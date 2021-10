Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Auftragsbestand der deutschen Industrie auf neuem Rekordhoch

Der Auftragsbestand der deutschen Industrie ist im August weiter gestiegen und hat ein neues Rekordniveau erreicht. Verglichen mit dem Vormonat nahm er um 1,7 Prozent zu, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. Bereits im Juni und Juli waren Höchststände markiert worden. Der Auftragsbestand ist seit Juni 2020 stetig gestiegen und hat im August 2021 den höchsten Stand seit Einführung der Statistik im Januar 2015 erreicht.

Mittelstand warnt wegen Rekord-Dieselpreis vor "veritabler Wirtschaftskrise"

Angesichts des neuen Rekordhochs beim Dieselpreis hat der deutsche Mittelstand vor drastischen Folgen für Wirtschaft und Verbraucher gewarnt. Die Corona-Krise drohe zum Jahresende "nahtlos von einer veritablen Wirtschaftskrise abgelöst zu werden, während sich um uns herum andere Staaten Europas wirtschaftlich erholen", sagte Hans-Jürgen Völz, Chefvolkswirt des Bundesverbands mittelständische Wirtschaft (BVMW), den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.

SPD und Grüne in Berlin billigen Verhandlungen über Neuauflage von Rot-Grün-Rot

Drei Wochen nach der Abgeordnetenhauswahl in Berlin haben SPD und Grüne den Weg für Verhandlungen über eine Neuauflage der rot-grün-roten Regierungskoalition freigemacht. Nach Parteiangaben stimmten der SPD-Landesvorstand und ein kleiner Landesparteitag der Grünen für eine entsprechende Empfehlung der Parteispitzen, die sich bereits in der vergangenen Woche nach drei Sondierungsrunden klar für eine Aufnahme offizieller Koalitionsgespräche ausgesprochen hatten.

Umfrage: Immer mehr Menschen räumen Wirtschaft Vorrang vor Virusbekämpfung ein

Mehr als anderthalb Jahre nach dem Beginn der Corona-Pandemie gibt eine wachsende Zahl von Menschen in westlichen Ländern einer Umfrage zufolge der Wirtschaft Vorrang vor der Virusbekämpfung. Es gebe eine klare Tendenz der Bürger hin zu weniger Beschränkungen, selbst wenn das zu mehr Toten führen könnte, erklärte das Beratungsunternehmen Kekst CNC. Das Unternehmen hatte Menschen in den USA, Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Schweden und Japan befragt.

Tschechiens Präsident wegen gesundheitlicher Probleme nicht amtsfähig

Tschechiens Präsident Milos Zeman ist nach Angaben von Senatspräsident Milos Vystrcil aufgrund seiner schlechten gesundheitlichen Verfassung nicht amtsfähig. Vystrcil verwies auf eine Erklärung des Prager Krankenhauses, in dem Zeman seit gut einer Woche behandelt wird. Der Staatschef liegt seit dem 10. Oktober, einen Tag nach der Parlamentswahl, auf der Intensivstation. Seine Abwesenheit blockiert die Bildung einer neuen Regierung.

Libanesische Hisbollah warnt christliche Gruppierung LF vor Bürgerkrieg

Die libanesische Hisbollah hat die christliche Gruppierung LF nach den schweren Ausschreitungen in Beirut vor einem Bürgerkrieg gewarnt. Seine Bewegung verfüge über "100.000 bewaffnete und ausgebildete Kämpfer", sagte Hisbollah-Chef Hassan Nasrallah in einer Fernsehansprache. Er offenbare diese Kampfkraft, "um einen Krieg zu verhindern, nicht um mit einem Krieg zu drohen".

Yellen: US-Regierung bis 3. Dezember finanziert

Im Streit um die Schuldenobergrenze in den USA hat Finanzministerin Janet Yellen eine dauerhafte Lösung des Problems angemahnt. "Es ist zwingend erforderlich, dass der Kongress handelt, um das Schuldenlimit auf eine Weise zu erhöhen oder auszusetzen, die längerfristig die Gewissheit bietet, dass die Regierung allen ihren Verpflichtungen nachkommen kann", schrieb sie in einem Brief an führende Kongressabgeordnete. Die in der vergangenen Woche beschlossene Vereinbarung biete "nur eine vorübergehende Gnadenfrist" und erlaube es der Regierung, ihre Rechnungen bis zum 3. Dezember zu bezahlen.

Trump klagt gegen Herausgabe von Akten zu Erstürmung des US-Kapitols

Ex-Präsident Donald Trump geht gerichtlich gegen die Herausgabe von Akten im Zusammenhang mit der Erstürmung des US-Kapitols vor. Der ehemalige Staatschef klagt gegen die Übergabe der Dokumente des Nationalarchivs an einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss, wie aus Gerichtsdokumenten hervorgeht. "Das Ersuchen des Ausschusses kommt einer schikanösen, illegalen Schnüffeltour gleich", heißt es in der an einem Washingtoner Gericht eingereichten Klageschrift.

US-Sondergesandter für Afghanistan Zalmay Khalilzad tritt zurück

Der nach der Machtübernahme der radikalislamischen Taliban in die Kritik geratene US-Sondergesandte für Afghanistan, Zalmay Khalilzad, tritt zurück. Das gab US-Außenminister Antony Blinken bekannt. Blinken dankte dem Diplomatie-Veteranen für seinen "jahrzehntelangen Dienst" für die USA und ernannte Khalilzads bisherigen Stellvertreter Thomas West zum neuen Afghanistan-Sondergesandten.

USA nehmen nicht an von Russland organisierten Afghanistan-Gesprächen teil

Die USA werden am Dienstag nicht an von Russland organisierten Gesprächen zu Afghanistan teilnehmen. "Wir sind nicht in der Lage, diese Woche teilzunehmen", sagte der Sprecher des US-Außenministeriums, Ned Price. Die USA wollten aber künftig an diesem "konstruktiven" Forum teilnehmen. Für die jetzige Absage führte Price logistische Gründe an, ohne dies näher auszuführen.

Militärkoalition: Erneut zahlreiche Huthi-Rebellen bei Luftangriffen im Jemen getötet

Bei neuerlichen Luftangriffen der von Saudi-Arabien angeführten Militärkoalition sind im Jemen erneut zahlreiche Huthi-Rebellen getötet worden. In den vergangenen 24 Stunden seien in Al-Abdija "13 Militärfahrzeuge zerstört und 150 Terroristen getötet worden", erklärte die Militärallianz laut einem Bericht der staatlichen saudiarabischen Nachrichtenagentur SPA. Damit stieg die Zahl der nach eigenen Angaben von dem Bündnis in den vergangenen Wochen getöteten Kämpfer auf über 1.100.

Nordkorea feuert nach Angaben aus Seoul erneut Geschoss ins Meer

Nordkorea hat nach südkoreanischen Angaben erneut eine Rakete getestet. Pjöngjang habe ein nicht identifiziertes Geschoss östlich der koreanischen Halbinsel ins Meer gefeuert, teilte das südkoreanische Militär mit. Nordkorea hatte in den vergangenen Wochen mehrfach Raketen getestet.

+++ Konjunkturdaten +++

Schweiz Sep Handelsbilanz Überschuss 4,373 Mrd CHF

Schweiz Sep Exporte 21,082 Mrd CHF

Schweiz Sep Importe 16,709 Mrd CHF

