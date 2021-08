Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutsche HVPI-Inflation steigt im Juli auf 3,1 Prozent

Der am harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) gemessene Inflationsdruck in Deutschland hat im Juli deutlich zugenommen. Wie das Statistischen Bundesamt (Destatis) mitteilte, stieg die HVPI-Jahresrate auf 3,1 (Vormonat: 2,1) Prozent. Das ist der höchste Wert seit August 2008. Die Statistiker bestätigten damit - wie von Volkswirten erwartet - ihre vorläufige Schätzung vom 29. Juli. Ausgelöst wurde der Inflationsanstieg vor allem von einem Basiseffekt, der auf die coronabedingte Senkung der Mehrwertsteuersätze im Juli 2020 zurückzuführen ist.

Evans offen für Reduzierung der Anleihekäufe dieses Jahr

Der Präsident der Federal Reserve von Chicago, Charles Evans, sieht die US-Wirtschaft auf einem guten Weg. Bei dieser Entwicklung werde die Wirtschaft im laufenden Jahr den Punkt erreichen, an dem die US-Notenbank damit beginnen könne, die Anleihekäufe von derzeit 120 Milliarden US-Dollar im Monat zu reduzieren. Evans geht davon aus, dass sich die gute Entwicklung am Arbeitsmarkt fortsetzt, was der Fed erlauben werde, der Wirtschaft den "substanziellen weiteren Fortschritt" zu bescheinigen, den die Notenbank im Dezember formuliert hatte.

Wahlumfrage: Union verliert, SPD gewinnt

Die SPD hat im RTL/ntv-Trendbarometer von Forsa bei der Sonntagsfrage deutlich zugelegt. Sie kommt jetzt auf 19 Prozent und erreicht damit den höchsten Wert seit April. Sie rückt damit auf einen Prozentpunkt an die Grünen heran. Die Umfragewerte der Union sinken auf 23 Prozent. Gemäß dieser Umfrage wären im neuen Bundestag eine "Jamaika-Koalition" (Union, Grüne, FDP), eine "Deutschland-Koalition" (Union, SPD und FDP) und eine "Ampel-Koalition" sowie ein rot-rot-grünes "Links-Bündnis".

Nationalkonservative Koalition in Polen zerbrochen

Die von der nationalkonservativen Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS) angeführte Regierungskoalition in Polen ist zerbrochen. Einer der beiden Juniorpartner der PiS verkündete seinen Rückzug aus dem Bündnis. Die Partei Verständigung reagierte damit auf die Entscheidung von Ministerpräsident Mateusz Morawiecki, deren Vorsitzenden Jaroslaw Gowin als Vize-Regierungschef abzuberufen.

Lettland ruft wegen Migranten an belarussischer Grenze Ausnahmezustand aus

Angesichts zahlreicher Grenzübertritte von Migranten aus dem Nahen Osten hat Lettland einen regionalen Ausnahmezustand an seiner Landesgrenze zu Belarus ausgerufen. Wie die Behörden des baltischen Landes mitteilten, wurden in den vergangenen 24 Stunden etwa 200 Migranten registriert, die über die belarussisch-lettische Grenze in die EU einreisten. Der Ausnahmezustand soll ab Mittwoch gelten und frühestens am 10. November aufgehoben werden.

Parlament in Litauen genehmigt Errichtung von Zaun an Grenze zu Belarus

Das Parlament in Litauen hat grünes Licht für die Errichtung eines Grenzzauns zum benachbarten Belarus gegeben. Das Gesetz werde die Bauzeit der 152 Millionen Euro teuren Grenzanlage halbieren, sagte Innenministerin Agne Bilotaite. Die Zahl der illegal über die belarussisch-litauische Grenze einreisenden Migranten war seit Jahresbeginn stark gestiegen, zuletzt jedoch wieder zurückgegangen.

Taliban erobern mit Pul-i-Kumri weitere afghanische Provinzhauptstadt

Die radikalislamischen Taliban haben Pul-i-Kumri und damit eine weitere afghanische Provinzhauptstadt erobert. Wie der Abgeordnete Mamoor Ahmadsai und ein Armeeoffizier mitteilten, nahmen die Islamisten die 200 Kilometer nördlich von Kabul gelegene Hauptstadt der Provinz Baghlan nach kurzen Gefechten ein. Pul-i-Kumri ist die achte Provinzhauptstadt, die binnen weniger Tage an die Taliban fiel.

Taliban nehmen mit Faisabad weitere Provinzhauptstadt ein

Die radikalislamischen Taliban haben mit Faisabad im Norden Afghanistans eine weitere Provinzhauptstadt erobert. "Gestern Abend gerieten die Sicherheitskräfte, die seit mehreren Tagen gegen die Taliban kämpften, stark unter Druck", berichtete der örtliche Abgeordnete Sabihullah Attik der Nachrichtenagentur AFP am Mittwoch. Nun sei die Stadt in der Provinz Badachschan in den Händen der Miliz. Präsident Aschraf Ghani flog am Mittwoch in die belagerte Stadt Masar-i-Scharif im Norden des Landes.

Kanadischer Geschäftsmann in China wegen Spionage zu elf Jahren Haft verurteilt

Der kanadische Geschäftsmann Michael Spavor ist in China zu elf Jahren Haft verurteilt worden. Ein Gericht in der Stadt Dandong im Nordosten Chinas erklärte Spavor laut einer Mitteilung der "Spionage und der illegalen Weitergabe von Staatsgeheimnissen für schuldig". Das Urteil gilt als schwerer Schlag für die Beziehungen zwischen Kanada und China.

US-Senat verabschiedet Bidens gewaltiges Infrastrukturpaket

Das gewaltige Infrastrukturpaket von US-Präsident Joe Biden hat die vorletzte Hürde genommen: Der US-Senat hat dem hunderte Milliarden Dollar schweren Vorhaben zugestimmt. Das Gesetz, das in der Kammer nur eine einfache Mehrheit benötigte, wurde auch von mehreren Republikanern unterstützt. Das Paket sieht Gesamtausgaben von mehr als einer Billion Dollar vor und muss nun noch vom Repräsentantenhaus verabschiedet werden.

Singapur BIP 2Q rev. bereinigt -1,8% gg Vorquartal (vorläufig -2,0%)

Singapur BIP 2Q rev. +14,7% gg Vorjahr (vorläufig +14,3%)

