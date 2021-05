Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Innenministerium verbietet drei Vereine aus dem Umfeld der Hisbollah-Miliz

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hat drei Vereine verboten, denen eine Finanzierung der libanesischen Hisbollah-Miliz vorgeworfen wird. In Deutschland gebe es keinen Rückzugsort für Menschen, die "den Terror unterstützen", erklärte Seehofer auf Twitter. Nach Angaben des Bundesinnenministeriums gab es am Morgen Durchsuchungen in mehreren Bundesländern.

Pariser Gipfel ruft zu Milliardenhilfen für Afrika auf

Mit einem Appell für milliardenschwere Hilfen für Afrika ist ein Pariser Gipfel mit mehr als 40 Ländern und Institutionen zu Ende gegangen. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron sprach von einem gesundheitlichen wie wirtschaftlichen "Notstand" auf dem afrikanischen Kontinent durch die Corona-Pandemie. Die Gipfelteilnehmer riefen laut Abschlusserklärung zu Finanzhilfen und Schuldennachlässen auf, aber auch zu einem "freiwilligen Teilen" von Impfstoff-Patenten.

Ungarn verhindert gemeinsame EU-Erklärung zu Eskalation in Nahost

Wegen der Blockade Ungarns hat die EU keine einheitliche Position zu der jüngsten Eskalation im Nahost-Konflikt gefunden. Die ungarische Regierung habe eine gemeinsame Erklärung der EU-Außenminister nicht mitgetragen, sagte der europäische Außenbeauftragte Josep Borrell am Dienstag. Nur 26 der 27 Mitgliedstaaten stellten sich demnach bei einer Video-Konferenz hinter die Forderung nach einem "sofortigen Stopp aller Gewalt" und der "Umsetzung einer Waffenruhe".

Staatsanwaltschaft New York verschärft Ermittlungen gegen Trump-Unternehmen

Die New Yorker Staatsanwaltschaft hat ihre Untersuchung der Geschäfte des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump verschärft. Wie ein Sprecher der Behörde mitteilte, haben die Ermittlungen nun eine strafrechtliche Komponente. Bislang konzentrierte sich die Untersuchung auf zivilrechtliche Betrugsvorwürfe.

GB/Verbraucherpreise Apr +0,6% gg Vm; +1,5% gg Vj

GB/Verbraucherpreise Kern Apr +0,3% gg Vm; +1,3% gg Vj

