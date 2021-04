Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Bundesfinanzministerium: Steuereinnahmen erholen sich im März

Die deutschen Steuereinnahmen sind im März angesichts einer günstigen Entwicklung bei der Einfuhrumsatzsteuer um 0,9 Prozent gestiegen. Das gab das Bundesfinanzministerium in seinem Monatsbericht bekannt. "Hierzu trug ein beträchtliches Plus im Aufkommen der Steuern vom Umsatz bei, welches mit der Verschiebung des Fälligkeitstermins der Einfuhrumsatzsteuer zusammenhängt", erklärte das Ministerium. "Die konjunkturellen Auswirkungen der Corona-Krise belasteten weiterhin das Steueraufkommen."

Grünen-Chefin Baerbock wirbt für transatlantische Klima-Allianz mit Biden

Die Co-Vorsitzende und Kanzlerkandidatin der Grünen, Annalena Baerbock, hat sich vor dem Klimagipfel von Joe Biden an diesem Donnerstag und Freitag für eine deutsch-amerikanische Partnerschaft für den Klimaschutz eingesetzt. "Wir stehen vor entscheidenden Jahren für den Klimaschutz und die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie. Wenn wir das nur halbherzig machen, verlieren wir den Anschluss", sagte Baerbock dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Neue schottische Partei will gleich nach der Wahl für Unabhängigkeit kämpfen

Die neue Partei des ehemaligen schottischen Regierungschefs Alex Salmond will schon unmittelbar nach der schottischen Parlamentswahl im Mai für die Unabhängigkeit von Großbritannien kämpfen. Binnen drei Wochen nach der Bildung einer neuen Regierung in Edinburgh werde sie sich für sofortige Gespräche mit London über ein neues Referendum und die Bedingungen für eine Unabhängigkeit einsetzen, erklärte Alba in ihrem Parteiprogramm.

Prag stellt Moskau Ultimatum für Rückkehr der tschechischen Diplomaten

Der diplomatische Streit um eine Geheimdienstaffäre zwischen Russland und Tschechien spitzt sich weiter zu. Der tschechische Außenminister Jakub Kulhanek stellte Russland ein Ultimatum bis Donnerstagmittag für die Rückkehr aller 20 ausgewiesenen tschechischen Diplomaten nach Moskau. Andernfalls werde er die Zahl der russischen Botschaftsmitarbeiter in Prag so weit reduzieren, bis sie der "aktuellen Situation" in der Botschaft seines Landes in Moskau entspreche, warnte Kulhanek.

Beobachtergruppe: Mehr als tausend Festnahmen bei Protesten von Nawalny-Anhängern

Bei den landesweiten Demonstrationen für den inhaftierten Kreml-Kritiker Alexej Nawalny sind in Russland nach Angaben einer Beobachtergruppe mehr als tausend Menschen festgenommen worden. Allein bei der Kundgebung in Sankt Petersburg habe die Polizei mehr als 350 Demonstranten in Gewahrsam genommen, teilte die unabhängige Gruppe OVD-Info mit. In Moskau sei die Demonstration hingegen ohne größere Zwischenfälle verlaufen.

Israels Armee bombardiert Ziele in Syrien nach Beschuss

Israels Armee hat nach eigenen Angaben Ziele in Syrien bombardiert, nachdem eine Rakete aus Syrien in der Wüste Negev einschlug. Das israelische Militär teilte mit, eine Boden-Luft-Rakete sei aus Syrien abgefeuert worden. Diese schlug in der Nähe einer israelischen Atomanlage ein. Als Antwort auf diesen Angriff seien mehrere Raketenbatterien in Syrien attackiert worden.

USA verstärken Druck auf Militärmachthaber in Myanmar

Die USA verstärken den Druck auf die Militärmachthaber in Myanmar: Es seien Sanktionen gegen den staatlichen Holz- sowie gegen den staatlichen Perlenkonzern des Landes verhängt worden, erklärte das US-Finanzministerium. Damit sollten wichtige Einnahmequellen der Militärs, die sich am 1. Februar an die Macht geputscht hatten, zum Versiegen gebracht werden.

Erneut Afroamerikaner in den USA durch die Polizei getötet

Einen Tag nach dem Schuldspruch im George-Floyd-Prozess ist in den USA erneut ein Afroamerikaner durch die Polizei getötet worden. Andrew Brown wurde in der Kleinstadt Elizabeth City im Bundesstaat North Carolina von einem Polizeibeamten erschossen, wie der Sheriff Tommy Wooten mitteilte. Einer seiner Stellvertreter habe einen Durchsuchungsbefehl gegen Brown vollstrecken wollen und bei diesem Einsatz die tödlichen Schüsse abgegeben.

Frankreich/Geschäftsklima Apr 104 (März: 99)

Frankreich/Geschäftsklima Apr PROGNOSE: 99

Schweiz März Handelsbilanz Überschuss 3,881 Mrd CHF

Schweiz März Exporte 19,891 Mrd CHF

Schweiz März Importe 16,010 Mrd CHF

