US-Wirtschaft wächst im 2Q schwächer als erwartet

Das Wachstum der US-Wirtschaft hat sich im zweiten Quartal entgegen den Erwartungen kaum verstärkt. Nach Mitteilung des Bureau of Economic Analyses (BEA) stieg das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) gegenüber dem Vorquartal um annualisiert 6,5 Prozent. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten 8,4 Prozent Wachstum prognostiziert. Die vorläufig für das erste Quartal gemeldete Wachstumsrate von 6,4 Prozent wurde auf 6,3 Prozent revidiert.

Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe etwas höher als erwartet

Die Zahl der Erstanträge auf Leistungen aus der US-Arbeitslosenversicherung hat in der Woche zum 24. Juli 2021 weniger stark als erwartet abgenommen. Im Vergleich zur Vorwoche fiel die Zahl der Anträge auf saisonbereinigter Basis um 24.000 auf 400.000, wie das US-Arbeitsministerium in Washington mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Rückgang auf 380.000 vorhergesagt.

Deutsche HVPI-Inflation steigt im Juli auf 3,1 Prozent

Der Inflationsdruck in Deutschland hat im Juli etwas deutlicher als erwartet zugenommen. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) stieg der Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) gegenüber dem Vormonat um 0,5 Prozent und lag um 3,1 (Juni: 2,1) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Das war der höchste Stand seit August 2008. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten einen monatlichen Preisanstieg um 0,5 Prozent und eine Jahresteuerung von 3,0 Prozent prognostiziert.

EU setzt Verfahren gegen Großbritannien in Nordirland-Streit vorerst aus

Die EU hat ein Verfahren gegen Großbritannien wegen Verstößen gegen das Nordirland-Protokoll im Brexit-Abkommen vorerst ausgesetzt. "Wir wollen uns den Raum geben, um nachhaltige Lösungen für die Umsetzung des Protokolls zu finden", sagte eine Kommissionssprecherin. Deshalb habe die EU-Kommission entschieden, nicht "in die nächste Phase des Vertragsverletzungsverfahrens gegen das Vereinigte Königreich einzutreten."

EU und Ungarn einigen sich auf spätere Frist für Entscheidung zu Corona-Hilfen

Die EU und Ungarn haben sich auf eine Fristverlängerung für die Beurteilung des ungarischen Ausgabenplans für die Mittel aus dem Corona-Wiederaufbaufonds geeinigt. "Die Europäische Kommission hat eine Fristverlängerung angefragt, und Ungarn hat dem nicht widersprochen", sagte eine Sprecherin der EU-Kommission. Die Kommission arbeite "konstruktiv" mit Ungarn mit dem Ziel zusammen, die Einschätzung bis Ende September abzuschließen.

Technisches Hilfswerk rechnet mit monatelangem Einsatz in Flutgebieten

Nach der Flutkatastrophe rechnet das Technische Hilfswerk (THW) noch mit einem monatelangen Einsatz. Der Aufbau der zerstörten Infrastruktur sowie die Räumarbeiten würden "einige Zeit in Anspruch nehmen", teilte THW-Präsident Gerd Friedsam mit. Er rechne mit einer Dauer von mehreren Wochen oder sogar Monaten.

Corona-Testpflicht für Reiserückkehrer ist auf der Zielgeraden

Die allgemeine Corona-Testpflicht für Reiserückkehrer ist auf der Zielgeraden: Die beteiligten Bundesministerien berieten über die geplante Neuregelung, die bereits am Sonntag in Kraft treten soll. Ein Verordnungsentwurf von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sieht eine generelle Testpflicht für alle Rückkehrer vor - unabhängig davon, welches Verkehrsmittel sie benutzen. Zusätzlich könnte das Infektionsschutzgesetz geändert werden. Aus den Ländern kam Zustimmung zu den Plänen.

Papierindustrie wieder im Aufschwung

Die deutsche Zellstoff- und Papierindustrie befindet sich nach Angaben ihres Branchenverbandes wieder im Aufschwung. "Die teilweise deutlichen Produktions- und Absatzrückgänge des letzten Jahres konnten im ersten Halbjahr 2021 in vielen Bereichen wieder abgefedert werden", erklärte der Verband Die Papierindustrie. Gleichzeitig belasteten hohe Energie- und Rohstoffpreise sowie Versorgungsengpässe die Branche.

Tunesiens Staatschef entlässt weitere führende Köpfe aus staatlichen Institutionen

In Tunesien verschärft sich die politische Krise weiter: Wenige Tage nach der Entmachtung der Regierung tauschte Staatschef Kais Saied am Mittwoch die Spitzen weiterer staatlicher Institutionen aus. Während international die Sorge um Tunesiens junge Demokratie wächst, zeigte sich Parlamentschef Rached Ghannouchi von deren Widerstandsfähigkeit überzeugt. Den "antidemokratischen Kräften" werde es nicht gelingen, "Tunesien zurück in eine Diktatur zu verwandeln", sagte er der "Süddeutschen Zeitung".

+++ Konjunkturdaten +++

USA

Index ausstehende Hausverkäufe Juni -1,9% gg Vm auf 112,8 - NAR

Index ausstehende Hausverkäufe Juni -1,9% gg Vorjahr - NAR

