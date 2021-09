Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutsche Exporte wachsen den 15. Monat in Folge

Die deutsche Wirtschaft hat ihre Ausfuhren im Juli weiter gesteigert. Die Exporteure verkauften kalender- und saisonbereinigt 0,5 Prozent mehr im Ausland als im Vormonat, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten ein Plus in genau dieser Höhe erwartet. Die Exporte sind damit den 15. Monat in Folge gestiegen. Im Vergleich zum Vorjahresmonat lagen die Exporte um 12,4 Prozent höher.

Beige Book: Wachstum der US-Wirtschaft leicht verlangsamt

Das Wachstum der US-Wirtschaft hat sich einer Erhebung der US-Notenbank zufolge von Anfang Juli bis in den August leicht auf ein moderates Tempo verlangsamt. Das geht aus dem Konjunkturbericht Beige Book der Federal Reserve hervor. Zurückzuführen sei dies auf Faktoren wie die Delta-Variante des Coronavirus, die Unterbrechung von Lieferketten und den Arbeitskräftemangel. Der Automobilsektor habe vor allem mit dem Chipmangel zu kämpfen.

Williams: Wirtschaft auf Kurs für Fed-Tapering dieses Jahr

Der Präsident der Federal Reserve von New York, John Williams, sieht die Zentralbank auf Kurs, um noch dieses Jahr das Tempo ihrer Anleihekäufe zu verlangsamen. Er lehnte aber ab zu sagen, wann dieser Prozess starten könnte. "Unter der Annahme, dass sich die Wirtschaft weiter so erholt wie ich es erwarte, könnte es angemessen sein, mit der Verlangsamung des Tempos der Anleihekäufe in diesem Jahr zu beginnen", sagte Williams laut Manuskript.

Chinas Produzentenpreise mit höchstem Anstieg seit 13 Jahren

Die chinesischen Produzentenpreise haben im August den höchsten Anstieg seit 13 Jahren verzeichnet. Zudem sind sie stärker gestiegen als erwartet. Wie das Nationale Statistikamt mitteilte, kletterten die Produzentenpreise vergangenen Monat um 9,5 Prozent. Ökonomen hatten ein Plus von 9,0 Prozent erwartet. Im Juli hatten die Erzeugerpreise um 9,0 Prozent zugelegt. Auf Monatsbasis nahmen die Erzeugerpreise im August um 0,7 Prozent zu.

SPD in Umfragen zur Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern weit vorne

Gut zwei Wochen vor der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern hat die SPD einen deutlichen Vorsprung vor allen anderen Parteien. 39 Prozent der Befragten würden den Sozialdemokraten mit Ministerpräsidentin Manuela Schwesig als Spitzenkandidatin ihre Stimme geben, wie aus einer infratest-dimap-Umfrage hervorgeht, die der NDR, die Schweriner Volkszeitung und die Ostsee-Zeitung veröffentlichten. Das wären rund 8 Prozentpunkte mehr als bei der Wahl vor fünf Jahren.

Pilotprojekt zur Abscheidung von Treibhausgas geht in Island an den Start

In Island ist ein Pilotprojekt zur Filterung klimaschädlichen Treibhausgases aus der Atmosphäre an den Start gegangen. Die Anlage in der Nähe der Hauptstadt Reykjavik soll CO2 abscheiden und in Gestein speichern, wie das Schweizer Start-up Climeworks mitteilte. Jährlich sollen so 4000 Tonnen CO2 absorbiert werden, um den Klimawandel zu verlangsamen.

Gemäßigte Islamisten in Marokko abgewählt

Bei den Parlamentswahlen in Marokko sind die seit 2011 regierenden gemäßigten Islamisten der Partei PJD abgewählt worden. Die Regierungspartei kommt nach vorläufigem Ergebnis auf nur zwölf Abgeordnete, wie Innenminister Abdelouafi Laftit mitteilte. Zuvor war sie mit 125 Mandaten stärkste Kraft. Als Gewinner gehen demnach die Liberalen aus der Wahl hervor.

Blinken: Zeit für Rückkehr des Iran zu Atomabkommen läuft aus

US-Außenminister Antony Blinken hat gewarnt, dass die Zeit für eine Rückkehr des Iran zum internationalen Atomabkommen (JCPOA) ausläuft. "Ich werde kein Datum nennen, aber wir nähern uns dem Punkt, an dem eine strikte Rückkehr zur Einhaltung des JCPOA die erreichten Vorteile dieses Abkommens nicht mehr abbilden kann", sagte Blinken nach einem Treffen mit Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) auf dem rheinland-pfälzischen US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein.

Oberster Gerichtshof: Bolsonaros Drohungen sind "Angriff auf die Demokratie"

Der Oberste Gerichtshof Brasiliens hat im Streit mit Staatschef Jair Bolsonaro seinen Ton verschärft. Die "Missachtung" von Entscheidungen des Gerichts käme einem "Angriff auf die Demokratie" gleich, sagte der Präsident des Gerichts, Luiz Fux, am Mittwoch. Das Parlament müsste auf ein derartiges "Verantwortungsdelikt" entsprechend reagieren. Fux zog nicht ausdrücklich die Möglichkeit eines Amtsenthebungsverfahrens gegen den Präsidenten in Betracht. Ein solches Verfahren müsste vom Präsidenten der Abgeordnetenkammer, Arthur Lira, angestrengt werden.

Nordkorea hält erneut Militärparade in Pjöngjang ab

Nordkorea hat in der Hauptstadt Pjöngjang in den frühen Morgenstunden offenbar erneut einen militärischen Umzug veranstaltet. "Es gibt Anzeichen dafür, dass der Norden am Donnerstag eine Parade abgehalten hat", sagte ein Beamter des südkoreanischen Verteidigungsministeriums der Nachrichtenagentur AFP. "Wir beobachten die Situation genau", die genauen Umstände würden derzeit noch analysiert.

+++ Konjunkturdaten +++

US/Verbraucherkredite Juli plus 17,0 Mrd USD

US/Verbraucherkredite Juni revidiert plus 37,9 Mrd USD (vorl: plus 37,6 Mrd USD)

