ÜBERBLICK am Morgen /Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Altmaier will mit "Ampel"-Parteien über Senkung von Energiepreisen sprechen

Der scheidende Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) will mit SPD, Grünen und FDP über Maßnahmen zur Abschwächung der sozialen Folgen der steigenden Energiepreise sprechen. Er werde sich an die Fraktionsspitzen der drei an den Sondierungsgesprächen für eine neue Regierung beteiligten Parteien wenden - "und auch an meine eigene natürlich", sagte er am Sonntagabend Bild TV. "Wir können Probleme, die die Bürger besonders betreffen, abmildern, und dafür sorgen, dass Dinge verkraftbar bleiben."

Städtebund fordert Heizkosten-Zuschüsse für Geringverdiener

Angesichts rasant steigender Gas- und Ölpreise verlangt der Städte- und Gemeindebund vom Bund höhere Heizkosten-Zuschüsse für Geringverdiener und sozial-schwache Haushalte. "Wir sehen eine Explosion der Energiepreise, vor allem beim Gas. Klar ist, dass Energie nicht nur etwas für Reiche sein darf. Daher ist die nächste Bundesregierung gefordert, gerade finanzschwache Familien zu unterstützen und die Heizkosten-Explosion abzumildern", sagte Verbands-Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg.

EU will Filialen von Nicht-EU-Banken strenger regulieren - Zeitung

Die EU-Kommission will Filialen von Banken strenger regulieren, deren Muttergesellschaft ihren Sitz außerhalb der EU haben. Wie die Financial Times unter Berufung auf informierte Personen berichtet, arbeitet die Kommission an einem Plan, der die Konzerne dazu zwingen soll, ihre Filialen in Tochtergesellschaften umzuwandeln, falls deren Aktivitäten ausreichend groß und riskant sind.

BDI legt Vorschläge für mehr Tempo bei Digitalisierung der Verwaltung vor

Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) hat von einer künftigen Bundesregierung Tempo bei der Digitalisierung der Verwaltung gefordert. "Die neue Bundesregierung muss die öffentliche Verwaltung mit Hochdruck modernisieren", sagte BDI-Präsident Siegfried Russwum dem Handelsblatt. Der aktuelle Stand der Digitalisierung sei für Unternehmen und Bürger "immer noch ungenügend". Unter anderem schlägt der Verband die Einrichtung eines eigenen Digitalministeriums vor.

Bericht: Abgaben an den Staat in vergangenen Jahrzehnten deutlich gesunken

Die Steuer- und Abgabenlast der Bürger ist einem Medienbericht zufolge in den vergangenen Jahrzehnten deutlich gesunken. Wie das Handelsblatt aus einer Studie des Münchener Ifo-Instituts berichtete, musste ein Single, der vor 35 Jahren umgerechnet 30.000 Euro verdiente, damals von seinem Gehalt 36,1 Prozent in Form von Steuern und Sozialabgaben an den Staat abgeben. Dieses Jahr waren es noch 32,0 Prozent.

Verband: Zahlreiche Solaranlagen stehen ungenutzt auf dem Feld

In Deutschland stehen nach Angaben des Bundesverbands Solarwirtschaft zahlreiche Solaranlagen ungenutzt auf Feldern herum. Grund sei die schleppende Zertifizierung: Es warten "einige Anlagen auf den Anschluss, weil das Zertifikat fehlt", sagte der Hauptgeschäftsführer des Verbands, Carsten Körnig, der Augsburger Allgemeinen. Die Wartezeiten betragen demnach teilweise bis zu einem Jahr. Wieviel Megawatt an Solarleistung betroffen sei, wisse der Verband aber nicht genau.

Produktion von Autoreifen erreicht krisenbedingt neuen Tiefstand

Die Produktion von Autoreifen hat in Deutschland krisenbedingt einen neuen Tiefstand erreicht: Wie das Statistische Bundesamt mitteilte, wurden 2020 rund 36,3 Millionen Reifen für Pkw produziert - das war über ein Viertel (26,6 Prozent) weniger als im Vorjahr. Verglichen mit dem Jahr 2015 ergab sich sogar ein Rückgang um 40,6 Prozent.

Zehntausende Polen demonstrieren für die EU

Zehntausende Polen haben am Sonntagabend an Demonstrationen für den Verbleib ihres Landes in der Europäischen Union demonstriert. Zu den Protesten aufgerufen hatte der frühere EU-Ratspräsident Donald Tusk von der oppositionellen Bürgerplattform (PO) nach dem jüngsten Urteil des polnischen Verfassungsgerichts zum EU-Recht.

USA sprechen mit Taliban über Terrorismusbekämpfung und Menschenrechte

Vertreter der USA und der radikalislamischen Taliban haben erstmals seit dem US-Rückzug aus Afghanistan persönlich miteinander gesprochen. Wie der Sprecher des US-Außenministeriums, Ned Price, am Sonntag mitteilte, konzentrierten sich die Gespräche am Samstag und Sonntag in der katarischen Hauptstadt Doha auf "Sicherheits- und Terrorismusfragen". Weitere Schwerpunkte waren demnach die Menschenrechtslage sowie die "Beteiligung von Frauen und Mädchen an allen Aspekten der afghanischen Gesellschaft".

Diplomat Linhart wird neuer österreichischer Außenminister

Der österreichische Diplomat Michael Linhart wird neuer Außenminister seines Landes. Der bisherige Botschafter in Paris soll am Montag um 13.00 Uhr vereidigt werden, wie die Nachrichtenagentur APA unter Berufung auf das Außenministerium berichtet. Linhart folgt auf Alexander Schallenberg, der ebenfalls um 13.00 Uhr seinen Amtseid als Bundeskanzler ablegen wird. Die Personalrochade ist Folge des Rücktritts von Sebastian Kurz als Bundeskanzler, gegen den wegen Korruption ermittelt wird.

US-Ehepaar wegen Geheimnisverrats festgenommen

Ein US-Ehepaar ist wegen des Verdachts der Atomspionage festgenommen worden. Wie das Justizministerium in Washington am Sonntag mitteilte, verkauften die beiden über fast ein Jahr hinweg geheime Pläne für atomangetriebene US-Kriegsschiffe an einen Mitarbeiter der Bundespolizei FBI, den sie für den Vertreter einer ausländischen Regierung hielten.

Algerien verlangt "umfassenden Respekt" von Frankreich

Nach starken diplomatischen Spannungen zwischen Algerien und Frankreich hat Algier von Paris "umfassenden Respekt" eingefordert. Eine Rückkehr des zurückgerufenen algerischen Botschafters nach Paris hänge von der Respektierung Algeriens durch Frankreich ab, sagte Präsident Abdelmadjid Tebboune am Sonntag algerischen Medien.

