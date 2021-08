Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Bahnverkehr nach Streikende "weitgehend normal" angelaufen

Nach dem Ende des Streiks der Lokführergewerkschaft GDL ist der Bahnverkehr am Freitagmorgen nach Unternehmensangaben "weitgehend normal" gestartet. "Ziel ist es, im Laufe des Freitags sowohl im Fern- als auch im Regionalverkehr sowie bei den S-Bahnen wieder das komplette Fahrplanangebot zu fahren", teilte die Bahn mit. Es könne aber vereinzelt noch zu Einschränkungen kommen. Die Bahn rief die Fahrgäste auf, sich vor Fahrtantritt im Internet oder per Hotline über ihre Zugverbindungen zu informieren.

WHO fordert von China Offenlegung von Daten zu ersten Corona-Infektionen

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat China dazu aufgerufen, Rohdaten zu den ersten Corona-Fällen offenzulegen. Der Zugang zu diesen Informationen sei von "entscheidender Bedeutung" für die weiteren Untersuchungen zum Ursprung der Pandemie, erklärte die WHO. Dies sei auch wichtig, um die Theorie eines Laborunfalls zu prüfen. China wies die Forderung zurück: Peking ziehe "wissenschaftliche" Bemühungen "politischen" vor.

Taliban erobern Hauptstadt der Provinz Helmand

Die radikalislamischen Taliban haben im Süden Afghanistans eine weitere Provinzhauptstadt erobert. Laschkar Gah sei am Freitag in die Hände der Islamisten gefallen, sagte ein Vertreter der afghanischen Sicherheitsbehörden der Nachrichtenagentur AFP. Er bestätigte damit entsprechende Angaben der Taliban. Die Armee und Regierungsvertreter hätten die Stadt verlassen. Die Taliban setzen damit ihren nahezu ungebremsten Vormarsch in Afghanistan fort. Am Freitagmorgen hatten sie bereits die Eroberung von Kandahar verkündet.

Pentagon entsendet 3.000 US-Soldaten nach Kabul zur Evakuierung von Diplomaten

Das US-Verteidigungsministerium hat die sofortige Entsendung von rund 3.000 Soldaten nach Kabul angekündigt. Sie sollen angesichts des Vormarschs der radikalislamischen Taliban bei der Evakuierung von US-Botschaftsmitarbeitern helfen, wie Pentagon-Sprecher John Kirby sagte. In einem ersten Schritt sollten innerhalb von 24 bis 48 Stunden drei Infanterie-Einheiten zum Internationalen Flughafen von Kabul verlegt werden.

Bank of Mexico beschließt zweite Zinserhöhung in Folge

Die Bank of Mexico hat am Donnerstag zum zweiten Mal in Folge die Zinsen angehoben. Die Notenbank verwies zur Begründung auf den anhaltenden Preisdruck und die Angebotsschocks, die die Inflation bis Anfang 2023 über dem Zielwert von 3 Prozent halten dürften. Das Board stimmte mit 3 zu 2 Stimmen dafür, den Zielwert für den Tagesgeldsatz um einen Viertelprozentpunkt auf 4,50 Prozent anzuheben, was den Markterwartungen entsprach.

+++ Konjunkturdaten +++

DE/Großhandelspreise Juli +1,1% gg Vormonat

DE/Großhandelspreise Juli +11,3% gg Vorjahr

Malaysia BIP 2Q +16,1% (PROG: +15,0%) gg Vorjahr

