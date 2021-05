Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Inlandstourismus in Deutschland im März schwer getroffen

Der Inlandstourismus in Deutschland hat auch im März stark unter der Corona-Pandemie gelitten. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) berichtete, gab es in den Beherbergungsbetrieben 9,1 Millionen Übernachtungen in- und ausländischer Gäste. Das waren das 42,7 Prozent weniger als im gleichen Monat des Vorjahres. Die Zahl der Inlandsgäste sank um 41,1 Prozent auf 8,2 Millionen, die Zahl der Auslandsgäste um 53,5 auf 0,9 Millionen.

Söder: Stehe zu 100 Prozent hinter Laschet

CSU-Chef Markus Söder ist Zweifeln an seiner Loyalität zum Kanzlerkandidaten der Union, Armin Laschet, entschieden entgegengetreten. Söder, der Laschet im Kampf um die Kandidatur unterlegen war, sagte am Sonntagabend im Bild-Politiktalk: "Für mich ist völlig klar: Armin Laschet ist der Kanzlerkandidat, eindeutig. Ich stehe dahinter und zwar zu 100 Prozent."

FDP will für Wirtschaft 60 Milliarden Euro an Steuerentlastung

Die FDP verspricht der Wirtschaft 60 Milliarden Euro an Steuererleichterungen. Der FDP-Fraktionsvorstand zielt mit einem "Investitionspakt" darauf ab, innerhalb von fünf Jahren 600 Milliarden Euro in der Privatwirtschaft zu mobilisieren, berichtet die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Dieses "Modernisierungsprogramm im Sinne der Sozialen Marktwirtschaft" sieht Steuererleichterungen für Unternehmen von 60 Milliarden Euro im Jahr vor. Dadurch sollen sie in die Lage versetzt werden, 120 Milliarden Euro zu investieren.

Britischer Oppositionschef tauscht Mitarbeiter aus

Nach der Schlappe für die oppositionelle Labour-Partei bei den Regional- und Kommunalwahlen in Großbritannien hat Parteichef Keir Starmer eine Reihe von Konsequenzen gezogen. Starmer kündigte den Austausch von Mitarbeitern in seinem "Schattenkabinett" an. Die linksgerichtete Labour hatte bei den Wahlen am Donnerstag auch in einstigen Hochburgen erneut Einbußen hinnehmen müssen. Starmer hatte bereits am Samstag erklärt, er sei "bitter enttäuscht".

Mehr als 1.400 Flüchtlinge erreichen italienische Insel Lampedusa

Mehr als 1.400 Flüchtlinge haben am Wochenende mit Booten die Küste der italienischen Insel Lampedusa erreicht. An Bord eines Schiffes waren fast 400 Menschen unterschiedlicher Nationalitäten, darunter 24 Frauen und auch Kinder, wie italienische Nachrichtenagenturen berichteten. An Bord eines weiteren Schiffes befanden sich 325 Menschen, während hunderte andere Flüchtlinge auf anderen, kleineren Booten die Insel erreichten. Hilfsorganisationen warnten derweil, dass weitere Flüchtlinge vor Malta gerettet werden müssten.

Dutzende Verletzte bei erneutem Gewaltausbruch in Ostjerusalem

In Ostjerusalem sind am Montag bei erneuten schweren Zusammenstößen zwischen israelischen Sicherheitskräften und Palästinensern dutzende Menschen verletzt worden. Wie ein Reporter der Nachrichtenagentur AFP berichtete, warfen hunderte Menschen in der Nähe der Al-Aksa-Moschee Gegenstände auf die Sicherheitskräfte. Diese setzten Blendgranaten, Gummigeschosse und Tränengas gegen die Palästinenser ein. Auch in anderen Teilen der Stadt war das Abfeuern von Blendgranaten sowie Sirenen von Krankenwagen zu hören.

US-Regierung erklärt regionalen Notstand wegen Hackerangriff auf Pipeline

Nach dem Hackerangriff auf die größte Pipeline der USA hat die Regierung in Washington den regionalen Notstand ausgerufen. Dieser Schritt gehe auf die dringende Notwendigkeit ein, "den sofortigen Transport von Benzin, Diesel, Kerosin und anderen Erdölprodukten" sicherzustellen, erklärte das US-Transportministerium. Nach dem Hackerangriff war das gesamte Rohrleitungsnetz der Betreiberfirma Colonial vorübergehend stillgelegt worden.

+++ Konjunkturdaten +++

Norwegen Verbraucherpreise ex Energie, Steuern Apr +0,4% gg Vm

Norwegen Verbraucherpreise ex Energie, Steuern Apr +2,0% gg Vj

Norwegen Verbraucherpreise ex Energie, Steuern Apr PROG: +0,5% gg Vm, +2,1% gg Vj

Norwegen Verbraucherpreise Apr +0,3% gg Vm, +3,0% gg Vj

Australien März Einzelhandelsumsatz saisonbereinigt +1,3% (PROG: +1,4%)

Australien 1Q Einzelhandelsumsatz -0,5% (PROGNOSE: -0,4%)

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

May 10, 2021 03:00 ET (07:00 GMT)