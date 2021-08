Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutsche Exporte steigen im Juni spürbar

Die deutsche Wirtschaft hat ihre Ausfuhren im Juni spürbar gesteigert. Die Exporteure verkauften kalender- und saisonbereinigt 1,3 Prozent mehr im Ausland als im Vormonat, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. Die Erwartungen wurden damit deutlich übertroffen: Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten nur ein Plus von 0,4 Prozent erwartet. Die Exporte sind damit den 14. Monat in Folge gestiegen. Im Vergleich zum Vorjahresmonat lagen die Exporte um 23,6 Prozent höher.

Lkw-Maut-Fahrleistungsindex fällt im Juli um 1,4 Prozent

Die Fahrleistung der mautpflichtigen Lkw mit mindestens vier Achsen auf Bundesautobahnen ist im Juli gegenüber dem Vormonat um 1,4 Prozent gefallen. Im Vorjahresvergleich ergab sich ein kalenderbereinigtes Plus von 4,2 Prozent, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte.

Elektroindustrie mit deutlichem Plus

Die Auftragseingänge in der deutschen Elektroindustrie haben im Juni 2021 nach Angaben des Zentralverbandes Elektrotechnik- und Elektronikindustrie (ZVEI) erneut zweistellig zugelegt: Sie übertrafen das Vorjahresniveau um 23,8 Prozent. Dabei erhöhten sich die Bestellungen aus dem Ausland den Angaben zufolge mit plus 36,3 Prozent fast dreimal so stark wie die Inlandsaufträge, die um 12,8 Prozent zulegten. Aus dem Euroraum gingen im Juni 29,9 Prozent mehr neue Orders ein als vor einem Jahr. Die Bestellungen von Kunden aus Drittländern nahmen um 40,2 Prozent zu.

Chinas Produzenten- und Verbraucherpreise steigen stärker als erwartet

Chinas Produzentenpreise sind im Juli aufgrund höherer Rohöl- und Kohlepreise stärker gestiegen als erwartet. Der Erzeugerpreisindex legte im Vergleich zum Vorjahr um 9,0 Prozent zu, nachdem er im Juni um 8,8 Prozent gestiegen war, teilte das nationale Statistikamt mit. Ökonomen hatten nach einer Umfrage des Wall Street Journal mit einem Plus von 8,8 Prozent gerechnet.

SPD im NRW-Landtag wirft Laschet Versäumnisse in der Flutkatastrophe vor

Knapp einen Monat nach der verheerenden Flutkatastrophe hat die SPD-Landtagsfraktion in Nordrhein-Westfalen ihre Kritik am Krisenmanagement von Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) bekräftigt. In einem internen Papier, aus dem die Düsseldorfer Rheinische Post zitiert, kritisieren die Landtagsabgeordneten, dass die Landesregierung keinen Krisenstab einberufen habe, obwohl ein Erlass dies angesichts der Extremwetter-Warnungen zwingend vorgesehen hätte.

Entwicklungsminister Müller fordert "weltweiten Green Deal"

Vor der Veröffentlichung des sechsten Sachstandsberichts des Weltklimarats fordert Bundesentwicklungsminister Gerd Müller (CSU) mehr Unterstützung der EU für Staaten im globalen Süden. "Wir brauchen einen weltweiten Green Deal", sagte Müller den Zeitungen der Funke Mediengruppe, "mit gewaltigen privaten Investitionen zum Ausbau erneuerbarer Energien sowie Technologietransfers und einer Investitionsoffensive der Industrieländer in Schwellen- und Entwicklungsländern." Nur so sei es möglich, Wachstum ohne dramatische Steigerung der CO2-Emissionen zu erzielen.

"Dixie Fire" ist zweitgrößter Waldbrand in Geschichte Kaliforniens

Das in Nordkalifornien wütende "Dixie Fire" hat sich zum zweitgrößten Waldbrand in der Geschichte des US-Bundesstaats ausgeweitet. Wie die Behörden mitteilten, hat das riesige Feuer bis Sonntagmorgen (Ortszeit) 187.562 Hektar Land vernichtet - eine Fläche, die größer ist als Los Angeles. Damit hat das "Dixie Fire" das "Mendocino Complex Fire" von 2018 als zweitgrößter Brand in der Geschichte Kaliforniens abgelöst.

