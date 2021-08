Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

GfK: Corona und Inflation belasten Konsumklima

Die anhaltende Gesundheitskrise und die steigenden Preise drücken auf die Verbraucherstimmung in Deutschland. Die Konsumforscher der GfK ermittelten für September einen Rückgang ihres Indikators zum Konsumklima auf minus 1,2 Zähler von revidiert minus 0,4 (vorläufig: minus 0,3) Punkte im Vormonat. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Rückgang auf minus 0,8 Punkte prognostiziert.

Ifo-Exporterwartungen fallen im August

Die Ifo-Exporterwartungen der Industrie sind im August auf 16,6 Punkte von 23,1 im Juli gefallen. "Unter den deutschen Exporteuren hat sich die Stimmung merklich verschlechtert", teilte das Ifo Institut mit. "Insgesamt läuft die deutsche Exportwirtschaft jedoch weiterhin sehr gut."

Bundesländer können auch künftig Corona-Maßnahmen wie Maskenpflicht erlassen

Die Bundesländer haben für weitere drei Monate die rechtliche Befugnis, Corona-Maßnahmen wie eine Maskenpflicht oder Kontaktbeschränkungen zu erlassen. Der Bundestag beschloss die Fortgeltung der epidemischen Lage von nationaler Tragweite, welche die Grundlage für die Verordnungen der Länder ist. Ohne den Beschluss zur Verlängerung wäre die epidemische Notlage Ende September ausgelaufen.

Letzter Bundeswehr -Rettungsflug aus Kabul am Donnerstag - Magazin

Angesichts des bevorstehenden vollständigen US-Abzugs aus Afghanistan soll die Bundeswehr-Luftbrücke zur Rettung Schutzbedürftiger aus dem Land laut einem Bericht des Spiegel bereits am Donnerstag zu Ende gehen. Grund sei die immer schlechtere Sicherheitslage am Flughafen von Kabul, berichtete der Spiegel. Es sei inzwischen fast unmöglich, noch weitere Schutzbedürftige zum Flughafen zu bringen.

Belgien stellt Evakuierungsflüge aus Kabul ein

Angesichts des bevorstehenden vollständigen US-Abzugs aus Afghanistan hat Belgien seine Evakuierungsflüge aus Kabul eingestellt. Grund sei die sich verschlechternde Lage in dem Land, schrieb Regierungschef Alexander De Croo im Onlinedienst Twitter. Die Entscheidung sei "in Abstimmung mit den europäischen Partnern" getroffen worden.

Womöglich noch 1.500 ausreisewillige US-Bürger in Afghanistan

In Afghanistan halten sich nach Angaben des US-Außenministeriums womöglich noch 1.500 ausreisewillige US-Bürger auf. US-Außenminister Antony Blinken sagte in Washington, zu Beginn der Evakierungsmission vom Flughafen der Hauptstadt Kabul am 14. August hätten sich bis zu 6.000 US-Bürger in Afghanistan befunden, die ausreisen wollten. Rund 4.500 von ihnen seien seitdem ausgeflogen worden.

USA geben Sicherheitswarnung für Zugänge zu Flughafen Kabul aus

Die USA haben die vor dem Flughafen Kabul wartenden Menschen aufgefordert, den Bereich wegen "Sicherheitsrisiken" zu verlassen. Die Menge vor den drei Toren zum Flughafen müsse "jetzt sofort gehen", hieß es aus dem US-Außenministerium. Auch Australien und Großbritannien hatten wegen der Gefahr von Terroranschlägen dazu aufgerufen, das Gebiet um den Hamid-Karsai-Flughafen zu meiden.

Großbritannien warnt in Afghanistan verbliebene Bürger vor Fahrt zum Flughafen

Großbritannien hat seine bis jetzt in Afghanistan verbliebenen Staatsbürger wegen der Gefahr von Anschlägen aufgefordert, sich vom Kabuler Flughafen fernzuhalten. "Wenn Sie sich beim Flughafen aufhalten, entfernen Sie sich zu einem sicheren Ort und warten Sie auf weitere Hinweise", hieß es auf der Webseite des britischen Außenministeriums. Es gebe eine "anhaltende und hohe Gefahr terroristischer Angriffe".

Aufbereitetes Wasser von Akw Fukushima soll durch Tunnel abgelassen werden

Die Betreiberfirma des havarierten Atomkraftwerks Fukushima will mehr als eine Million Tonnen aufbereitetes Abwasser durch eine unterirdische Leitung ins Meer entsorgen. Die ein Kilometer lange Leitung soll unter dem Meeresgrund gebaut werden, wie das Unternehmen Tepco mitteilte. Die Regierung in Tokio hatte im April entschieden, das Wasser innerhalb von zwei Jahren abzulassen.

+++ Konjunkturdaten +++

Frankreich/Geschäftsklima Aug 110 (Juli: 109)

Frankreich/Geschäftsklima Aug PROGNOSE: 109,3

