschaft auf das Niveau vor der Pandemie wahrscheinlich länger dauern wird, als viele Prognostiker aus der Privatwirtschaft erwarten", sagte Rosengren.

Scholz: Kein finanzieller Ausgleich für Tests in Unternehmen

Unternehmen in Deutschland sollen laut Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) nicht mit einer finanziellen Entschädigung rechnen können, obwohl sie verpflichtet werden sollen, Präsenz-Beschäftigten mindestens einmal pro Woche einen Corona-Test anzubieten. "Das ist angekündigt und auch richtig", sagte Scholz im Deutschlandfunk

Union stabilisiert sich in Umfrage

Die Union gewinnt in den Umfragen leicht an Boden. Wäre am Sonntag Bundestagswahl, kämen CDU und CSU auf 27,5 Prozent und damit einen halben Punkt mehr als in der Vorwoche, berichtet die Bild-Zeitung unter Berufung auf den Insa-Meinungstrend. Hingegen verlieren die Grünen einen halben Punkt auf 20,5 Prozent. Ihre Werte aus der Vorwoche halten die SPD mit 17 Prozent, die AfD mit 12 Prozent, die FDP mit 10 Prozent und die Linke mit 7 Prozent.

Söder legt die Latte für Kanzlerkandidaten hoch

Der CSU-Vorsitzende Markus Söder legt die Latte für den Wahlerfolg der Union in der Bundestagswahl und damit für den Kanzlerkandidaten hoch. "Unser Ziel muss schon sein, ein deutlich besseres Ergebnis als 30 Prozent zu erzielen. Wir haben ein Potenzial, das ist bei 35 plus x national", sagte Söder zu Bild live. Derzeit liegen CDU und CSU in den Umfragen bei 27 Prozent.

Deutsche Messe-und Kongressveranstalter machen 56% weniger Umsatz

Die deutschen Veranstalter von Messen, Ausstellungen und Kongressen haben im vergangenen Jahr wegen der Corona-Pandemie 56 Prozent weniger Umsatz als im Vorjahr gemacht. Besonders stark traf es die Veranstalter im zweiten Quartal, als der Umsatz auf Jahressicht preis- und saisonbereinigt um 78 Prozent einbrach.

Erneut Proteste in Minneapolis trotz Ausgangssperre

Trotz einer Ausgangssperre im Großraum Minneapolis ist es in der Nacht zu Dienstag erneut zu Protesten nach den tödlichen Schüssen einer US-Polizistin auf einen jungen Afroamerikaner gekommen. Dutzende Demonstranten riefen Parolen und schwenkten Banner vor der Polizeistation von Brooklyn Center. Die Demonstranten schmähten die Polizisten über einen neu errichten Zaun um die Polizeistation hinweg.

G7-Staaten fordern Ende der russischen "Provokationen" an der Grenze zur Ukraine

Die G7-Staaten haben Russland aufgefordert, seine "Provokationen" an der Grenze zur Ukraine einzustellen. In einer gemeinsamen Erklärung mit dem EU-Außenbeauftragten riefen die G7-Außenminister den Kreml am Montag auf, "die Spannungen in Übereinstimmung mit seinen internationalen Verpflichtungen sofort zu deeskalieren". Russland hatte in den vergangenen Wochen seine Militärpräsenz an der Grenze zur Ostukraine massiv verstärkt.

Japan leitet Wasser aus Fukushima ins Meer

Japan wird über eine Million Tonnen aufbereitetes Wasser aus dem Unglücksreaktor von Fukushima ins Meer leiten. Regierungschef Yoshihide Suga gab diese Entscheidung zur Entsorgung des Wassers am Dienstag bekannt. Die Pläne haben bereits Proteste bei Umweltschützern, Fischern und Landwirten der Region ausgelöst sowie Besorgnis in Peking und Seoul. Das Ablassen des Wassers wird voraussichtlich Jahre dauern.

+++ Konjunkturdaten +++

GRROßBRITANNIEN

Handelsbilanz Feb Defizit 16,4 Mrd GBP

Handelsbilanz Jan revidiert Defizit 12,6 Mrd GBP nach vorläufig Defizit 10,1 Mrd GBP

Industrieproduktion Feb +1,0% gg Vm; -3,5% gg Vj

Industrieproduktion Jan rev -1,8% gg Vm, -4,3% gg Vj

DJG/DJN/AFP/hab

(END) Dow Jones Newswires

April 13, 2021 03:00 ET (07:00 GMT)