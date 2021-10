Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Japans Ministerpräsident will Abkehr von Abenomics - Zeitung

Japans neuer Premierminister Fumio Kishida hat versprochen, das Land vom neoliberalen Fundamentalismus wegzubringen, und das Versagen seiner eigenen Partei kritisiert, im Rahmen ihrer Abenomics-Wirtschaftspolitik ein breit angelegtes Wachstum zu schaffen. In einem Interview mit der Financial Times erklärte Kishida gegenüber, dass regulatorische Reformen zwar weiterhin notwendig seien, er sich dabei aber darauf konzentrieren werde, die Kluft zwischen Arm und Reich zu verringern.

Biden unterzeichnet Gesetz zur Anhebung der Schuldenobergrenze

US-Präsident Joe Biden hat am Donnerstag (Ortszeit) ein Gesetz zur Anhebung der Schuldenobergrenze unterzeichnet und damit die drohende Zahlungsunfähigkeit zunächst abgewandt. Das US-Repräsentantenhaus stimmte am Dienstag für die Anhebung. Durch den Beschluss wird die Schuldengrenze um 480 Milliarden Dollar (415 Milliarden Euro) erhöht.

Autoabsatz in Europa bricht im September ein

Fehlende Bauteile haben den Autoherstellern den schwächsten September in Europa seit 1995 beschert. In der EU, der Freihandelszone Efta und Großbritannien wurde nur noch 972.723 Fahrzeuge neu zu gelassen, ein Minus von 25,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, wie der Herstellerverband Acea mitteilte.

Einigung im Tarifstreit im deutschen Baugewerbe erzielt

Im Tarifstreit im Baugewerbe haben die Gewerkschaft IG BAU und die Arbeitgeber eine Einigung erzielt und Streiks damit vorerst abgewendet. Wie beide Seiten in der Nacht zum Freitag mitteilten, gelang ein Kompromiss in der zweiten Schlichtungsrunde. Im Detail sieht der ausgehandelte Kompromiss für die Beschäftigten im Westen Lohnerhöhungen in drei Schritten vor: 2,0 Prozent zum 1. November, 2,2 Prozent zum 1. April 2022 und noch einmal 2,0 Prozent zum 1. April 2023. Außerdem gibt es eine Corona-Prämie in Höhe von 500 Euro. Zusätzlich sind Einmalzahlungen vorgesehen.

Zahl der Baugenehmigungen sinkt im August um 1,8 Prozent

Die Zahl der in Deutschland erteilten Baugenehmigungen ist im August gesunken. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) ging sie gegenüber dem Vormonat um 1,8 Prozent auf 30.149 zurück. Die Zahl der Baugenehmigungen von Wohnungen in neuen Ein- und Zweifamilienhäusern stieg um 8,5 beziehungsweise 2,6 Prozent. Bei den Wohnungen in neuen Mehrfamilienhäusern war hingegen ein Rückgang um 4,4 Prozent zu verzeichnen. Die Zahl der Genehmigungen für Wohnungen, die durch Baumaßnahmen an bestehenden Gebäuden entstehen, verringerte sich um 11,1 Prozent.

Polens Parlament stimmt für Zurückweisung von Migranten an der Grenze

Das polnische Parlament hat für eine Legalisierung der umstrittenen Zurückweisung von Migranten an der Grenze gestimmt. Mit der Verabschiedung der entsprechenden Gesetzesänderung gab das Parlament auch grünes Licht für den Bau einer Grenzanlage. Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) machte derweil Fluggesellschaften mitverantwortlich für die prekäre Lage von Flüchtlingen, die über Belarus nach Europa gelangen wollen.

Iran will Gespräche mit EU über Atomverhandlungen in Brüssel fortsetzen

Die iranische Regierung will nach eigenen Angaben "in den kommenden Tagen" in Brüssel mit der EU über eine Wiederaufnahme der Wiener Atomverhandlungen sprechen. Das teilte das iranische Außenministerium am Donnerstag nach einem mehrstündigen Treffen von Vize-Außenminister Ali Bagheri mit dem für die Verhandlungen mit Teheran zuständigen EU-Unterhändler Enrique Mora mit.

Bill Clinton mit Infektion ins Krankenhaus eingeliefert

Der ehemalige US-Präsident Bill Clinton ist ins Krankenhaus eingeliefert worden. Es handle sich um eine Infektion, die jedoch nicht in Verbindung mit dem Coronavirus stehe, teilte sein Sprecher Angel Urena am Donnerstagabend (Ortszeit) bei Twitter mit, ohne weitere Details zu nennen. Clinton sei bereits am Dienstag in eine Klinik im kalifornischen Irvine gebracht worden.

+++ Konjunkturdaten

INDONESIEN

Handelsbilanz Sep Überschuss 4,37 Mrd USD (PROG Überschuss 3,17 Mrd USD)

Exporte Sep 20,60 Mrd USD

Importe Sep 16,23 Mrd USD

October 15, 2021