Deutsches BIP-Wachstum für zweites Quartal nach oben revidiert

Die deutsche Wirtschaft ist im zweiten Quartal 2021 etwas stärker gewachsen als zunächst berichtet. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) in einer zweiten Veröffentlichung berichtete, erhöhte sich das Bruttoinlandsprodukt (BIP) um revidiert 1,6 (vorläufig: 1,5) Prozent gegenüber dem Vorquartal. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten mit einer Bestätigung des vorläufigen Wertes gerechnet.

Staatsdefizit im ersten Halbjahr bei 80,9 Milliarden Euro

Die Corona-Krise hat dem deutschen Staat im ersten Halbjahr 2021 ein hohes Defizit beschert. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) berichtete, ergab sich ein Finanzierungsdefizit von 80,9 Milliarden Euro. Gemessen am Bruttoinlandsprodukt (BIP) in jeweiligen Preisen errechnet sich für das erste Halbjahr eine Defizitquote von 4,7 Prozent.

Union und SPD liegen bei Insa gleichauf

Im wöchentlichen Insa-Meinungstrend für Bild TV verliert die CDU/CSU (23 Prozent) zwei Prozentpunkte und landet bei 23 Prozent. Die SPD (23 Prozent) gewinnt drei Prozentpunkte hinzu und ist damit genauso stark wie die Union. Insa-Chef Hermann Binkert sagte: "Es bleibt beim Zweikampf zwischen Union und SPD. Sowohl Armin Laschet als auch Olaf Scholz haben gute Chancen auf das Kanzleramt. Auf diese beiden Kandidaten und ihre Parteien spitzt sich der Wahlkampf zu."

Merz zweifelt, dass Söder Unions-Wahlsieg will

Der frühere Unions-Fraktionschef Friedrich Merz hat CSU-Chef Markus Söder vorgeworfen, der Union mit seinen Sticheleien gegen Kanzlerkandidat Armin Laschet gezielt zu schaden. "Ich stehe zu dieser Entscheidung und halte sie unverändert für richtig", sagte Merz mit Blick auf seine Unterstützung von Laschet bei einer CDU-Veranstaltung in Sundern. Das berichtet der Tagesspiegel. "Das kann man anders sehen. Aber gerade deshalb erwarte ich - und andere auch -, dass Markus Söder jetzt mal aufhört und dass er auch den gemeinsamen Wahlsieg mit uns will und er kämpft" sagte Merz.

Studie bestätigt Zusammenhang zwischen Klimawandel und Flut an Ahr und Erft

Eine Studie internationaler Klimaforscher bestätigt den Zusammenhang zwischen der Erderwärmung und Hochwasserkatastrophen wie der an Ahr und Erft. Der Klimawandel habe die Wahrscheinlichkeit für solche extremen Überflutungen in Westeuropa um einen Faktor zwischen 1,2 und 9 erhöht, heißt es in der Studie der Forschungsinitiative World Weather Attribution. Außerdem habe die Intensität solcher Katastrophen durch den menschengemachten Klimawandel um 3 bis 19 Prozent zugenommen.

Steigender Druck auf die USA vor Krisengipfel der G7

Vor dem Krisengipfel der G7 zu Afghanistan steigt der Druck auf Washington, den Einsatz zur Rettung zehntausender Menschen aus Kabul über August hinaus zu verlängern. Großbritanniens Premierminister Boris Johnson will nach Angaben seines Verteidigungsministers Ben Wallace bei den virtuellen Beratungen am Dienstag für eine Verlängerung des US-Evakuierungseinsatzes werben. Auch am Montag wurden wieder tausende Menschen aus Kabul in Sicherheit gebracht.

Israels Armee fliegt nach Brandballon-Attacken Luftangriffe im Gazastreifen

Als Reaktion auf Attacken mit Brandballons aus dem Gazastreifen hat Israel Luftangriffe in dem Palästinensergebiet geflogen. Die Angriffe seien in Gaza-Stadt, Chan Yunis und Dschabalia erfolgt, hieß es aus palästinensischen Sicherheitskreisen. Die Luftangriffe hätten einen materiellen Schaden verursacht, Tote habe es aber nicht gegeben. Mit der radikalislamischen Hamas verbündete Kämpfer hätten die israelischen Kampfjets beschossen.

