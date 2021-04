Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Spahn erwartet in neuer Woche erstmals mehr als 2 Mio Impfungen in Praxen

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) erwartet in der neuen Woche erstmals mehr als zwei Millionen Corona-Impfungen in den Arztpraxen. In der darauffolgenden Woche Anfang Mai sollen es bereits mehr als drei Millionen sein, wie es in einer Vorlage des Gesundheitsministeriums für den Impfgipfel von Bund und Ländern am Montag heißt.

Maas pocht auf Dialog mit Russland und lehnt härtere Sanktionen ab

Trotz der jüngsten russischen Provokationen im Grenzgebiet zur Ukraine und der Situation des inhaftierten Kreml-Kritikers Alexej Nawalny hat sich Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) gegen härtere Russland-Sanktionen ausgesprochen. Gerade wegen der aktuellen Spannungen müsse man auf einen Dialog mit Moskau setzen, sagte Maas in der ARD-Sendung "Bericht aus Berlin". "Das Verhältnis ist sehr schlecht", räumte er ein. "Das soll aber nicht so bleiben."

Bundesregierung verurteilt Raketenangriffe auf Israel aus dem Gazastreifen scharf

Die Bundesregierung hat die jüngsten Raketenangriffe aus dem Gazastreifen auf Israel "auf das Schärfste" verurteilt. Die Angriffe seien "durch nichts zu rechtfertigen und müssen sofort aufhören", erklärte ein Sprecher des Auswärtigen Amts in Berlin. Am Freitag waren aus dem Gazastreifen 36 Raketen auf Israel abgefeuert worden. Israels Armee reagierte mit Vergeltungsschlägen auf Ziele der radikalislamischen Hamas in dem Küstenstreifen.

Unions-Fraktionsvize fordert höhere Klimaziele und CO2-Preise - Bericht

Als Reaktion auf die neuen Klimaziele der EU fordert der CDU-Fraktionsvize Andreas Jung nach Spiegel-Informationen, auch die Klimaschutzziele Deutschlands bis 2030 anzuheben. Gleichzeitig sollen die Strompreise spürbar abgesenkt werden, indem der Preis auf CO2-Emissionen verteuert wird. "Um die neuen EU-Ziele zu erreichen, müssen auch wir nochmals deutlich zulegen", schreibt der Haushaltsexperte in einer Stellungnahme, die dem Spiegel vorliegt.

USA kündigen sofortige Corona-Hilfslieferungen für Indien an

Angesichts der dramatischen Corona-Lage in Indien haben die USA sofortige Hilfe angekündigt. Unter anderem sollen Rohstoffe für die Corona-Impfstoffproduktion, Corona-Tests, Beatmungsgeräte, medizinische Schutzausrüstung und Medikamente entsandt werden, wie das Weiße Haus mitteilte. Auch die EU, Deutschland, Frankreich und Großbritannien hatten zuvor Hilfslieferungen angekündigt.

