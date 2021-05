Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Chinesische Industrieaktivität fällt im Mai leicht

Die Stimmung in der chinesischen Industrie ist im Mai nach offiziellen Angaben wegen einer schwächeren Nachfrage aus dem Ausland leicht gesunken. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor verringerte sich auf 51,0 (April: 51,1), wie aus Daten der nationalen Statistikbehörde und der China Federation of Logistics & Purchasing (CFLP) hervorgeht. Vom Wall Street Journal befragte Ökonomen hatten einen Stand von 51,1 Punkten prognostiziert.

Neuseeländische Zentralbank signalisiert höhere Zinssätze

Die Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) könnte den Leitzins in der zweiten Hälfte des nächsten Jahres anheben, sagte ihr Chefökonom und schloss sich damit mehreren anderen Zentralbanken an, die zuversichtlicher sind, dass das Schlimmste des wirtschaftlichen Schocks der Pandemie vorbei ist. "Wir kehren zu einer gewissen Art von Normalität zurück und in dieser Situation sollte man eine Zinserhöhung in Betracht ziehen, irgendwann in der zweiten Hälfte des nächsten Jahres", sagte Yuong Ha in einem Interview mit dem Wall Street Journal.

NSA spähte Merkel mit Hilfe des dänischen Geheimdienstes aus - Berichte

Der dänische Geheimdienst hat Medienberichten zufolge dem US-Geheimdienst NSA dabei geholfen, Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und andere europäische Spitzenpolitiker abzuhören. Der dänische Auslands- und Militärgeheimdienst Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) habe der NSA die Nutzung der geheimen Abhörstation Sandagergardan in der Nähe von Kopenhagen ermöglicht, berichteten der Dänische Rundfunk (DR) und weitere europäische Medien, darunter der NDR, der WDR und die Süddeutsche Zeitung.

Baerbock: Nord Stream 2 darf auch wegen Belarus nicht kommen

Die Kanzlerkandidatin der Grünen, Annalena Baerbock, hat eine Ausweitung der Sanktionen gegen Belarus nach der Entführung eines regimekritischen Journalisten und die Nichtfertigstellung der russischen Ölpipeline Nord Stream 2 gefordert. "Die wichtigste Quelle ist das Ölgeschäft. Deswegen muss man als allererstes die Sanktionen, die gegenwärtig auf Personen ausgerichtet sind, auf das Ölgeschäft erweitern", sagte die Grünen-Vorsitzende in einem Politiktalk der Bild-Zeitung zum weiteren Vorgehen gegen das Regime des weißrussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko.

Bundespolizei durchsucht Ryanair-Maschine nach außerplanmäßiger Landung

Eine Maschine der irischen Fluggesellschaft Ryanair ist am Sonntagabend auf dem Berliner Flughafen BER außerplanmäßig gelandet und von der Bundespolizei durchsucht worden. Wie eine Sprecherin der Bundespolizei mitteilte, war das Flugzeug auf dem Weg von Dublin nach Krakau und landete außerplanmäßig um 20.08 Uhr auf dem Hauptstadtflughafen. Ob eine Bombendrohung vorlag, wie die Bild berichtete, wollte die Sprecherin aus polizeitaktischen Gründen nicht sagen.

US-Präsident Biden warnt Russland wegen Verletzung von Menschenrechten

US-Präsident Joe Biden will Russlands Staatschef Wladimir Putin bei ihrem für Mitte Juni geplanten Gipfeltreffen zur Einhaltung der Menschenrechte drängen. "Ich werde Präsident (Wladimir) Putin in zwei Wochen in Genf treffen, und ich werde deutlich machen, dass wir nicht zusehen werden, während sie diese Rechte verletzen", sagte Biden bei einer Rede.

Iran warnt Präsidentschaftsbewerber vor Überschreiten "roter Linien"

Die iranische Justiz hat die Bewerber für die Nachfolge von Präsident Hassan Ruhani vor dem Überschreiten "roter Linien" der islamischen Republik gewarnt. "Die Kandidaten sollten die roten Linien des Systems in ihren Kampagnen und Reden nicht überschreiten", sagte der Teheraner Generalstaatsanwalt Ali Alkassi-Mehr der offiziellen Agentur der Justizbehörde, Misan Online. Bei Zuwiderhandeln werde "man sich entschieden um sie kümmern", drohte er.

Wirtschaftsgemeinschaft Ecowas schließt Mali nach Putsch vorerst aus

Nach dem zweiten Putsch in Mali binnen eines Jahres ist das Land vorerst aus der westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft Ecowas ausgeschlossen worden. Malis Mitgliedschaft in den Ecowas-Gremien ruhe bis Ende Februar 2022, dem Ende der Frist zur Einsetzung einer demokratisch gewählten Regierung, sagte Ghanas Außenministerin Shirley Ayorkor Botchwey in Accra.

Japan/Industrieproduktion Apr +2,5% (PROG: +4,1%) gg Vm

Japan/Einzelhandelsumsatz Apr +12,0% gg Vorjahr

Japan/Einzelhandelsumsatz Supermärkte Apr +15,5% gg Vj

Südkorea Index Frühindikatoren Apr 103,6 (März: 103,2)

