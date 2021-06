Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutsche HVPI-Inflation steigt im Mai deutlich

Der am harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) gemessene Inflationsdruck in Deutschland hat im Mai deutlich zugenommen. Wie das Statistischen Bundesamt (Destatis) mitteilte, stieg der HVPI mit einer Jahresrate von 2,4 (Vormonat: 2,1) Prozent. Die Statistiker bestätigten damit - wie von Volkswirten erwartet - ihre vorläufige Schätzung vom 31. Mai. Gegenüber dem Vormonat stieg der HVPI um 0,3 Prozent, womit die vorläufigen Daten ebenfalls bestätigt wurden.

Zahl der Baugenehmigungen in Deutschand fällt im April stark

Die Zahl der Baugenehmigungen für Wohnungen in Deutschland ist im April gegenüber dem Vormonat stark gefallen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) berichtete, wurde der Bau von 29.637 Wohnungen genehmigt. Das waren 22,9 Prozent weniger als im außerordentlich starken März. Für den Zeitraum Januar bis April ergab sich ein Anstieg um 13,8 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

Merkel bekräftigt Bekenntnis zu Nato-Ziel bei Verteidigungsausgaben

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat beim Nato-Gipfel das Bekenntnis zu dem Ziel bekräftigt, die deutschen Verteidigungsausgaben in diesem Jahrzehnt auf 2 Prozent der Wirtschaftsleistung zu steigern. Zwischenziel bei den deutschen Verteidigungsausgaben seien 1,5 Prozent bis 2024 gewesen, sagte Merkel in Brüssel. Angestrebt sei weiterhin, "in Richtung 2030 dieses Zwei-Prozent-Ziel" zu erreichen.

Laschet plant Rentenreform und Entlastung der Beschäftigten - Bericht

Der Kanzlerkandidat der Unionsparteien Armin Laschet plant laut Bild-Zeitung eine Rentenreform. Nach dem der Bild-Zeitung vorliegendem Entwurf für das Wahlprogramm will die CDU ihr Profil als Sozialpartei schärfen. Es soll es mehr Rente für jene geben, die über 67 Jahre hinaus noch arbeiten. Wer vor dem regulären Rentenalter in Ruhestand geht, soll demnach künftig etwas höhere Abschläge in Kauf nehmen.

Ökonomen gegen Laschets Plan für höhere Pendlerpauschale

Ökonomen lehnen den Vorschlag von Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet nach einer Anhebung der Pendlerpauschale im Ausgleich für steigende Benzinpreise ab. "Von einer Anhebung der Pendlerpausche würden primär höhere Einkommensgruppen mit höheren Steuersätzen profitieren", sagte der Präsident des Kieler Instituts für Weltwirtschaft (IfW), Gabriel Felbermayr, der Rheinischen Post. "Für den sozialen Ausgleich wäre eine Pro-Kopf-Rückerstattung der Einnahmen aus der CO2-Bepreisung der richtige Schritt."

CDU-Politiker wollen mit Plebisziten Klima-Reformen abwehren

CDU-Bundestagsabgeordnete haben sich in der Bild-Zeitung offen für die Aufnahme plebiszitäre Elemente in die Verfassung gezeigt. Die CDU-Bundestagsabgeordnete Sylvia Pantel kann sich daher künftig bundesweite Volksentscheide vorstellen. "In Sonderfällen, wie etwa dem klimapolitischen Umbau unseres Landes, kommt eine Volksabstimmung in Betracht", sagte Pantel. "Denn so weitreichende Veränderungen bedürften einer besonderen Legitimation."

Biden will Putin bei Treffen in Genf "rote Linien" aufzeigen

US-Präsident Joe Biden will Russlands Staatschef Wladimir Putin bei ihrem Treffen diese Woche seine "roten Linien" aufzeigen. "Ich suche keinen Konflikt mit Russland", sagte Biden nach dem Nato-Gipfel in Brüssel. "Aber wir werden antworten, wenn Russland seine schädlichen Aktivitäten fortsetzt." Er verwies gleichzeitig darauf, dass die Nato-Alliierten "die Souveränität und territoriale Integrität" der Ukraine weiter unterstützen würden.

+++ Konjunkturdaten +++

GB/Anträge auf Arbeitslosengeld Mai -92.600

GB/ILO-Arbeitslosenzahl 3 Mon per Apr -90.000, Quote 4,7%

Indonesien Exporte Mai 16,60 Mrd USD

Indonesien Importe Mai 14,23 Mrd USD

Indonesien Handelsbilanz Mai Überschuss 2,36 Mrd USD (PROG Überschuss 2,63 Mrd USD)

