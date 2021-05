Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Stärkster Anstieg der deutschen Erzeugerpreise seit zehn Jahren

Der starke Anstieg der deutschen Erzeugerpreise hat sich im April fortgesetzt. Die Jahresrate erklomm den höchsten Wert seit rund zehn Jahren. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, legten die Erzeugerpreise im Vergleich zum Vormonat um 0,8 Prozent zu. Gegenüber dem Vorjahr lagen die Erzeugerpreise um 5,2 Prozent höher. Das ist das größte Plus seit August 2011; damals waren die Preise ebenfalls um 5,2 Prozent gestiegen, als es nach der Finanz- und Wirtschaftskrise zu einem starken Schub kam.

Auftragsbestand der deutschen Industrie steigt im März weiter

Der Auftragsbestand der deutschen Industrie ist im März den zehnten Monat in Folge gestiegen. Verglichen mit dem Vormonat nahm der Auftragsbestand um 1,5 Prozent zu, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. Dabei erhöhten sich die offenen Aufträge aus dem Inland um 1,9 Prozent, der Bestand an Auslandsaufträgen stieg um 1,2 Prozent.

Deutsche Exporte in Drittstaaten sinken im April um 1,8 Prozent

Die deutschen Ausfuhren in Länder außerhalb der EU sind im April gegenüber dem Vormonat voraussichtlich kalender- und saisonbereinigt um 1,8 Prozent gesunken. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) auf Basis eines neuen monatlichen Frühindikators mitteilte, lagen die Exporte um 35,6 Prozent über dem Niveau von April 2020. Der Indikator erlaubt die Schätzung erste Ergebnisse für Exporte in Nicht-EU-Staaten bereits 20 bis 25 Tage nach Monatsende und damit mehr als zwei Wochen früher als bisher.

Deutscher Gastgewerbeumsatz steigt im März um 4,5 Prozent

Der preisbereinigte Umsatz im deutschen Gastgewerbe ist im März gegenüber dem Vormonat um 4,5 Prozent gestiegen. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) lag er um 40,8 Prozent unter dem Niveau des Vorjahresmonats und um 66,8 Prozent niedriger als im Februar 2020, dem Monat vor Ausbruch der Corona-Pandemie in Deutschland.

Steuereinnahmen legen im April deutlich zu

Vor dem Hintergrund eines coronabedingt deutlich geminderten Aufkommens im Vorjahresmonat sind die deutschen Steuereinnahmen im April 2021 um 31,9 Prozent in die Höhe geschossen. Das gab das Bundesfinanzministerium in seinem Monatsbericht bekannt. Allein bei der von den Ländern verwalteten Umsatzsteuer seien im April 2020 circa 6,4 Milliarden Euro steuerliche Entlastungen wirksam geworden.

US-Währungshüter halten baldigen Beginn einer Tapering-Diskussion für denkbar

Einige US-Währungshüter haben bei ihrer Ratssitzung am 27. und 28. April die Auffassung vertreten, dass bei einer der anstehenden Sitzung damit begonnen werde könnte, über einen Plan für ein Zurückfahren der Anleihekäufe (Tapering) zu diskutieren. Voraussetzung dafür sei jedoch, dass sich die Wirtschaft weiterhin entsprechend stark erholt, wie aus dem Protokoll der Sitzung hervorgeht. Außerdem sollte der Markt mit großem zeitlichen Vorlauf auf ein Tapering vorbereitet werden.

Bullard: Debatte über Rücknahme der Stimulierung rückt näher

Die US-Notenbank sollte nach Ansicht von James Bullard in nicht zu ferner Zukunft die Rücknahme der stimulierenden Geldpolitik erwägen. "Wenn wir den Punkt erreichen, an dem wir uns auf der Seite der öffentlichen Gesundheit sicher sind, dass die Pandemie größtenteils hinter uns liegt, und nicht auf eine überraschende Weise wieder auftaucht, dann denke ich, dass wir über eine Anpassung der Geldpolitik sprechen könnten", sagte der Präsident der Federal Reserve Bank of St. Louis.

EU-Vertreter sieht "gute Fortschritte" bei Atom-Verhandlungen mit Iran

Die Verhandlungen über eine Wiederbelebung des internationalen Atomabkommens mit dem Iran bewegen sich nach Angaben eines EU-Diplomaten auf eine Einigung zu. Eine Vereinbarung "nimmt Gestalt an", schrieb der EU-Unterhändler Enrique Mora im Onlinedienst Twitter zum Abschluss der jüngsten Gesprächsrunde in Wien. "Wir haben gute Fortschritte erzielt." Allerdings müssten manche Regelungen noch ausgearbeitet werden.

Blinken und Lawrow führen "konstruktive" Gespräche

Grundsätzliche Kooperationsbereitschaft trotz massiver Spannungen: US-Außenminister Antony Blinken und sein russischer Amtskollege Sergej Lawrow haben sich bei einem Treffen in Reykjavik um eine Annäherung zwischen ihren beiden Staaten bemüht. Lawrow nannte das Treffen anschließend "konstruktiv". Auch von der US-Seite hieß es, das fast zweistündige Gespräch sei "konstruktiv" und "produktiv" verlaufen. Es war das bislang höchstrangige direkte Zusammentreffen beider Regierungen seit dem Amtsantritt von US-Präsident Joe Biden im Januar.

US-Regierung bestätigt Verzicht auf Sanktionen gegen Betreiber von Nord Stream 2

Die US-Regierung verzichtet offiziell auf Sanktionen gegen die Betreibergesellschaft der umstrittenen Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 und deren deutschen Geschäftsführer. In einem an den US-Kongress übermittelten Bericht schreibt US-Außenminister Antony Blinken, ein Verzicht auf die Strafmaßnahmen sei "im nationalen Interesse der USA".

Eskalation in Nahost belastet Beziehungen zwischen den USA und Israel

Die Eskalation des Nahost-Konflikts belastet zunehmend die Beziehungen zwischen den USA und Israel. Ungeachtet der Forderung von US-Präsident Joe Biden nach Deeskalation kündigte Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu die Fortsetzung der israelischen Raketenangriffe im Gazastreifen an. Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) wird am Donnerstag zu einem Besuch in der Region erwartet, wo er sich für eine Entschärfung der Lage einsetzen will.



Japan/Exporte Apr +38,0% (PROGNOSE: +32,1%) gegenüber Vorjahr

Japan/Importe Apr +12,8% gegenüber Vorjahr

Japan/Handelsbilanz Apr Überschuss 255,3 Mrd JPY (PROGNOSE: Überschuss 143,8 Mrd JPY)

Japan/Exporte nach China Apr +33,9% gg Vorjahr

Japan/Exporte nach Asien Apr +32,7% gg Vorjahr

Japan/Exporte in die USA Apr +45,1% gg Vorjahr

Japan/Exporte nach Europa Apr +39,6% gg Vorjahr

Japan/Maschinenbauaufträge Kern März +3,7% (PROG: +6,2%) gg Vm

Japan/Maschinenbauaufträge Kern März -2,0% gg Vj

Indonesien Exporte Apr 18,48 Mrd USD

Indonesien Importe Apr 16,29 Mrd USD

Indonesien Handelsbilanz Apr Überschuss 2,19 Mrd USD (PROG Überschuss 990,5 Mio USD)

