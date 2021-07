Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Acea: Zulassungen von E-Autos verdreifachen sich im 2. Quartal

Fahrzeuge mit batterieelektrischem Antrieb boomen weiterhin. Im zweiten Quartal wurden in der EU, der Freihandelszone EFTA und Großbritannien insgesamt 289.625 Autos dieses Typs neu zugelassen, ein Anstieg um 220 Prozent zum Vorjahreszeitraum, wie der Herstellerverband Acea mitteilte. In Deutschland erreichte das Plus gar 357 Prozent. Deutschland war dabei mit gut 84.000 Einheiten der mit Abstand größte Markt für batterieelektrische Fahrzeuge.

Britisches Verbrauchervertrauen liegt im Juli über den Erwartungen

Das Verbrauchervertrauen in Großbritannien ist im Juli gestiegen und liegt nun über dem Niveau vor der Covid-19-Pandemie. Das Barometer des Marktforschungsunternehmens GfK für das Verbrauchervertrauen lag im Juli bei minus 7 Punkten, 2 Punkte höher als im Juni. Vom Wall Street Journal befragte Ökonomen hatten einen unveränderten Wert von minus 9 prognostiziert.

Umweltbundesamt fordert Aufnahme von Klimaschutz ins Grundgesetz

Das Umweltbundesamt (UBA) hat eine Verankerung des Umgangs mit dem Klimawandel im Grundgesetz gefordert. "Wirksame Vorsorge geht nur gemeinsam, mit Bund, Ländern und Kommunen", sagte der Präsident des Umweltbundesamts, Dirk Messner, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. "Deswegen sollte Klimawandelanpassung eine Gemeinschaftsaufgabe werden - und das muss ins Grundgesetz." Dieses Ziel müsse von der neuen Regierung "mit höchster Priorität verfolgt werden".

Chinas Präsident Xi reist überraschend in Unruhe-Region Tibet

Chinas Präsident Xi Jinping ist überraschend in die Unruhe-Region Tibet gereist. Der staatliche Fernsehsender CCTV zeigte am Freitag, wie Xi beim Verlassen seines Flugzeugs am Flughafen von Nyingchi eine Menschenmenge mit chinesischen Flaggen und traditioneller tibetischer Kleigung begrüßte. Demnach war der Staatschef bereits am Mittwoch in der Region angekommen, ohne dass dies offiziell angekündigt wurde.

Russland und China scheitern mit UN-Antrag gegen Bosnien-Gesandten

Russland ist mit einem Antrag gegen das Amt des ehemaligen deutschen Landwirtschaftsministers Christian Schmidt (CSU) als internationaler Bosnien-Gesandter gescheitert. Die Resolution wurde im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen am Donnerstag mit großer Mehrheit abgelehnt. Lediglich China stimmte gemeinsam mit dem Antragsteller für eine Schließung des Büros des Hohen Repräsentanten der internationalen Gemeinschaft für Bosnien und Herzegowina zum 31. Juli 2022.

Begrenzung von Kraftstoffverkauf soll Migranten in Frankreich stoppen

Wegen des starken Anstiegs illegaler Migranten, die sich auf die gefährliche Fahrt über den Ärmelkanal begeben, haben Städte entlang der Nordküste Frankreichs den Kanisterverkauf von Kraftstoff begrenzt. Kunden dürfen nur noch maximal zehn Liter in tragbaren Kanistern mitnehmen, berichtete eine Lokalzeitung am Donnerstag.

USA verhängen Sanktionen gegen kubanische Regierungsvertreter

Weger der Unterdrückung der regierungskritischen Proteste in Kuba haben die USA Sanktionen gegen hochrangige Regierungsvertreter des Karibikstaats verhängt. Washington fror am Donnerstag das Vermögen des kubanischen Verteidigungsminister Álvaro López Miera sowie finanzielle Mittel einer Sondereinheit des Innenministeriums ein. "Das ist erst der Anfang. Die Vereinigten Staaten werden weiterhin diejenigen bestrafen, die für die Unterdrückung des kubanischen Volkes verantwortlich sind", warnte US-Präsident Joe Biden.

+++ Konjunkturdaten +++

GROßBRITANNIEN

Einzelhandelsumsatz Juni +0,5% gg Vm; +9,7% gg Vj

Einzelhandelsumsatz Juni PROG: -0,6% gg Vm; +9,0% gg Vj

Einzelhandelsumsatz ex Kraftstoffe Juni +0,3% gg Vm; +7,4% gg Vj

MALAYSIA

Verbraucherpreise Juni +3,4% (PROG: +3,5%) gg Vorjahr

Verbraucherpreise Juni +0,1% gg Vormonat

SINGAPUR

Verbraucherpreise Juni +2,4% gg Vj (PROG: +2,5%)

Verbraucherpreise Kernrate Juni +0,6% (Mai: +0,8%) gg Vj

