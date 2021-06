Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

GfK: Konsumklima verzeichnet höchsten Wert seit August

Die Stimmung der Verbraucher hellt sich wesentlich spürbarer auf als erwartet. Die Konsumforscher der GfK ermittelten für Juli einen Anstieg ihres Indikators zum Konsumklima auf minus 0,3 von revidierten minus 6,9 Punkten im Vormonat. Zunächst hatten sie für Juni noch einen Wert von minus 7,0 Zählern berichtet. Die Erholung im Juli fällt deutlich kräftiger aus als erwartet, denn die von Dow Jones Newswires befragten Ökonomen hatten auf Basis der ursprünglichen Zahlen lediglich eine Zunahme auf minus 4,0 Zähler angenommen.

Auftragseingang im Bauhauptgewerbe steigt im April kräftig

Der Auftragseingang im deutschen Bauhauptgewerbe ist im April saison- und kalenderbereinigt um 9,8 Prozent gegenüber dem März gestiegen. Der Wert der Orders betrug im Berichtsmonat rund 7,9 Milliarden Euro, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. Das waren nominal 7,0 Prozent mehr als im April des Vorjahres und zugleich der höchste jemals gemessene Wert an Neuaufträgen in einem April in Deutschland.

Ifo-Exporterwartungen auf höchstem Stand seit Januar 2011

Die Ifo-Exporterwartungen der Industrie sind im Juni auf 26,0 Punkte von 22,5 im Mai gestiegen. Das ist der höchste Wert seit Januar 2011. "Unter den deutschen Exporteuren hat sich die Stimmung deutlich verbessert", berichtete das Ifo-Institut. "Die Exportwirtschaft profitiert unter anderem von den weltweiten Nachholeffekten der Corona-Krise."

Deutsche Wohnimmobilien verteuern sich weiter

Die Preise deutscher Wohnimmobilien (Häuserpreisindex) sind im ersten Quartal 2021 weiter kräftig gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, stiegen die Preise durchschnittlich um 9,4 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Diese Preisentwicklung war sowohl in Städten als auch in ländlichen Regionen zu beobachten.

EU-Gipfel unterstützt neues Milliardenpaket für Flüchtlinge in der Türkei

Die EU-Staats- und Regierungschefs haben Pläne für ein weiteres Milliardenpaket zur Versorgung von Syrien-Flüchtlingen in der Türkei unterstützt. Der EU-Gipfel habe einen Vorschlag der EU-Kommission dazu "zustimmend zur Kenntnis genommen", sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in der Nacht zum Freitag. Demnach geht es für die Türkei um "drei Milliarden Euro zusätzliche Mittel". Zudem solle es auch Gelder für die Syrien-Nachbarländer Libanon und Jordanien geben.

EU-Gipfel erteilt deutsch-französischem Plan für Spitzentreffen mit Putin Absage

Der EU-Gipfel hat einen deutsch-französischen Vorschlag für die baldige Wiederaufnahme von Spitzentreffen mit Russlands Präsident Wladimir Putin abgelehnt. Es habe keine Einigung gegeben, "dass wir uns auf Chefebene sofort treffen", sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). Verständigen konnte sich der Gipfel laut Schlussfolgerungen aber auf die Vorbereitung neuer Sanktionsoptionen, um "auf jede weitere bösartige, rechtswidrige und störende Aktivität Russlands" zu reagieren.

Altmaier sieht "neuen Aufbruch" in Zusammenarbeit mit USA

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat bei seinem Washington-Besuch einen "neuen Aufbruch" in der Zusammenarbeit mit den USA unter Präsident Joe Biden begrüßt. "Die Sonne scheint wieder über den deutsch-amerikanischen Beziehungen", sagte Altmaier nach einem Treffen mit dem US-Klimabeauftragten John Kerry. Diese "Zusammenarbeit unter Freunden" sei angesichts der welt- und geopolitischen Probleme heute "wichtiger denn je".

Bundestag bleibt bis Ende der Legislaturperiode auch reduziert beschlussfähig

Der Bundestag bleibt noch bis Ende der Legislaturperiode im Herbst mit weniger anwesenden Abgeordneten als üblich beschlussfähig. In der Nacht zum Freitag stimmten die Parlamentarier mehrheitlich einer Verlängerung der in der Corona-Pandemie eingeführten Änderung der Geschäftsordnung zu. Die Regelung wäre ansonsten Ende Juni ausgelaufen; nun gilt sie bis zum Abschluss der Wahlperiode, die mit der konstituierenden Sitzung des neuen Bundestags nach der Wahl am 26. September endet.

Bundestag beschließt Reform des Mietspiegelrechts

Der Bundestag hat eine Reform des Mietspiegelrechts beschlossen. Die Abgeordneten stimmten mehrheitlich für das Mietspiegelreformgesetz, das unter anderem künftig jede Gemeinde mit mehr als 50.000 Einwohnern zur Erstellung eines Mietspiegels verpflichtet. Das Kabinett hatte das Reformgesetz gemeinsam mit einer Mietspiegelverordnung Mitte Dezember beschlossen.

Gesetz für faire Verbraucherverträge beschlossen

Überlange Vertragslaufzeiten und lange Kündigungsfristen in Verträgen etwa fürs Handy oder das Fitnessstudio sollen Verbraucherinnen und Verbraucher nicht mehr hinnehmen müssen. Der Bundestag beschloss das Gesetz für faire Verbraucherverträge. Es soll auch den Schutz vor aufdringlicher Telefonwerbung verbessern.

Bundestag stimmt für längeren Bundeswehreinsatz im Kosovo

Der Bundestag hat grünes Licht für eine weitere Beteiligung der Bundeswehr an den internationalen Einsätzen im Kosovo und vor der libanesischen Küste gegeben. Die Abgeordneten stimmten zunächst mehrheitlich für die Fortsetzung der Bundeswehrbeteiligung an der Internationalen Sicherheitspräsenz Kosovo Force (KFOR). Danach wurde auch der Antrag der Bundesregierung zur Verlängerung der Beteiligung an der friedenssichernden UN-Mission Unifil vor der Küste des Libanon vom Parlament beschlossen.

Biden verkündet Einigung mit US-Senatoren auf Infrastrukturpaket

Im Ringen um ein hunderte Milliarden Dollar schweres Infrastrukturpaket hat US-Präsident Joe Biden eine Einigung mit einer Gruppe von Senatoren verkündet. "Wir haben einen Deal", sagte Biden nach einem Treffen mit Senatoren seiner Demokraten und der oppositionellen Republikaner im Weißen Haus. Im Kurzbotschaftendienst Twitter schrieb Biden, das Infrastrukturpaket werde "Millionen amerikanischer Jobs" schaffen.

Untersuchungsausschuss zu Kapitol-Erstürmung in den USA

Das US-Repräsentantenhaus wird einen Untersuchungsausschuss zur Kapitol-Erstürmung vom 6. Januar einrichten. Das kündigte die Präsidentin der Kongresskammer, die Demokratin Nancy Pelosi, an, nachdem die Republikaner von Ex-Präsident Donald Trump die Bildung einer breiter angelegten Untersuchungskommission blockiert hatten. "Wir müssen unbedingt die Wahrheit über diesen Tag aufzeigen und sicherstellen, dass so ein Angriff nicht (wieder) vorkommen kann", sagte Pelosi. Der 6. Januar sei "einer der dunkelsten Tage in der Geschichte unserer Nation" gewesen.

Trumps Ex-Verteidiger Giuliani verliert Anwaltslizenz

Ein New Yorker Gericht hat dem ehemaligen Anwalt von Ex-Präsident Donald Trump, Rudy Giuliani, wegen falscher Wahlbetrugsvorwürfe nach der US-Präsidentschaftswahl vorübergehend die Zulassung entzogen. Giuliani habe "nachweislich falsche und irreführende Aussagen" gemacht, erklärte das Gericht. Der 77-Jährige hatte im Namen Trumps in mehreren Bundesstaaten Klagen eingereicht und behauptet, die Demokratische Partei habe die Wahl manipuliert.

+++ Konjunkturdaten +++

Japan/Kernverbraucherpreise Tokio Juni unverändert (PROG: -0,1%) gg Vj

Japan/Verbraucherpreise Tokio Juni unverändert gg Vj

Japan/Verbraucherpreise Tokio Juni +0,3% gg Vm

GB/GfK-Verbrauchervertrauen Juni -9 (Mai: -9)

GB/GfK-Verbrauchervertrauen Juni PROGNOSE: -8

Malaysia Verbraucherpreise Mai +4,4% (PROG: +4,7%) gg Vorjahr

Malaysia Verbraucherpreise Mai unverändert gg Vormonat

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

June 25, 2021 03:00 ET (07:00 GMT)