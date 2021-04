Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Chinesische Wirtschaft macht Wachstumssprung im 1. Quartal

Die chinesische Wirtschaft hat im ersten Quartal ein kräftiges Wachstum erzielt. Wie das nationale Statistikamt mitteilte, kletterte das Bruttoinlandsprodukt um 18,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Vor einem Jahr hatten allerdings die massiven Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie zu einem historischen Einbruch der Wirtschaftsleistung von 6,8 Prozent geführt. Ökonomen hatten für den Jahresstart 2021 mit einem Anstieg des Bruttoinlandsproduktes von 19,2 Prozent gerechnet.

Chinas Industrieproduktion wächst im März um 14,1 Prozent

China hat bei den wesentlichen Wirtschaftsindikatoren im März ein deutlich zweistelliges Wachstum erzielt. Die Industrieproduktion kletterte den Daten des Statistikamtes zufolge im Vergleich zum Vorjahr um 14,1 Prozent. Ökonomen hatten einen Zuwachs um 16,5 Prozent erwartet. Der Einzelhandelsumsatz wuchs sogar um 34,2 Prozent. Hier hatten Ökonomen mit 28 Prozent einen nicht ganz so starken Anstieg in Aussicht gestellt.

Europäischer Neuwagenmarkt macht im März einen Sprung

Die Pkw-Neuzulassungen in Europa sind im März rasant gestiegen, nachdem im Vorjahr die pandemiebedingte Schließung von Autohäusern den Fahrzeugabsatz abgewürgt hatte. Der Herstellerverband Acea meldete für die Europäische Union, die Freihandelszone Nafta und Großbritannien ein Plus von knapp 63 Prozent auf 1,388 Millionen Fahrzeuge. Damit konnte der spürbare Rückgang der ersten beiden Monaten überkompensiert werden: Für die ersten drei Monate des Jahres meldete Acea ein Absatzplus von 0,9 Prozent.

Daly: Starkes US-Wachstum wird nicht ewig anhalten

Die Fed-Präsidentin von San Francisco Mary Daly rechnet zwar mit einer großen Erholung der Wirtschaft in diesem Jahr, weil mehr Amerikaner geimpft sein werden. Doch die Anleger sollten nicht davon ausgehen, dass die guten Nachrichten ewig anhalten.

Tausende demonstrieren in Berlin gegen Mietendeckel-Urteil

In der Berlin haben am Donnerstagabend tausende Menschen gegen die Aufhebung des Berliner Mietendeckels durch das Bundesverfassungsgericht und für eine Veränderung der Wohnungspolitik demonstriert. Nach Angaben der Veranstalter beteiligten sich etwa 15.000 Teilnehmer an der Demonstration durch die Stadtteile Kreuzberg und Neukölln. Die Polizei sprach am Abend von 6.500 Demonstranten. Der Protestzug blieb demnach weitgehend friedlich.

Giffey dringt auf Bundesgesetz gegen Mietwucher

Nach dem Aus für den Berliner Mietendeckel per Gerichtsbeschluss fordert die Berliner SPD-Vorsitzende Franziska Giffey eine rasche bundesweite Regelung gegen Mietwucher. "Die Aufgabe, Mieterinnen und Mieter wirklich wirksam vor ausufernden Mieten zu schützen, muss auf Bundesebene angegangen werden", sagte Giffey am Freitag im Sender RBB. Eine bundesgesetzliche Regelung hatten zuvor auch andere Berliner Landespolitikerinnen und -politiker von SPD, Grünen und Linkspartei gefordert.

Esken will Rechtssicherheit für Mietpreisbremse prüfen lassen

Die SPD-Vorsitzende Saskia Esken hält an einer Mietpreisbremse als Instrument für bezahlbaren Wohnraum fest. "Da wo die Mieten tatsächlich so explodieren, wie es in Berlin der Fall ist, muss auch die Möglichkeit geschaffen werden, dass man dort eingreift mit einem Deckel, einer Bremse", sagte sie in einem Podcast von Kölner Stadt-Anzeiger und Redaktionsnetzwerk Deutschland. "Und wir werden die Möglichkeiten prüfen müssen, wie dort Rechtssicherheit geschaffen werden kann."

Söder in "Deutschlandtrend" klar vor Laschet

Bei der Frage nach der Kanzlerkandidatur der Union liegt CSU-Chef Markus Söder in der Wählergunst weiter deutlich vor CDU-Chef Armin Laschet. Im ARD-"Deutschlandtrend" sprachen sich 72 Prozent der Befragten für Söder aus und lediglich 15 Prozent für Laschet. Unter den Unionsanhängern war der Vorsprung für Söder mit 44 zu 17 Prozent knapper, aber immer noch deutlich.

Unions-Abgeordnete sammeln Unterschriften für Votum über K-Frage - Magazin

Abgeordnete der Unions-Bundestagsfraktion sammeln Unterschriften, um die Frage der Kanzlerkandidatur notfalls in der Fraktionssitzung am kommenden Dienstag zu klären. Die Liste wird nach Spiegel-Informationen vom Vorsitzenden des Europa-Ausschusses Gunther Krichbaum (CDU) organisiert. "Wir hoffen auf eine einvernehmliche Lösung. Aber wenn die nicht kommt, muss am kommenden Dienstag in der Fraktion entschieden werden", sagte Krichbaum dem Spiegel. "Die Fraktion ist das einzige Gremium, in dem CDU und CSU gemeinsam sitzen."

Biden will "strategischen Stabilitäts-Dialog" mit Russland

Nach der Verhängung neuer Sanktionen gegen Russland hat US-Präsident Joe Biden seinen Willen zur Zusammenarbeit mit Moskau bekräftigt. "Jetzt ist die Zeit zu deeskalieren", sagte Biden am Donnerstag im Weißen Haus. Er warb erneut für ein Gipfeltreffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin, das im Sommer in Europa stattfinden könne. Er wolle einen "strategischen Stabilitäts-Dialog" mit Russland beginnen. Die Sanktionen gegen Moskau nannte Biden "verhältnismäßig".

London bestellt russischen Botschafter wegen Cyber-Angriffen und Ukraine ein

Wegen Cyber-Attacken und der massiven Truppenverstärkung an der Grenze zur Ukraine durch Russland hat Großbritannien am Donnerstag den russischen Botschafter einbestellt. Es gebe bei der Regierung in Moskau ein "Muster bösartiger Aktivitäten", teilte das Außenministerium in London mit. Dazu würden unter anderem "Cyberangriffe, Einmischung in demokratische Prozesse und der Truppenaufbau in der Nähe der ukrainischen Grenze und auf der illegal annektierten Krim" zählen.

Seehofer erwartet Querdenker-Beobachtung durch Verfassungsschutz

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) geht davon aus, dass die sogenannte Querdenker-Szene bundesweit zum Beobachtungsobjekt durch den Verfassungsschutz erklärt wird. Mit Blick auf die steigende Gewaltbereitschaft in der Szene sagte Seehofer am Donnerstag in Berlin, dass er aus heutiger Sicht "vermuten würde, dass es dazu kommt". Auch er selbst würde dies befürworten.

Oberster Gerichtshof bestätigt Aufhebung der Verurteilung von Brasiliens Ex-Staatschef

Der Oberste Gerichtshof in Brasilien hat die Aufhebung der Korruptionsurteile gegen den ehemaligen Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva bestätigt. Die Richter stimmten mehrheitlich für die Anfang März getroffene Entscheidung von Richter Edson Fachin, der vier Fälle gegen Lula aus verfahrenstechnischen Gründen kassiert hatte. Der nach wie vor populäre linksgerichtete Politiker könnte somit bei der Präsidentschaftswahl im kommenden Jahr antreten.

13-Jähriger in USA auf offener Straße von Polizei erschossen

"Verstörende" Aufnahmen vom Tod eines 13-jährigen Latino-Jungen, der von Polizisten auf offener Straße erschossen wird, haben in den USA für heftige Diskussionen gesorgt. Die Polizei von Chicago veröffentlichte am Donnerstag (Ortszeit) Videoaufnahmen von dem Vorfall, die von der sogenannten Bodycam eines beteiligten Polizisten stammen. Darauf ist zu sehen, wie Adam Toledo in den frühen Morgenstunden des 29. März vor Polizisten davonrennt, stehen bleibt, die Hände hebt - und in diesem Moment von einer Kugel in der Brust getroffen wird. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft trug der 13-Jährige eine Waffe - in den Videoaufnahmen ist allerdings keine zu sehen.

Mehrere Opfer bei Schießerei in Indianapolis

Bei einer Schießerei in Indianapolis hat es nach Angaben der Polizei mehrere Opfer gegeben. Ort des Geschehens am späten Donnerstagabend (Ortszeit) sei ein Gebäude des Paketdienstes Fedex in der Nähe des internationalen Flughafens der US-Metropole gewesen, sagte eine Polizeisprecherin. Zur Schwere der Verletzungen der Opfer machte sie keine Angaben. Der mutmaßliche Täter habe offenbar Suizid begangen.

