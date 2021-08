Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

IWF teilt Sonderziehungsrechte für 650 Mrd US-Dollar zu

Der Internationale Währungsfonds (IWF) wird am 23. August 456 Milliarden Sonderziehungsrechte (SZR) zuteilen, um die von der Corona-Pandemie getroffene Weltwirtschaft besser mit Liquidität zu versorgen. "Die SZR-Zuteilung wird allen Mitgliedern zugutekommen, den langfristigen globalen Bedarf an Reserven decken, Vertrauen schaffen und die Widerstandsfähigkeit und Stabilität der Weltwirtschaft fördern. Sie wird insbesondere unseren schwächsten Ländern helfen, die mit den Auswirkungen der Covid-19-Krise zu kämpfen haben", erklärte die Geschäftsführende Direktorin des IWF, Kristalina Georgieva. SZR sind eine vom IWF emittierte Reservewährung, die von den Mitgliedstaaten frei verwendet werden kann. Der zugeteilte Betrag entspricht 650 Milliarden US-Dollar.

Australiens Zentralbank setzt Tapering trotz Corona fort

Die Reserve Bank of Australia (RBA) wird ihre Pläne zur Reduzierung der Staatsanleihekäufe (Tapering) im September fortsetzen, obwohl sich die Wachstumsaussichten angesichts der pandemiebedingten Schließungen in mehreren Städten drastisch verschlechtern. Die Entscheidung der RBA bedeutet, dass sie ihre Käufe von Staatsanleihen im September wie geplant von 5 auf 4 Milliarden Australische Dollar pro Woche reduzieren wird. Eine weitere Überprüfung der Käufe ist für November geplant.

Yellen fordert US-Kongress zu Anhebung der Schuldenobergrenze auf

US-Finanzministerin Janet Yellen hat den Kongress aufgefordert, "so schnell wie möglich" zu handeln, um die Schuldenobergrenze anzuheben. "Ich fordere den Kongress dringend auf, das volle Vertrauen und die Glaubwürdigkeit der Vereinigten Staaten zu schützen, indem wir so schnell wie möglich handeln", schrieb sie am Montag (Ortszeit) an führende Vertreter des Kongresses.

Ifo: Lage der Autoindustrie verbessert

Die Geschäfte der deutschen Autohersteller und ihrer Zulieferer sind im Juli besser gelaufen als im Vormonat. Der Ifo-Indikator zur Geschäftslage stieg auf plus 56,8 Punkte, nach plus 44,9 im Juni. Das ist der beste Wert seit Juli 2018. Die Erwartungen stiegen leicht auf plus 6,3 Punkte, nach plus 3,6 im Juni. "Die Nachfrage in Asien und den USA ist weiter sehr stark, das Vorkrisenniveau ist in Reichweite. In Europa sind wir hingegen ein ganzes Stück davon entfernt", sagt Oliver Falck, Leiter des Ifo-Zentrums für Industrieökonomik und neue Technologien.

Weiter erhebliche internationale Spannungen nach tödlichem Angriff auf Öltanker

Der tödliche mutmaßliche Drohnenangriff auf einen Öltanker vor der Küste des Oman sorgt weiterhin für erhebliche internationale Spannungen. Die USA kündigten am Montag ein gemeinsames Vorgehen mit Großbritannien, Israel, Rumänien und weiteren Staaten gegen den Iran an, den sie für den Angriff auf den von der Firma eines israelischen Unternehmers betriebenen Tanker verantwortlich machen. Die Regierung in Teheran wies die Vorwürfe zurück und drohte ihrerseits mit Konsequenzen.

Neuseelands Notenbank schränkt Hypothekenkreditvergabe ein

Die neuseeländische Notenbank hat angekündigt, die Vergabe von Hypothekenkrediten an Haushalte weiter einzuschränken, da die bisherigen Beschränkungen nicht zu einer ausreichenden Verringerung riskanter Kredite geführt haben. Sie werde den Anteil der Hypotheken mit niedrigeren Einlagen auf 10 Prozent der neuen Kredite begrenzen, gegenüber den derzeitigen 20 Prozent für Eigenheimbesitzer, kündigte die Reserve Bank of New Zealand an. Die Änderungen sollen nach Konsultationen ab dem 1. Oktober umgesetzt werden, hieß es.

+++ Konjunkturdaten +++

JAPAN

Kernverbraucherpreise Tokio Juli +0,1% (PROG: unverändert) gg Vj

Verbraucherpreise Tokio Juli -0,1% gg Vj

Verbraucherpreise Tokio Juli +0,1% gg Vm

SÜDKOREA

Verbraucherpreise Juli +2,6% (PROG: +2,4%) gg Vorjahr

Verbraucherpreise Juli +0,2% (PROG: unverändert) gg Vormonat

Verbraucherpreise Kernrate Juli +1,2% gg Vorjahr, +0,4% gg Vormonat

