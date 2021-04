Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Koalition streitet über längeren Insolvenzschutz für Unternehmen

In der großen Koalition ist ein Streit über einen längeren coronabedingten Insolvenzschutz für Unternehmen entbrannt. Anlass ist ein Vorstoß der SPD, die Aussetzung der Insolvenzantragspflicht für zahlungsunfähige oder überschuldete Unternehmen über Ende April hinaus zu verlängern. Der rechtspolitische Sprecher der Unions-Bundestagsfraktion, Jan-Marco Luczak (CDU), wies die Überlegungen zurück. "Mit einer Aussetzung darf man nicht leichtfertig umgehen, da damit spiegelbildlich immer auch eine Verkürzung von Gläubigerrechten verbunden ist", sagte Luczak dem Handelsblatt.

EU-Staaten und Europaparlament einigen sich auf Klimaziel für 2030

In harten nächtlichen Verhandlungen haben sich die EU-Staaten und das Europaparlament auf ein verbindliches Gesetz für Klimaneutralität bis zum Jahr 2050 geeinigt. Wie die EU-Kommission mitteilte, wurde dabei als Zwischenziel eine CO2-Reduzierung bis zum Jahr 2030 um netto mindestens 55 Prozent vereinbart. Vize-Kommissionspräsident Frans Timmermans erklärte, damit sende die EU vor dem von US-Präsident Joe Biden einberufenen internationalen Klima-Gipfel "ein starkes Signal an die Welt".

Selenskyj lädt Putin zu Treffen in Ostukraine ein

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat seinen russischen Kollegen Wladimir Putin vor dem Hintergrund wachsender Spannungen zwischen den beiden Ländern zu einem Treffen in der umkämpften Ostukraine eingeladen. "Ich bin bereit, Sie einzuladen, mich an jedem Ort in der ukrainischen Donbass-Region zu treffen, wo Krieg herrscht", sagte Selenskyj an den russischen Präsidenten gewandt.

Netanjahu fordert Direktwahl des israelischen Regierungschefs

Der geschäftsführende israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat eine Direktwahl des Regierungschefs gefordert. "Wir brauchen ein schnelles Referendum, um aus der politischen Sackgasse herauszukommen", sagte er vor Journalisten. "Lasst die Öffentlichkeit entscheiden, wer der nächste Ministerpräsident sein wird."

Chinas Staatschef Xi nimmt an Bidens Klimagipfel teil

Chinas Staatschef Xi Jinping wird in dieser Woche an dem von US-Präsident Joe Biden ausgerichteten Klimagipfel teilnehmen. Xi werde bei dem virtuellen Gipfel eine "wichtige Rede" halten, kündigte das chinesische Außenministerium in Peking an. Zu dem zweitägigen Gipfel, der am Donnerstag beginnt, hat Biden rund 40 Staats- und Regierungschefs eingeladen. Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel und Russlands Präsident Wladimir Putin beteiligen sich.

Biden verspricht nach Floyd-Urteil weiteren Kampf gegen Rassismus

US-Präsident Joe Biden hat nach dem Urteil im Prozess um den gewaltsamen Tod von George Floyd einen weiteren Kampf gegen Rassismus und Polizeigewalt gegen Schwarze versprochen. Der Schuldspruch gegen den weißen Ex-Polizisten Derek Chauvin sei zwar "ein Schritt nach vorn", aber "nicht genug", sagte Biden am Dienstag im Weißen Haus. "Wir müssen systemischen Rassismus und die Ungleichbehandlung von Minderheiten bei Polizei und Justiz anerkennen, und ihnen entschieden entgegentreten".

Türkei verschiebt geplante Friedenskonferenz für Afghanistan

Die Türkei hat eine geplante Friedenskonferenz für Afghanistan verschoben. Die Konferenz werde nicht schon diese Woche, sondern erst nach dem Ende des islamischen Fastenmonats Ramadan Mitte Mai beginnen, sagte der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu im Fernsehsender Habertürk. Die Konferenz, die von den Vereinten Nationen und Katar unterstützt wird, sollte ursprünglich vom 24. April bis 4. Mai in Istanbul stattfinden.

+++ Konjunkturdaten +++

GB/Verbraucherpreise März +0,3% gg Vm; +0,7% gg Vj

GB/Verbraucherpreise März PROG: +0,3% gg Vm; +0,7% gg Vj

GB/Verbraucherpreise Kern März +0,4% gg Vm; +1,1% gg Vj

GB/Verbraucherpreise Kern März PROG: +0,2% gg Vm; +1,1% gg Vj

Neuseeland 1Q Verbraucherpreise +0,8% (PROGNOSE: +0,8%) gg Vorquartal

Neuseeland 1Q Verbraucherpreise +1,5% (PROGNOSE: +1,4%) gg Vorjahr

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

April 21, 2021 03:00 ET (07:00 GMT)