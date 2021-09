Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutscher Auftragseingang im Juli viel höher als erwartet

Der Auftragseingang der deutschen Industrie hat sich um Juli vor allem dank eines Großauftrags viel besser als erwartet entwickelt. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) stieg er gegenüber dem Vormonat um 3,4 Prozent und lag kalenderbereinigt um 24,4 (Juni: 26,5) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten dagegen einen monatlichen Rückgang von 0,2 Prozent prognostiziert.

VP Bank: Gegenwind für deutsche Wirtschaft

Die liechtensteinische VP Bank sieht trotz des unerwarteten Anstiegs der deutschen Auftragseingänge im Juli Gegenwind für die Wirtschaft. "Ohne die Berücksichtigung der volatilen Großaufträge ergab sich im Juli 2021 ein Rückgang um 0,2 Prozent im Monatsvergleich - das üppige Plus ist vor allem einem kräftigen Auftragseingang im Schiffbau zu verdanken", schreibt Chefvolkswirt Thomas Gitzel in einem Kommentar. Zudem komme bei den Unternehmen wegen des Materialmangels kaum Freude über die vollen Auftragsbücher auf.

Deutscher Industrieumsatz steigt im Juli um 1,9 Prozent

Der preisbereinigte Umsatz im verarbeitenden Gewerbe Deutschlands ist im Juli gestiegen. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts erhöhten sich die Umsätze gegenüber dem Vormonat um 1,9 Prozent. Der für Juni zunächst gemeldete Rückgang von 1,4 Prozent wurde auf 1,1 Prozent revidiert.

Merz: Union sollte nicht auf Finanzministerium verzichten

Friedrich Merz, Mitglied im Zukunftsteam von CDU-Kanzlerkandidat Laschet, hat sich dafür ausgesprochen, dass die Union im Falle eines Wahlsieges den Finanzminister stellen solle. "Mein grundsätzlicher Rat an Armin Laschet geht dahin: Die größte Regierungsfraktion sollte nicht ohne Not auf das Finanzministerium verzichten", sagte Merz dem ARD-Hauptstadtstudio. Das Finanzministerium sei international immer noch das wichtigste operative Ministerium, das es in der Bundesregierung gebe. E

Taliban nehmen Pandschir-Tal "vollständig" ein

Die radikalislamischen Taliban haben nach eigenen Angaben die letzte Bastion des Widerstands in Afghanistan eingenommen. Das Pandschir-Tal sei "vollständig erobert", erklärte der Taliban-Sprecher Sabihullah Mudschahid. "Mit diesem Sieg ist unser Land vollständig aus dem Sumpf des Krieges befreit." Kurz zuvor hatten die Widerstandskämpfer noch einen Waffenstillstand vorgeschlagen.

Taliban garantieren laut UNO Sicherheit von humanitären Helfern

Die Taliban haben sich nach UN-Angaben verpflichtet, für die Sicherheit von humanitären Helfern in Afghanistan zu sorgen. Die Islamisten hätten in Gesprächen zugesichert, dass Mitarbeiter von Hilfsorganisationen sich im Land frei und sicher bewegen könnten, erklärte ein UN-Sprecher.

Militär in Guinea putscht gegen Regierung und nimmt Präsidenten gefangen

Im westafrikanischen Guinea haben Teile des Militärs gegen die Regierung geputscht und nach eigenen Angaben Präsident Alpha Conde gefangen genommen. Spezialkräfte der Armee hätten die Regierung "aufgelöst", hieß es in einem Video der Putschisten, das der Nachrichtenagentur AFP zuging. Der Putsch wurde international verurteilt.

Indigene Völker fordern von Weltnaturschutzunion besseren Schutz des Amazonas bis 2025

Indigene Völker haben von der Weltnaturschutzunion (IUCN) einen umfassenden Schutz des Amazonas-Regenwalds bis 2025 gefordert. Bis dahin sollen 80 Prozent des Amazonasgebiets geschützt sein, wie die Vertreter indigener Gruppen beim Kongress des IUCN in Marseille erklärten. Ein entsprechender Antrag sei eingebracht worden.

