FOMC sieht Wirtschaft näher an Zielen

Die US-Wirtschaft hat nach Einschätzung des Offenmarktausschusses (FOMC) der US-Notenbank Fortschritte in Richtung der Beschäftigungs- und Inflationsziele der Federal Reserve gemacht. Die FOMC-Mitglieder deuten in ihrem geldpolitischen Statement an, dass sie noch in diesem Jahr mit einer Reduzierung der Anleihekäufe beginnen könnten. Die Fed hat seit Ende letzten Jahres erklärt, dass sie ihre monatlichen Käufe von Anleihen im Wert von 120 Milliarden Dollar so lange fortsetzen wird, bis die Wirtschaft "substanzielle weitere Fortschritte" im Hinblick auf die Ziele der Fed - niedrige Arbeitslosigkeit und eine Inflationsrate von 2 Prozent - erzielt hat. Am Mittwoch erklärte die Fed, dass "die Wirtschaft seitdem Fortschritte auf dem Weg zu diesen Zielen gemacht hat, und der Ausschuss die Fortschritte in den kommenden Sitzungen weiter bewerten wird".

Powell: Inflation könnte höher und hartnäckiger als erwartet sein

Fed-Chairman Jerome Powell hat eingeräumt, dass die Inflation weiterhin auf der Oberseite überraschen könnte. Die Inflation könnte höher ausfallen und hartnäckiger sein als erwartet, sagte er in seiner Pressekonferenz nach der Sitzung des Offenmarktausschusses FOMC. Die Fed wir nach seinen Worten aber handeln, wenn die Inflation zu hoch bleiben sollte.

Powell: Wenig Unterstützung für früheres Tapering bei MBS

Die US-Notenbank plant nach den Worten ihres Chairman Jerome Powell nicht, bei der Verringerung (Tapering) der Käufe von Staatsanleihen (Treasuries) und Hypothekenpapieren (MBS) unterschiedlich zu verfahren. Er erwarte, dass das Tapering bei Treasuries und MBS mit dem gleichen Tempo erfolgen werden, sagte Powell in der Pressekonferenz nach der FOMC-Sitzung. Auch von einem früheren Tapering bei MBS hält er nicht viel. Dafür gebe es wenig Unterstützung, sagte Powell.

Fed richtet ständige Repo-Fazilität ein

Die US-Notenbank richtet eine ständige Repo-Fazilität ein. Wie die Fed nach der aktuellen FOMC-Sitzung mitteilte, soll die Fazilität dazu dienen, die Akteure der Wall Street mit Liquidität zu versorgen, was in Stresssituationen zur Marktstabilität beitragen könnte. Die Fed erklärte, dass sie ab Donnerstag eine so genannte ständige Repo-Fazilität einrichten wird. Die Fed teilte mit, dass Primärhändlern im Rahmen der Fazilität Staatsanleihen, Agency- Schuldverschreibungen und Agency-Hypothekenpapiere einreichen können, um kurzfristige Barkredite zu einem Zinssatz von 0,25 Prozent aufzunehmen. Die Fazilität ist auf 500 Milliarden US-Dollar begrenzt.

Bidens Infrastrukturpaket nimmt Hürde im US-Senat

Im Ringen um ein hunderte Milliarden Dollar schweres Infrastrukturpaket hat der US-Senat das Prestige-Projekt von Präsident Joe Biden vorangebracht. Die Senatoren stimmten nach wochenlangen Verhandlungen am Mittwoch (Ortszeit) dafür, das Gesetzgebungsverfahren anzustoßen. 17 Republikaner schlossen sich bei der Abstimmung den 50 Demokraten der Kammer an. Der Plan, der Teil von Bidens weitreichender innenpolitischer Agenda ist, umfasst rund 550 Milliarden Dollar an neuen Ausgaben. Biden und seine Demokraten wollten den Gesetzgebungsprozess unbedingt vor Sommerpause des Kongresses anstoßen.

Erwerbstätigkeit in Deutschland steigt im Juni um 0,2 Prozent

Die Zahl der Erwerbstätigen mit Wohnort in Deutschland hat im Juni bei 44,7 Millionen gelegen. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts waren das saisonbereinigt 0,2 Prozent mehr als im Vormonat und auch 0,2 Prozent mehr als im Juni 2020. Die Zahl der Erwerbstätigen liegt jedoch weiter erheblich unter dem Vorkrisenniveau: So waren im Juni saisonbereinigt 1,3 Prozent oder 573.000 Personen weniger erwerbstätig als im Februar 2020, dem Monat vor Beginn der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie in Deutschland.

Ifo: Homeoffice geht weiter zurück

Die Arbeit im Homeoffice in Deutschland ist im Juli nach Erkenntnissen des Ifo-Instituts weiter rückläufig gewesen. Demnach fiel der Anteil von 28,4 auf 25,5 Prozent der Beschäftigten, die zumindest teilweise im Homeoffice arbeiteten. "Die Menschen suchen wieder häufiger den persönlichen Kontakt im Büro", sagt Jean-Victor Alipour, Experte für Homeoffice beim ifo Institut. Die Quote war bereits vor der Abschaffung der Homeoffice-Pflicht Ende Juni gefallen. "Wir erwarten, dass sich in Zukunft vor allem hybride Arbeitsmodelle durchsetzen werden", sagt Alipour.

Israels Verteidigungsminister verspricht Paris Aufklärung in Pegasus-Affäre

Bei seinem Besuch in Paris hat Israels Verteidigungsminister Benny Gantz Frankreich versichert, den Spionage-Vorwürfen durch die israelische Software Pegasus nachzugehen. Die Vorwürfe würden "ernst" genommen, hieß es in einer Erklärung des Verteidigungsministeriums am Mittwoch nach dem Treffen mit Gantz' Kollegin Florence Parly. Parly forderte Aufklärung von Israels Regierung, nachdem Frankreichs Präsident Emmanuel Macron mögliches Ziel des Späh-Programms geworden war.

Vertrauter von Chinas Präsident Xi wird Botschafter in den USA

China hat einen engen Vertrauten von Präsident Xi Jinping als Botschafter nach Washington entsandt. Qin Gang wurde am Mittwoch in der US-Hauptstadt empfangen, wo er laut eigenen Angaben die Beziehungen zwischen den USA und China "wieder auf den richtigen Weg" bringen möchte. China und die USA würden in eine neue Runde des Verständnisses und der Anpassung eintreten und "versuchen, einen Weg zu finden, miteinander auszukommen", sagte Qin bei seiner Ankunft vor Reportern.

