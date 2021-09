Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Fed fasst Tapering bei November-Sitzung ins Auge

Die US-Notenbank hat signalisiert, dass sie im November mit der Rücknahme ihrer pandemischen Kaufprogramme beginnen und die Zinsen im nächsten Jahr anheben könnte. Der Zinsausschuss der Fed revidierte seinen Begleittext zum Zinsbeschluss dahingehend, dass er den Beschluss zur Reduzierung der Wertpapierkäufe in Höhe von derzeit monatlich 120 Milliarden Dollar bereits bei der nächsten Sitzung am 2. und 3. November fassen könnte.

Commerzbank: Fed gibt Tapering-Vorwarnung

Die Fed hat nach Einschätzung der Commerzbank die versprochene Vorwarnung gegeben, dass eine Reduzierung ihrer Anleihekäufe bevorsteht. Diese könnte bereits auf der nächsten Sitzung im November beschlossen werden. "Sollte der nächste Arbeitsmarktbericht daher nicht enttäuschen, dürfte die Fed im November die Tapering-Entscheidung treffen und damit etwas früher als wir erwartet hatten", schreibt Ökonom Bernd Weidensteiner in einem Kommentar.

VP Bank: Fed signalisiert Willen zu handeln

Die US-Notenbank möchte weg von der ultra-expansiven Geldpolitik - diesen Schluss zieht der Chefökonom der VP Bank, Thomas Gitzel. "So richtig wohl ist es den US-Währungshütern nicht mehr in der Haut", schreibt Gitzel in einem Kommentar. "Dabei dürften nicht einmal die gegenwärtig hohen Inflationsraten so sehr Sorgen bereiten, sondern vielmehr, was aus der gestiegenen Teuerung über die Zeit werden kann."

DWS: Fed zeigt sich eher falkenhaft

Die DWS stuft die Aussagen der US-Notenbank als eher falkenhaft ein. "Durch die Anpassung ihrer Konjunkturprognose an die wirtschaftliche Realität hat die Fed die Tür für die Ankündigung eines Zinsschrittes im November geöffnet, was unseren Erwartungen sehr entspricht", schreibt Christian Scherrmann, DWS-Ökonom für die USA.

Brasiliens Zentralbank erhöht Leitzins Selic um 100 Basispunkte

Die brasilianische Notenbank hat ihren Leitzins um einen Prozentpunkt angehoben, da die Verbraucherpreise weiterhin rapide steigen. Zudem kündigte die Zentralbank an, den Leitzins auf ihrer nächsten Sitzung im Oktober voraussichtlich um den gleichen Wert zu erhöhen. Der geldpolitische Ausschuss der Zentralbank hob am Mittwoch den Selic, wie der Leitzins in Brasilien genannt wird, wie erwartet von 5,25 Prozent auf 6,25 Prozent an.

Deutsche Exporte in Drittstaaten im August gesunken

Die deutschen Ausfuhren in Länder außerhalb der EU sind im August gegenüber dem Vormonat kalender- und saisonbereinigt um 1,3 Prozent gesunken. Allerdings lagen die Exporte in Drittstaaten zugleich auch um 7,3 Prozent über dem Niveau vom Februar 2020, dem Monat vor dem Beginn der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie in Deutschland.

Tunesiens Präsident Saïed weitet Machtbefugnisse aus

Fast zwei Monate nach der Entmachtung der Regierung und des Parlaments hat Tunesiens Präsident Kaïs Saïed seine eigenen Machtbefugnisse ausgeweitet. In mehreren Dekreten, die am Mittwoch im tunesischen Amtsblatt veröffentlicht wurden, gab sich Saïed selbst das Recht, per Dekret Gesetze zu erlassen und die Regierungsgeschäfte "mit der Hilfe" eines Kabinetts und eines Regierungschefs zu führen. Die Regierung soll also direkt dem Präsidenten unterstellt sein.

Norwegen Juli Arbeitslosenquote bereinigt 4,2%

Singapur Verbraucherpreise Aug +2,4% gg Vj (PROG: +2,35%)

Singapur Verbraucherpreise Kernrate Aug +1,1% (Juli: +1,0%) gg Vj

