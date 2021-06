Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutsche Produktion sinkt im April um 1,0 Prozent

Die Produktion im produzierenden Sektor Deutschlands hat sich im April schwächer als ursprünglich prognostiziert entwickelt, aber besser, als nach schwachen Industrieumsatzzahlen zu erwarten war. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) sank sie gegenüber dem Vormonat um 1,0 Prozent und lag um 26,4 (März: 4,8) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten einen monatlichen Anstieg von 0,4 Prozent prognostiziert. Allerdings war wegen des am Montag gemeldeten Rückgangs des Industrieumsatzes um 2,6 Prozent bereits ein Produktionsrückgang erwartet worden.

VP Bank: Industrieschwäche glättet deutsche Konjunktur

Thomas Gitzel, der Chefvolkswirt der liechtensteinischen VP Bank, kann dem durch Materialknappheit ausgelösten Rückgang der deutschen Produktion im April vor dem Hintergrund der Erholung im Servicesektor etwas Positives abgewinnen. "Würde neben dem Dienstleistungssektor auch die Industrie auf Hochtouren laufen, könnten sogar Überhitzungsgefahren drohen", schreibt er in einem Kommentar. So aber komme es zu einer konjunkturellen Glättung.

Commerzbank: Materialmangel bremst deutsche Industrie

Commerzbank-Volkswirt Ralph Solveen sieht die deutsche Industrie im April von Materialmangel ausgebremst und rechnet auch für Mai mit keiner Besserung. "Da die bereits vorliegenden Zahlen des (Branchenverbands) VDA einen deutlichen Rückgang der Autoproduktion im Mai anzeigen, ist für diesen Monat mit einer noch niedrigeren Produktion zu rechnen, sodass zumindest die Industrie im zweiten Quartal die deutsche Wirtschaft wohl eher bremst", schreibt Solveen in einem Kommentar.

Britische Einzelhandelsumsätze im Mai kräftig gestiegen

Die Lockerungen der Corona-Eindämmungsmaßnahmen haben dem Einzelhandel in Großbritannien im Mai Auftrieb gegeben. Die Einzelhandelsumsätze stiegen zwischen dem 2. und dem 29. Mai um 10 Prozent bzw flächenbereinigt um 24 Prozent gegenüber dem vergleichbaren Zeitraum von vor zwei Jahren, wie aus einem Bericht von KPMG und dem britischen Handelsverband hervorgeht.

Japans Wirtschaft im 1Q revidiert um 3,9 Prozent geschrumpft

Die japanische Wirtschaft ist im ersten Quartal 2021 langsamer geschrumpft als ursprünglich geschätzt. Wie die japanische Regierung mitteilte, sank das Bruttoinlandsprodukt der drittgrößten Volkswirtschaft der Welt von Januar bis März annualisiert um 3,9 Prozent. Die vorläufige Schätzung im Mai hatte einen Rückgang um 5,1 Prozent ergeben. Im Vergleich zum Vorquartal schrumpfte die Wirtschaft um 1,0 Prozent.

CDU-Spitze in Sachsen-Anhalt gibt grünes Licht für Sondierungsgespräche

Nach der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt hat die Spitze der Landes-CDU grünes Licht für Sondierungsgespräche über eine mögliche Zusammenarbeit mit SPD, FDP und Grünen gegeben. Der Landesvorstand und die Kreisvorsitzenden fassten den Beschluss einstimmig, wie der CDU-Landesvorsitzende Sven Schulze der Nachrichtenagentur AFP in Magdeburg sagte. Die Christdemokraten wollen mit den drei Parteien inhaltliche Schnittmengen ausloten. Es gebe "keine Präferenz", betonte Schulze.

DGB warnt vor drastischen Kürzungen durch Rentenreformpläne

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) hat scharfe Kritik an den jüngsten Vorschlägen für eine Reform der gesetzlichen Rentenversicherung und einer Erhöhung des Renteneintrittsalters auf 68 Jahre geübt. DGB-Vorstandsmitglied Anja Piel sagte der Neuen Osnabrücker Zeitung, der Wissenschaftliche Beirat beim Bundeswirtschaftsministerium wolle "Renten drastisch kürzen, Sozialstaat abbauen und Alterssicherung privatisieren; all das, um Arbeitgeber massiv zu entlasten".

Russland verhängt Einreisesperren gegen kanadische Regierungsvertreter

Als Reaktion auf Strafmaßnahmen Kanadas gegen Russland hat Moskau Einreisesperren gegen neun kanadische Regierungsvertreter und ranghohe Beamte verhängt. Die Betroffenen dürften "auf unbestimmte Zeit" nicht nach Russland einreisen, erklärte das Außenministerium in Moskau. Darunter sind unter anderem Justizminister David Lametti, Verteidigungs-Staatssekretärin Jody Thomas und die Chefin der kanadischen Polizei.

Biden lädt ukrainischen Präsidenten Selenskyj ins Weiße Haus ein

US-Präsident Joe Biden hat den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zu einem Besuch ins Weiße Haus eingeladen. Bidens Nationaler Sicherheitsberater Jake Sullivan sagte vor Journalisten, Biden habe in einem Telefonat mit Selenskyj die Unterstützung der USA für "die Souveränität und die territoriale Integrität" der Ukraine bekräftigt. Er freue sich zudem schon darauf, Selenskyj im Sommer im Weißen Haus zu begrüßen.

USA kündigen Gespräche über Handelsabkommen mit Taiwan an

Die USA streben ein Handelsabkommen mit Taiwan an. Die Verhandlungen über eine Rahmenvereinbarung würden bald beginnen, sagte US-Außenminister Antony Blinken bei einer Anhörung im Kongress in Washington. Die Ankündigung dürfte in China auf scharfen Protest stoßen. Peking betrachtet Taiwan, das sich 1949 von China losgesagt hatte, als abtrünnige Provinz, die wieder mit dem Festland vereinigt werden soll - notfalls mit Gewalt.

New York plant Großkonzert im Central Park zur "Wiedergeburt" nach Corona-Krise

Zu seinem Comeback nach der Corona-Krise plant New York ein riesiges Konzert im Central Park. Welche Stars auftreten werden, ist noch nicht bekannt, doch werde es "der Höhepunkt einer erstaunlichen, bemerkenswerten, einmaligen Woche" zur Feier der "Wiedergeburt" von New York City sein, sagte Bürgermeister Bill De Blasio bei der Ankündigung des Projekts.

Fujimori sieht "Hinweise auf Betrug" bei Wahl in Peru

Nach der Stichwahl um die Präsidentschaft in Peru hat die rechtspopulistische Kandidatin Keiko Fujimori Betrugsvorwürfe erhoben. Es gebe eine "Reihe von Unregelmäßigkeiten" und "Hinweise auf Betrug", sagte Fujimori bei einer Pressekonferenz in Lima. Es bestehe "die eindeutige Absicht, den Willen des Volkes zu boykottieren". Die 46-Jährige zeigte Fotos und Videos, die angeblich Unregelmäßigkeiten bei der Stimmauszählung dokumentieren.

Niederlande Inflationsrate Mai 2,1% - CBS

Niederlande Inflationsrate Apr war 1,9% - CBS

US/Verbraucherkredite Apr plus 18,6 Mrd USD

US/Verbraucherkredite März revidiert plus 18,6 Mrd USD (vorl: plus 25,8 Mrd USD)

Japan/Leistungsbilanz Apr nsb Überschuss 1,3218 Bill JPY (PROG: Überschuss 1,501 Bill JPY)

Japan/Leistungsbilanz Apr nsb Überschuss 1,3218 Bill JPY; +540,2% gg Vj

