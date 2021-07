Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutscher Einzelhandel profitiert im Mai von Corona-Lockerungen

Mit den sinkenden Corona-Inzidenzen und den damit verbundenen Lockerungen sind die Umsätze im deutschen Einzelhandel im Mai kräftig gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) auf Basis vorläufiger Daten mitteilte, wuchsen die Umsätze nach Abzug der Inflation um 4,2 Prozent gegenüber dem Vormonat. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Zuwachs um 4,0 Prozent prognostiziert.

Stimmung im japanischen verarbeitenden Gewerbe steigt deutlich

Die Stimmung unter Japans großen produzierenden Unternehmen ist im zweiten Quartal dank der sich erholenden Weltwirtschaft auf den höchsten Stand seit zweieinhalb Jahren gestiegen. Der Hauptindex, der die Stimmung der großen Hersteller misst, lag im Juni bei plus 14, verglichen mit plus fünf im März, wie aus der am Donnerstag veröffentlichten vierteljährlichen Tankan-Unternehmensumfrage der Bank of Japan hervorgeht. Das ist der höchste Wert seit Dezember 2018.

Südkorea mit neuem Konjunkturprogramm - Exporte wachsen deutlich

Die südkoreanische Regierung plant ein weiteres Konjunkturprogramm für dieses Jahr. Mit dem Programm, das ein Volumen von 33 Billionen Won oder umgerechnet rund 25 Milliarden Euro haben soll, will die Regierung eigenen Angaben zufolge kleinere Unternehmen und Haushalte mit geringem Einkommen unterstützen. Aktuell gebe es Anzeichen für eine wirtschaftliche Erholung von der Pandemie. Die Exporte kletterten den Angaben des Handelsministeriums zufolge im Juni um 39,7 Prozent.

Chinas Industriewachstum verlangsamt sich im Juni

In der chinesischen Industrie hat sich die Aktivität im Juni verlangsamt. Der von Caixin Media Co und dem Researchhaus Markit ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor verringerte sich auf 51,3 (Mai: 52,0) Punkte und damit auf ein Dreimonatstief. Der auf Daten der staatlichen Statistikbehörde basierende offizielle Einkaufsmanagerindex für die Industrie war im Juni auf 50,9 (Vormonat: 51) Punkte gesunken.

China feiert 100. Jahrestag der Gründung der Kommunistischen Partei

China hat am Donnerstag den 100. Jahrestag der Gründung der Kommunistischen Partei gefeiert. Staatschef Xi Jinping zeichnete bei einer Zeremonie auf dem Pekinger Tiananmen-Platz den "unumkehrbaren" Aufstieg Chinas zur Weltmacht nach. Vor dem riesigen Porträt von Partei- und Staatsgründer Mao Tse-tung sagte Xi, die Partei habe Millionen von Menschen aus der Armut geholt und auch viel zur globalen Entwicklung beigetragen. Die Zeit, China zu schikanieren, sei "für immer vorbei".

Kaplan für Tapering-Beginn noch vor Jahresende

Der Präsident der Federal Reserve Bank of Dallas, Robert Kaplan, hat sich dafür ausgesprochen, vor Ende dieses Jahres mit einer Rücknahme der Anleihekäufe durch die US-Notenbank (Tapering) zu beginnen. Kaplan ist bereits seit Ende April ein Befürworter des sogenannten Tapering, hatte es bislang aber stets vermieden, sich zu einem möglichen Zeitplan zu äußern. In einem Interview mit Bloomberg TV sagte er nun jedoch auf Nachfrage, dass er mit dem allgemeinen Konsens übereinstimme, dass die Fed noch vor Ende des Jahres mit dem Tapering beginnen sollte.

US-Repräsentantenhaus beschließt Untersuchungsausschuss zu Kapitol-Erstürmung

Das US-Repräsentantenhaus hat die Einrichtung eines Untersuchungsausschusses zur Kapitol-Erstürmung vom 6. Januar beschlossen. Die von den Demokraten von Präsident Joe Biden kontrollierte Kongresskammer stimmte mit einer Mehrheit von 222 zu 190 Abgeordneten für das Gremium. Lediglich zwei Republikaner votierten an der Seite der Demokraten für den Untersuchungsausschuss. Die Partei von Ex-Präsident Donald Trump hatte Ende Mai die Bildung einer breiter angelegten Untersuchungskommission blockiert.

Antrag auf Auflösung von Thüringer Landtag eingebracht

Im Thüringer Landtag haben Abgeordnete der Regierungsfraktionen Linke, SPD und Grüne sowie der CDU einen Antrag zur Auflösung des Parlaments eingebracht. Der Thüringer Landtag soll demnach am 26. September zeitgleich zur Bundestagswahl neu gewählt werden. Voraussetzung dafür ist eine vorzeitige Auflösung des Parlaments. Über diese soll nun am 19. Juli abgestimmt werden. Ob eine dafür erforderliche Zweidrittelmehrheit zustande kommt, ist aber fraglich.

+++ Konjunkturdaten +++

Schweiz Juni Verbraucherpreise +0,1% gg Vormonat

Schweiz Juni Verbraucherpreise +0,6% (PROGNOSE: +0,7%) gg Vorjahr

Schweiz Mai Einzelhandelsumsatz nominal sb +2,3% gg Vj

Schweiz Mai Einzelhandelsumsatz real sb +2,8% gg Vj

Japan/Kfz-Absatz Juni +9,2% gg Vorjahr

Indonesien Kernverbraucherpreise Juni +1,49% gg Vorjahr (Mai: +1,37%)

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

July 01, 2021 03:00 ET (07:00 GMT)