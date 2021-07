Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutsche HVPI-Inflation lässt im Juni nach

Der am harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) gemessene Inflationsdruck in Deutschland hat im Juni nachgelassen. Wie das Statistischen Bundesamt (Destatis) mitteilte, stieg der HVPI nur noch mit einer Jahresrate von 2,1 (Vormonat: 2,4) Prozent. Die Statistiker bestätigten damit - wie von Volkswirten erwartet - ihre vorläufige Schätzung vom 29. Juni. Gegenüber dem Vormonat stieg der HVPI um 0,4 Prozent, womit die vorläufigen Daten ebenfalls bestätigt wurden.

Insolvenzen in Deutschland weiter unter Vorjahresniveau

Die Zahl der Unternehmensinsolvenzen in Deutschland ist im April weiter von der teilweise ausgesetzten Insolvenzantragspflicht beeinflusst gewesen. In diesem Monat haben die deutschen Amtsgerichte 1.333 beantragte Unternehmensinsolvenzen gemeldet. Das waren nach Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) 9,0 Prozent weniger als im April des Vorjahres.

Ifo-Institut: Weniger Unternehmen sehen sich durch Corona bedroht

Weniger Unternehmen sehen nach einer Erhebung des Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung durch die Folgen der Coronavirus-Pandemie ihre Existenz bedroht. Im Juni fürchteten das laut der neuesten Konjunkturumfrage des Instituts 14,0 Prozent der Unternehmen, nach 18,7 Prozent im Februar. "Immer noch besonders gefährdet sind die Unternehmen der Veranstaltungsbranche mit 70,4 Prozent, vor den Reisebüros und -veranstaltern mit 68,0 Prozent", sagte der Leiter der Ifo-Umfragen, Klaus Wohlrabe.

Chinas Exportwachstum beschleunigt sich im Juni

Chinas Exportwachstum hat sich im Juni beschleunigt und damit die Erwartungen der Ökonomen übertroffen. Die Exporte stiegen um 32,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, nach einem Anstieg von 27,9 Prozent im Mai, so die von der Zollbehörde veröffentlichten Daten. Das Ergebnis übertraf das von den vom Wall Street Journal befragten Ökonomen erwartete Wachstum von 23,2 Prozent.

Britischer Einzelhandel mit Rekordwerten im zweiten Quartal

Die Einzelhandelsumsätze in Großbritannien sind im zweiten Quartal 2021 auf ein Rekordniveau gestiegen. Mit der Lockerung der Coronavirus-Beschränkungen haben die Verbraucher ihren Nachholbedarf gestillt, heißt es im neuesten Bericht von KPMG und dem British Retail Consortium. Danach stiegen die britischen Einzelhandelsumsätze zwischen dem 30. Mai und dem 3. Juli um 13,1 Prozent oder 17,0 Prozent auf flächenbereinigter Basis verglichen mit dem gleichen Zeitraum vor zwei Jahren.

Australisches Geschäftsklima leidet unter Lockdowns

Die Stimmung der australischen Wirtschaft ist im Juni gesunken, da die Pandemie in Sydney das Vertrauen untergräbt und Sorgen über eine starke Abkühlung der Wirtschaft schürt. Laut der monatlichen Umfrage der National Australia Bank fiel der Index für das Geschäftsvertrauen im Juni auf 11 von 20 im Mai. Der Index für die Geschäftslage fiel im Juni um 12 Punkte auf 24.

Williams: Durchschnittliches Inflationsziel stützt Erwartungen

Nach Einschätzung des Präsidenten der Federal Reserve Bank of New York, John Williams, sind Befürchtungen, dass der neue politische Rahmen der US-Notenbank letztlich zu deutlichen Zinserhöhungen führen könnte, unbegründet. Die Federal Reserve wird der Inflation künftig erlauben, ihr 2-Prozent-Ziel zu überschreiten, um Zeiten auszugleichen, in denen es unterschritten wurde. Vertreter der Notenbank haben die Formel für diesen Prozess nicht näher erläutert. Die neue Regelung werde aber die Zuversicht stärken, dass die Inflation im Laufe der Zeit am Ziel der Fed verharren wird.

Delgado: EZB wird Banken zu vorsichtiger Dividendenzahlung mahnen

Die Europäische Zentralbank (EZB) wird die Banken des Euroraums nach Aussage von Margarita Delgado, Mitglied der EZB-Bankenaufsicht, zu einer vorsichtigen Dividendenzahlung ermahnen. Das macht einen starken Anstieg dieser Zahlungen eher unwahrscheinlich. Die EZB werde Banken, die exzessive Aktionärsbelohnungen vorschlagen, dazu drängen, "zu einer durchschnittlicheren Ausschüttungspolitik zurückzukehren", sagte Delgado, die auch stellvertretende Gouverneurin des Banco d'Espana ist, laut einem Bloomberg-Bericht.

UBS: EZB verlängert PEPP nicht

Die Analysten von UBS erwarten auch nach dem Strategiewechsel nicht, dass die Europäische Zentralbank (EZB) ihr Pandemiekaufprogramm PEPP über März 2022 hinaus verlängern wird - falls die Pandemie unter Kontrolle bleibt. In einem Kommentar schreiben sie: "Zur Vorbereitung dürfte die EZB im Spätsommer und Herbst ihre Kommunikation verschärfen. Wir erwarten auch, dass die EZB im Dezember ankündigen wird, dass das "alte" QE-Programm (APP) aufgestockt wird, um den anhaltenden Stimulus zu gewährleisten."

Merkel: Ukraine bleibt für uns auch mit Nord Stream 2 Gastransitland

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat mit Blick auf die umstrittene Gaspipeline Nord Stream 2 ihr Festhalten an der Rolle der Ukraine als Energietransitland betont und sich überzeugt gezeigt, dass entsprechende Vereinbarungen auch künftig gelten werden. "Für uns ist und bleibt die Ukraine Transitland, auch wenn Nord Stream 2 fertiggestellt werden soll", sagte Merkel bei einem Statement mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selensky im Kanzleramt in Berlin. "Hier gibt es große Sorgen auf der ukrainischen Seite, die nehmen wir ernst."

Müller offiziell für UN-Spitzenposten nominiert

Bundesentwicklungsminister Gerd Müller (CSU) ist offiziell für einen Spitzenposten bei den Vereinten Nationen nominiert worden. Das Leitungsgremium der UN-Organisation für industrielle Entwicklung (Unido) in Wien habe Müller als neuen Generaldirektor der Organisation vorgeschlagen, teilte das Bundesentwicklungsministerium mit. Damit sei zum ersten Mal ein Kandidat aus Deutschland und einem Industrieland für diesen Posten vorgeschlagen worden.

EU legt Pläne für Digitalsteuer auf Eis

Die EU-Kommission hat angesichts der jüngsten Fortschritte auf dem Weg zu einer weltweiten Mindeststeuer ihre Pläne zur Besteuerung großer Digitalkonzerne vorerst auf Eis gelegt. Nach dem "außerordentlichen" Durchbruch bei den Gesprächen der G20-Finanzminister sei entschieden worden, die Arbeit an einem Vorschlag für eine Digitalabgabe auszusetzen, sagte ein Kommissionssprecher in Brüssel. Zuletzt hatten insbesondere die USA auf eine Verschiebung gedrängt.

Frankreich und Griechenland führen Impfpflicht für Gesundheitskräfte ein

Nach Italien führen auch Frankreich und Griechenland eine Corona-Impfpflicht für Gesundheits- und Pflegekräfte ein. Die beiden EU-Länder reagieren damit auf die rapide Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus, wie der französische Präsident Emmanuel Macron und der griechische Regierungschef Kyriakos Mitsotakis ankündigten. Für nicht Immunisierte wird zugleich der Zugang zu Innenräumen etwa von Restaurants oder Bars erschwert.

Macron will umstrittene Rentenreform wieder angehen

Der französische Staatschef Emmanuel Macron will die umstrittenen Pläne für eine Rentenreform wiederbeleben. Er werde die Reform in Angriff nehmen, "sobald die Gesundheitsbedingungen es zulassen", sagte Macron in einer Fernsehansprache unter Verweis auf die Corona-Pandemie. Die Neuordnung des Rentensystems gehört zu den wichtigsten Wahlkampfversprechen Macrons. Nach Streiks, Massenprotesten und der Corona-Krise hatte der Staatschef das Vorhaben vorerst zurückgezogen.

Finnland stoppt Abschiebungen nach Afghanistan

Angesichts der verschlechterten Sicherheitslage in Afghanistan setzt Finnland die Abschiebungen in das Land vorerst aus. Die finnische Einwanderungsbehörde teilte mit, bereits seit Freitag sei für afghanische Staatsbürger die "Ausstellung negativer Bescheide" suspendiert. Deutschland hält hingegen an den Abschiebungen nach Afghanistan vorerst fest.

Extreme Hitzewelle und Brände halten USA und Kanada in Atem

Eine extreme Hitzewelle und großflächige Waldbrände machen den Menschen in den USA und Kanada weiterhin zu schaffen: Am Montag (Ortszeit) stand im Westen der USA und Kanadas mehr als eine Million Hektar Land in Flammen. Besonders betroffen sind nach Angaben der Behörden die US-Bundesstaaten Oregon, Kalifornien und Arizona sowie die kanadische Provinz British Columbia.

