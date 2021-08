Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Bund und Länder planen Ende kostenloser Schnelltests im Oktober

Die bisher kostenlosen Corona-Schnelltests sollen im Oktober für die meisten Bürger abgeschafft werden. Das geht aus dem Entwurf einer Beschlussvorlage für die Bund-Länder-Konferenz am Dienstag hervor, die der Nachrichtenagentur AFP vorlag. Das Papier sieht zudem einen Wiederaufbau-Fonds für von der Flutkatastrophe im Juli betroffene Gebiete vor. Begründet wird das Ende der kostenlosen Tests mit dem inzwischen für alle Erwachsenen geltenden Impfangebot. Ein konkretes Datum für das Ende wurde in dem Papier nicht genannt.

Insolvenzen in Deutschland weiter rückläufig

Der rückläufige Trend bei den Unternehmensinsolvenzen hat sich im Mai fortgesetzt. In diesem Monat haben die deutschen Amtsgerichte 1.116 beantragte Unternehmensinsolvenzen gemeldet. Das waren nach Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) 25,8 Prozent weniger als im Mai des Vorjahres.

Ifo-Studie: Deutsche Unternehmen hängen an ihren globalen Lieferketten

Nur wenige Unternehmen in Deutschland setzen laut einer Studie des Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung trotz der Corona-Pandemie auf neue nationale Lieferketten und wollen die globale Beschaffung ersetzen. Von 5.000 befragten Unternehmen will laut der Studie für die Konrad-Adenauer-Stiftung nur jedes zehnte Unternehmen in Zukunft vermehrt auf heimische Lieferketten setzen, erklärte das Institut. "Viele Firmen planen stattdessen, ihre Lagerhaltung auszubauen und die Anzahl ihrer Zulieferer zu erhöhen", sagte die Leiterin des Ifo-Zentrums für Außenwirtschaft, Lisandra Flach.

Union will Altersentlastungsbetrag für Rentner deutlich erhöhen

Die Union will Rentner sowie angehende Rentner in der kommenden Legislaturperiode durch eine deutliche Anhebung des so genannten Altersentlastungsbetrags steuerlich besser stellen. Das solle Teil der notwendigen Reform der Rentenbesteuerung werden, sagte die finanzpolitische Sprecherin der Unionsfraktion im Bundestag, Antje Tillmann (CDU), der Rheinischen Post.

US-Regierung verhängt neue Sanktionen gegen Belarus

Die USA haben ein Jahr nach der umstrittenen Präsidentschaftswahl in Belarus weitere Sanktionen gegen die Regierung von Machthaber Alexander Lukaschenko verhängt. US-Präsident Joe Biden erklärte, das Handeln von Lukaschenkos Regime sei "ein unrechtmäßiger Versuch, sich um jeden Preis an der Macht zu halten". Bidens Erlass weitet Sanktionen aus, die 2006 beschlossen wurden und belarussische Beamte, Geschäftsleute und Unternehmen betreffen.

US-Demokraten stellen Pläne für billionenschweres Sozialpaket vor

Die Demokraten im US-Senat haben den Ausgabenplan für ein billionenschweres Sozialpaket vorgelegt. Die Haushaltsentschließung sieht Sozialausgaben in Höhe von rund 3,5 Billionen Dollar über zehn Jahre vor. Der Vorsitzende des Haushaltsausschusses, Bernie Sanders, sprach vom wichtigsten Gesetzesvorhaben "für Arbeitnehmer, ältere Menschen, Kranke und Arme seit FDR (Präsident Franklin Delano Roosevelt) und dem New Deal der 1930er Jahre".

US-Sondergesandter soll sich mit Taliban treffen

Der US-Sondergesandte für Afghanistan, Zalmay Khalilzad, soll sich diese Woche mit den radikalislamischen Taliban treffen. Bei den Gesprächen in der Hauptstadt von Katar, Doha, werde er darauf "drängen", dass die Taliban ihre Militäroffensive in Afghanistan einstellen, teilte das US-Außenministerium mit. "Ein Frieden auf dem Verhandlungswege ist der einzige Weg zur Beendigung des Krieges", erklärte das Ministerium.

WHO: Erster Infektionsfall mit tödlichem Marburgvirus in Westafrika nachgewiesen

In Westafrika ist erstmals ein Infektionsfall mit dem hochgefährlichen Marburgvirus nachgewiesen worden. Die Regionaldirektion der Weltgesundheitsorganisation (WHO) für Afrika, Matshidiso Moeti, erklärte, der Fall sei in Guinea entdeckt worden - weniger als zwei Monate, nachdem das Land eine Ebola-Epidemie als beendet erklärt habe. Das Marburgvirus, das ein hämorrhagisches Fieber auslösen kann, stammt aus derselben Erregerfamilie wie das Ebolavirus.

Australien weist ehrgeizigere Klimaschutzziele nach IPCC-Bericht zurück

Australien hat ungeachtet des alarmierenden Sachstandsberichts des Weltklimarates IPCC die Forderungen nach ehrgeizigeren CO2-Emissionszielen zurückgewiesen. Der konservative Premierminister Scott Morrison sagte, sein Land unternehme genug im Kampf gegen den Klimawandel, eine Festlegung auf Treibhausgasneutralität lehne er ab. "Australien leistet seinen Beitrag", sagte Morrison. Er werde "keinen Blankoscheck im Namen der Australier unterschreiben für Ziele ohne Plan".

+++ Konjunkturdaten +++

Norwegen Verbraucherpreise ex Energie, Steuern Juli +0,6% gg Vm

Norwegen Verbraucherpreise ex Energie, Steuern Juli +1,1% gg Vj

Norwegen Verbraucherpreise ex Energie, Steuern Juli PROG: +0,5% gg Vm, +1,1% gg Vj

Norwegen Verbraucherpreise Juli +0,9% gg Vm, +3,0% gg Vj

Japan/Leistungsbilanz Juni nsb Überschuss 905,1 Mrd JPY (PROG: Überschuss 795,5 Mrd JPY)

Japan/Leistungsbilanz Juni nsb Überschuss 905,1 Mrd JPY; +510,3% gg Vj

Philippinen BIP 2Q +11,8% gg Vorjahr (PROG +10,9%)

Philippinen BIP 2Q -1,3% gg Vorquartal

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

August 10, 2021 03:00 ET (07:00 GMT)