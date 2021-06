Beige Book: Wachstum der US-Wirtschaft beschleunigt sich

Die US-Wirtschaft hat einer Erhebung der US-Notenbank zufolge von Anfang April bis Ende Mai moderat, aber schneller als in der vorangegangenen Berichtsperiode zugelegt. Mehrere Distrikte hätten die positiven Effekte der höheren Impfraten und der Lockerung der Eindämmungsmaßnahmen auf die Wirtschaft hervorgehoben, wie aus dem Konjunkturbericht Beige Book hervorgeht. Als gegenläufige Effekte wurden Störungen der Lieferketten angegeben.

US-Notenbank kündigt Verkauf von Unternehmensanleihen und ETFs an

Die US-Notenbank will bald mit dem Verkauf von Unternehmensanleihen und börsengehandelter Fonds (ETFs) beginnen, die sie im Zuge der Corona-Pandemie im vergangenen Jahr zur Unterstützung der Finanzmärkte erworben hatte. Im Zuge des Programms namens Secondary Market Corporate Credit Facility (SMCCF) kaufte die Federal Reserve Bonds und ETFs über insgesamt 5,21 Milliarden bzw 8,56 Milliarden US-Dollar. Die Verkäufe, die bis Jahresende abgeschlossen werden sollen, stehen nicht in Zusammenhang mit der Geldpolitik , wie die Fed betonte.

Markit: Stimmung in Chinas Servicesektor im Mai verschlechtert

Bei den chinesischen Dienstleistern hat sich die Geschäftsaktivität im Mai verlangsamt. Der von Caixin Media Co und dem Researchhaus Markit ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Servicesektor verringerte sich auf 55,1 (April: 56,3) Punkte. Der Index basiert auf einer Umfrage unter rund 400 Unternehmen, wobei auch kleinere, in Privatbesitz befindliche Firmen stärker berücksichtigt sind.

API-Daten zeigen Rückgang der US-Rohöllagerbestände

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 5,4 Millionen Barrel zurückgegangen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. In der Vorwoche war ein Minus von 0,4 Millionen Barrel berichtet worden. Die Benzinbestände erhöhten sich um 2,0 Millionen Barrel nach minus 2,0 Millionen eine Woche zuvor.

Israels ehemaliger Fernsehstar beendet die Ära Netanjahu

Nach zähen Verhandlungen bis zur letzten Minute hat Israels Oppositionsführer Jair Lapid erreicht, was nur wenige für möglich hielten: Er beendet mit einer gewagten Regierungsbildung die Ära von Benjamin Netanjahu im Amt des Ministerpräsidenten. Mit einer Koalition, die das gesamte politische Spektrum von links nach rechts umfasst, will der 57-Jährige mit seiner liberalen Partei Jesch Atid (Es gibt eine Zukunft) beweisen: Es gibt eine Zukunft für Israel ohne "König Bibi".

EU und Großbritannien einigen sich auf Fischquoten für 2021

Die EU und Großbritannien haben eine grundsätzliche Einigung über Fischquoten für 2021 in gemeinsam bewirtschafteten Gewässern erzielt. Das Abkommen wurde nach Angaben der EU-Kommission am Mittwoch bei einem Telefongespräch zwischen EU-Umweltkommissar Virginijus Sinkevicius und dem britischen Umweltminister George Eustice getroffen. Der Deal "beweist, dass zwei Partner auf beiden Seiten des Ärmelkanals Vereinbarungen treffen und vorankommen können, wenn sie zusammenarbeiten", erklärte Sinkevicius.

EU-Institutionen einigen sich auf Hilfspaket für Beitrittskandidaten

Die EU-Institutionen haben sich eigenen Angaben zufolge auf ein Hilfspaket für Beitrittskandidaten in Höhe von 14,16 Milliarden Euro geeinigt. Die Einigung für die Jahre 2021 bis 2027 sei ein "positives, willkommenes und starkes Signal für den westlichen Balkan und die Türkei", sagte EU-Erweiterungskommissar Oliver Varhelyi am Mittwoch.

Minister Scholz und Scheuer gegen weitere Benzinpreis-Erhöhungen

(Dow Jones)--Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) und Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) haben sich gegen die weitere Verteuerung von Benzin ausgesprochen. "Wer jetzt einfach immer weiter an der Spritpreisschraube dreht, der zeigt, wie egal ihm die Nöte der Bürgerinnen und Bürger sind", sagte Scholz der Bild-Zeitung. Ein immer höherer CO2-Preis sorge "nicht für mehr Klimaschutz, sondern nur für mehr Frust".

Laschet fordert deutliche Abgrenzung zur AfD

CDU-Chef und Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet drängt seine Partei mit mahnenden Worten zu einer scharfen Abgrenzung gegenüber der AfD. "Klar ist für mich: Jede Annäherung an die AfD ist mit der CDU nicht zu machen. Wer das tut, kann die CDU verlassen", sagte er in einem Interview mit den Zeitungen der Funke-Mediengruppe und der französischen Zeitung "Ouest-France".

Baerbock für Grundgesetzänderung zur Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse

Die Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock hat sich für eine Änderung des Grundgesetzes zur Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse in Deutschland ausgesprochen. "Ich möchte den Einsatz für gleichwertige Lebensverhältnisse in ganz Deutschland zu einem Leitmotiv der nächsten Bundesregierung machen", schreibt Baerbock in einem Fünf-Punkte-Plan, aus dem die Zeitungen der Funke Mediengruppe zitieren. Als zentraler Schritt solle "regionale Daseinsvorsorge" als neue Gemeinschaftsaufgabe in das Grundgesetz aufgenommen werden.

Biden prüft Konsequenzen nach Cyberangriff auf US-Tochter von JBS

Nach dem mutmaßlich von Russland aus erfolgten Cyberangriff auf die US-Tochter des weltgrößten Fleischkonzerns JBS prüft US-Präsident Joe Biden mögliche Vergeltungsmaßnahmen. "Wir schauen uns dieses Thema genau an", sagte Biden am Mittwoch. Auf die Frage eines Journalisten, ob Russlands Präsident Wladimir Putin ihn vor ihrem Gipfeltreffen in zwei Wochen testen wolle, sagte Biden: "Nein."

Lambrecht ruft Staaten zu gemeinsamem Kampf gegen Korruption auf

Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) hat die Staatengemeinschaft zum gemeinsamen Kampf gegen Korruption aufgerufen. "Nur wenn wir weltweit entschlossen gegen Korruption vorgehen, können wir die Ziele erreichen, zu denen sich die Vereinten Nationen seit 1948 bekennen: Freiheit, Gerechtigkeit und Frieden in der Welt", sagte Lambrecht am Mittwoch in einer Rede vor einer Sondersitzung der UN-Generalversammlung.

Nasa kündigt zwei neue Missionen zur Venus an

Die US-Raumfahrtbehörde Nasa hat zwei neue Missionen zur Venus angekündigt. "DaVinci+" und "Veritas" sollen im Zeitraum zwischen 2028 und 2030 zum Nachbarplaneten der Erde starten, wie die Nasa am Mittwoch mitteilte. Die Missionen wurden im Rahmen des Discovery-Programms der Nasa mit rund 500 Millionen US-Dollar ausgestattet. Ziel sei es, herauszufinden, weshalb die Venus im Gegensatz zur Erde unbewohnbar wurde.

Oppositionskandidatin in Nicaragua unter Hausarrest gestellt

In Nicaragua ist die Oppositionspolitikerin Cristiana Chamorro unter Hausarrest gestellt worden. Zudem habe die Polizei ihr Haus in der Hauptstadt Managua durchsucht, teilte der Bruder der Oppositionellen, Carlos Fernando Chamorro, auf Twitter am Mittwoch mit. Zuvor hatte ein Gericht in Managua Chamorros Festnahme wegen Geldwäsche und "ideologischer Falschheit" angeordnet. Die 67-jährige Journalistin gilt als potenzielle Herausforderin für den linksgerichteten Präsidenten Daniel Ortega bei der Wahl im November.

+++ Konjunkturdaten +++

AUSTRALIEN

Apr Einzelhandelsumsatz saisonbereinigt +1,1% (PROG: +1,1%)

