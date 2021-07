Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Chinas Industriegewinne steigen im Juni um 20 Prozent

Das Gewinnwachstum in der chinesischen Industrie hat sich im Juni verlangsamt. Die Industriegewinne legten im Juni im Vergleich zum Vorjahresmonat um 20 Prozent zu, nachdem sie im Mai noch um 36,4 Prozent gewachsen waren, wie die Nationale Statistikbehörde mitteilte. Im Mai waren aber auch größere Basiseffekte zum Tragen gekommen. Im gesamten ersten Halbjahr legten die Gewinne um 66,9 Prozent zu.

Ifo-Exporterwartungen fallen im Juli leicht

Unter den deutschen Exporteuren hat sich die Stimmung nach einer Erhebung des Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung leicht verschlechtert. Die Ifo- Exporterwartungen der Industrie sind im Juli auf 24,5 Punkte gefallen, von saisonbereinigt korrigierten 25,0 Punkten im Juni, gab das Institut in München bekannt. "Insgesamt läuft die deutsche Exportwirtschaft jedoch weiterhin sehr gut", so das Institut.

IG-Metall-Chef Hofmann kritisiert Steuerpläne von Union und FDP

IG-Metall-Chef Jörg Hofmann hat scharfe Kritik an den Steuerplänen von Union und FDP geübt. Mit den Versprechen aus den jeweiligen Wahlprogrammen würden "die Wähler veräppelt", sagte Hofmann der Süddeutschen Zeitung. Er verwies auf Berechnungen des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung Mannheim (ZEW), die zeigten, "dass Union und FDP vor allem hohe Einkommen entlasten und die Steuereinnahmen deutlich senken wollen".

Tropensturm bewegt sich auf Olympische Spiele in Japan zu

Auf die Olympischen Sommerspiele in Japan bewegt sich ein Tropensturm zu - die Olympiastadt Tokio wird er jedoch weitgehend verschonen. Der Sturm "Nepartak" wird laut Meteorologen an Tokio vorbeiziehen und in der Region Miyagi das Festland erreichen. Dort und in der benachbarten Präfektur Ibaraki werden mehrere olympische Wettkämpfe abgehalten, es sind sogar Zuschauer erlaubt.

Nord- und Südkorea vereinbaren Wiederherstellung von Kommunikationskanälen

Die Regierungen Nord- und Südkoreas haben sich auf die Wiederherstellung ihrer Kommunikationsverbindungen geeinigt. Der Schritt erfolge im Rahmen von Bemühungen zur Verbesserung der wechselseitigen Beziehungen, teilte das südkoreanische Präsidialamt am Dienstag mit. Pjöngjang hatte vor mehr als einem Jahr einseitig sämtliche offiziellen Kommunikationskanäle zu Südkorea gekappt.

USA heben Corona-Einreisebeschränkungen wegen Delta-Variante vorerst nicht auf

Die US-Regierung hebt die wegen der Corona-Pandemie verhängten Einreisebeschränkungen für Reisende aus Europa und anderen Ländern vorerst nicht auf. "Wir werden die bestehenden Reisebeschränkungen an dieser Stelle beibehalten", sagte die Sprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki, am Montag in Washington. "Die ansteckendere Delta-Variante breitet sich sowohl hier als auch im Ausland aus."

SÜDKOREA

BIP 2Q +0,7% gg Vorquartal, +5,9% gg Vorjahr

BIP 2Q PROGNOSE +0,9% gg Vorquartal, +6,1% gg Vorjahr

