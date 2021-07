Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Chinas Wirtschaft wächst im zweiten Quartal um 7,9 Prozent

Chinas wirtschaftliche Erholung von der Pandemie hat sich im zweiten Quartal verlangsamt. Wie die chinesische Regierung mitteilte, legte das Bruttoinlandsprodukt im zweiten Quartal um 7,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr zu. Das Wachstum traf damit exakt die Erwartungen der Ökonomen. Im ersten Quartal war die Wirtschaft noch mit 18,3 Prozent gewachsen. Damit lag das Wachstum im gesamten ersten Halbjahr bei 12,7 Prozent verglichen mit dem von der Pandemie geprägten Vorjahreszeitraum. Peking hat für das Gesamtjahr ein Wachstumsziel von mindestens 6 Prozent ausgegeben, was von Volkswirten als sehr konservativ angesehen wird.

VP Bank: Peking will eine weiche Landung

Die Zahlen zum chinesischen Bruttoinlandsprodukt (BIP) im zweiten Quartal sind aus Sicht der liechtensteinischen VP Bank ein Beleg für das Bestreben der Regierung in Peking, eine weiche konjunkturelle Landung nach dem Corona-Boom hinzubekommen. "Klar ist, dass die starke Nachfrage seitens der USA und Europas aufgrund des weitgehend eingedämmten Virusgeschehens nach chinesischen Produkten nachlässt, doch dies soll nach dem Willen Pekings nicht zu einem allzu abrupten Stopp der gesamtwirtschaftlichen Expansion führen", schreibt Chefvolkswirt Thomas Gitzel in einem Kommentar.

Inflationserwartungen laut Beige Book nach oben gerichtet

Laut dem neuesten Konjunkturbericht "Beige Book" der US-Notenbank hat die wirtschaftliche Aktivität in den USA seit Ende Mai bis Anfang Juli zugenommen. Dabei habe es Preisdruck auf breiter Basis gegeben, insbesondere in der Gastronomie. Während einige Bereiche der Wirtschaft davon ausgingen, dass der erhöhte Preisanstieg vorübergehender Natur sei, rechne die Mehrheit damit, dass in den kommenden Monaten die Einstandskosten und die Verkaufspreise weiter steigen werden, so die US-Notenbank.

Deutsche Bank: Fed diskutiert im Juli Tapering

Fed-Chairman Jerome Powell hat nach Einschätzung von Deutsche-Bank-Analyst Jim Reid in seiner Kongressanhörung klargemacht, dass die für eine Verringerung der Anleihekäufe (Tapering) notwendigen Bedingungen aus Sicht der Fed noch weit weg sind. "Er machte aber auch deutlich, dass der (Offenmarktausschuss) FOMC bei der nächsten Sitzung in zwei Wochen über das Tapering diskutieren wird, und dass die Fed den Markt ausreichend warnen wird, bevor sie die Asset-Käufe anpasst", schreibt Reid in seinem Morgenkommentar.

Zahl der Baugenehmigungen in Deutschand steigt im Mai

Die Zahl der Baugenehmigungen für Wohnungen in Deutschland ist im Mai gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) berichtete, wurde der Bau von 32.384 Wohnungen genehmigt. Das waren 8,7 Prozent mehr als im Vormonat. Für den Zeitraum Januar bis Mai ergab sich ein Anstieg um 11,3 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

Schweizer Finanzindustrie etabliert eigenes Kommunikationsnetzwerk

Die schweizerische Finanzindustrie gründet ein eigenes Kommunikationsnetzwerk, um sich besser vor Cyber-Angriffen zu schützen. Nach Mitteilung der Schweizerischen Nationalbank (SNB) gründen SNB und die Schweizer Börse SIX das Kommunikationsnetzwerk "Secure Swiss Finance Network" (SSFN). Ziel sei eine sichere, flexible und resiliente Datenkommunikation. "Das SSFN ist ein kontrollierter und geschützter Netzwerkverbund, der es den darin zugelassenen Teilnehmern des Finanzplatzes Schweiz erlaubt, untereinander und mit den Finanzmarktinfrastrukturen sicher zu kommunizieren", heißt es in der SNB-Mitteilung.

Bank of Korea hält Zinsen auf Rekordtief

Die südkoreanische Notenbank hat abermals von einer Straffung ihrer Geldpolitik abgesehen. Die Bank of Korea hielt ihren Leitzins stabil auf dem Rekordniveau von 0,50 Prozent. Die Notenbank hatte signalisiert, dass sie eine Erhöhung der Zinsen in diesem Jahr vorbereitet, während sich die Wirtschaft von der Pandemie erhöht.

Merkel zu Besuch in Washington eingetroffen

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ist zu ihrem vermutlich letzten Besuch als Regierungschefin in den USA angekommen. Merkel landete am Mittwochabend (Ortszeit) auf dem internationalen Flughafen der Hauptstadt Washington, wie die deutsche Botschaft mitteilte. Sie wird am Donnerstag zunächst Vizepräsidentin Kamala Harris und später im Weißen Haus Präsident Joe Biden treffen. Dort ist auch eine gemeinsame Pressekonferenz mit dem Präsidenten geplant (22.15 Uhr MESZ).

Kretschmer warnt vor zu ehrgeizigen Klimaschutzzielen

Nach der Vorstellung des neuen Klimaschutzpakets der EU-Kommission hat Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) vor zu großen Ambitionen gewarnt. "Wir dürfen uns keine extremen Klimaziele setzen, die am Ende die Innovationen nur verhindern würden", sagte Kretschmer der Rheinischen Post. Die CO2-Bepreisung werde in Zukunft "eine entscheidende Rolle spielen". Sie sorge dafür, dass "ein Wettbewerb um den kostengünstigsten Weg der CO2-Vermeidung" entstehe. Genau das müsse das Ziel sein.

Unwetter hat Nordrhein-Westfalen weiter fest im Griff

Überflutete Straßen, vollgelaufene Keller und Evakuierungen: Starke Regenfälle haben am Mittwoch in Teilen von Nordrhein-Westfalen für Chaos gesorgt. Zwei Feuerwehrmänner starben bei Einsätzen im Sauerland. Besonders angespannt war die Lage unter anderem in Hagen sowie in Wuppertal, wo eine Talsperre überlief. Nahe der Steinbachtalsperre in Euskirchen sollten mehrere Ortschaften evakuiert werden.

Umfrage vor Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern sieht SPD vorn

Rund zweieinhalb Monate vor der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern sieht eine neue Umfrage die regierende SPD von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig in Führung. Die Sozialdemokraten erreichen in der Erhebung des Instituts Infratest dimap für den Norddeutschen Rundfunk, die Schweriner Volkszeitung und die Ostsee-Zeitung 27 Prozent und damit vier Punkte mehr als noch Mitte Mai. Auf dem zweiten Platz folgt die mitregierende CDU um Spitzenkandidat Michael Sack, die sich um zwei Punkte auf 23 Prozent verbessert.

Kuba erlaubt unbegrenzte und zollfreie Einfuhr von Lebensmitteln und Medikamenten

Als Reaktion auf die Proteste in Kuba hat die Regierung des Inselstaats die Regeln für die Einfuhr von Lebensmitteln und Medikamenten gelockert. Reisende dürfen Essen, Medizin und Hygieneprodukte künftig zollfrei nach Kuba mitbringen, wie Ministerpräsident Manuel Marrero ankündigte. Auch bisher geltende Mengenbegrenzungen fallen demnach weg. Die neuen Regeln treten am Montag in Kraft und gelten zunächst bis Jahresende.

