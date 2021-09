Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Ifo: Zahl der Kurzarbeitenden sinkt im August merklich

Die Zahl der Kurzarbeitenden in Deutschland ist im August nach Angaben des Ifo-Instituts merklich gesunken. Wie das Ifo auf Basis seiner aktuellen Konjunkturumfrage mitteilt, ging die Zahl auf 0,96 (Juli: 1,06) Millionen zurück. Damit waren noch 2,0 (3,2) Prozent der abhängig Beschäftigten in Kurzarbeit. "Einzig das Gastgewerbe hatte im August noch 10,1 Prozent Kurzarbeit, was 107.000 Menschen entspricht. Allerdings ging die Zahl auch hier erheblich zurück, denn im Vormonat betrug der Wert noch 17,1 Prozent", sagte Ifo-Umfrageexperte Stefan Sauer.

Markit: Stimmmung in Chinas Servicesektor im August verschlechtert

Bei den chinesischen Dienstleistern hat sich die Geschäftsaktivität im August verlangsamt. Der von Caixin Media Co und dem Researchhaus Markit ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Servicesektor verringerte sich auf 46,7 (Juli: 54,9) Punkte. Ein PMI-Stand über 50 deutet auf eine Expansion des Sektors hin, Werte darunter auf eine Schrumpfung. Der Index basiert auf einer Umfrage unter rund 400 Unternehmen, wobei auch kleinere, in Privatbesitz befindliche Firmen stärker berücksichtigt sind.

Spahn: Einigung auf Abfrage von Corona-Impfstatus in sensiblen Bereichen

Die große Koalition hat sich nach Angaben von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) darauf verständigt, dass Arbeitgeber in besonders sensiblen Bereichen wie Altenpflege und Kinderbetreuung nach dem Impfstatus ihrer Beschäftigten fragen dürfen. Spahn sagte im Gespräch mit dem Magazin Spiegel, Union und SPD seien sich darin einig.

EU-Länder halten Gespräche mit Taliban für unausweichlich

An Gesprächen mit den radikalislamischen Taliban führt kein Weg vorbei - das haben die Außenminister Deutschlands und anderer EU-Staaten bei einem informellen Treffen in Slowenien am Donnerstag deutlich gemacht. Bundesaußenminister Heiko Maas warnte am Donnerstagabend in Kranj, es drohe eine "humanitäre Katastrophe in Afghanistan". Um den Menschen zu helfen, müsse man "mit den Taliban sprechen". Auch eine diplomatische Präsenz vor Ort sei dafür nötig.

Japans Regierungschef Suga tritt nicht zur Wiederwahl an - Medien

Der japanische Regierungschef Yoshihide Suga will sein Amt in Kürze aufgeben. Wie der Sender NHK und andere japanische Medien berichteten, sagte Suga bei einer Krisensitzung der regierenden Liberaldemokratischen Partei (LDP), dass er am 29. September nicht zur Wiederwahl als Parteichef antrete. Damit beendet der 72-Jährige de facto auch seine Zeit als Ministerpräsident nach nur einem Jahr.

Mindestens 41 Tote durch Unwetter in New York und Umgebung

Bei den verheerenden Sturzfluten in New York und Umgebung sind nach neuen Behördenangaben mindestens 41 Menschen ums Leben gekommen. Die Polizei meldete zwölf Tote in New York City. Im benachbarten Bundesstaat New Jersey starben mindestens 23 Menschen, wie Gouverneur Phil Murphy mitteilte. Jeweils drei Todesopfer wurden aus dem Vorort Westchester sowie aus der Umgebung der Metropole Philadelphia im Bundesstaat Pennsylvania gemeldet.

+++ Konjunkturdaten +++

Australien Juli Einzelhandelsumsatz saisonbereinigt -2,7% (PROG: -0,2%)

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

September 03, 2021 03:00 ET (07:00 GMT)