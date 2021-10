Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Auftragseingang im Bauhauptgewerbe erzielt Rekordwert im August

Der Auftragseingang im deutschen Bauhauptgewerbe ist im August saison- und kalenderbereinigt um 7,3 Prozent gegenüber dem Juli gestiegen. Der Wert der Orders betrug im Berichtsmonat rund 7,8 Milliarden Euro, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. Hauptsächlich wegen der sehr stark gestiegenen Baupreise waren das nominal 18,9 Prozent mehr als im August des Vorjahres und zugleich der höchste jemals gemessene Wert an Neuaufträgen in einem August in Deutschland.

Deutsche Exporte in Drittstaaten im September gesunken

Die deutschen Ausfuhren in Länder außerhalb der EU sind im September gegenüber dem Vormonat kalender- und saisonbereinigt um 0,4 Prozent gesunken. Allerdings lagen die Exporte in Drittstaaten zugleich auch um 7,1 Prozent über dem Niveau vom Februar 2020, dem Monat vor dem Beginn der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie in Deutschland, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte.

Scholz und Habeck sehen kaum Chancen für Steuersenkungen

Vor Beginn der Koalitionsgespräche mit der FDP sehen SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz und Grünen-Chef Robert Habeck kaum Chancen für Steuersenkungen. Es fehle die Gegenfinanzierung, so die Politiker am Sonntagabend in der ARD-Sendung Anne Will. Die Entlastung von kleinen und mittleren Einkommen durch eine Steuerreform ist laut Scholz und Habeck nur bei steigenden Steuereinnahmen möglich. Ohne die von der FDP verhinderten Steuererhöhungen fehle dafür der Spielraum.

DGB: Tarifflucht und Lohndumping kosten Sozialversicherungen jährlich ca 30 Mrd Euro

Durch Tarifflucht und Lohndumping gehen den Sozialversicherungen in Deutschland jährlich etwa 30 Milliarden Euro verloren. Im Westen belaufen sich die Mindereinnahmen für die Sozialversicherungen auf 19,5 Milliarden Euro, im Osten auf 10,3 Milliarden Euro. Das geht aus Berechnungen des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) hervor, deren Ergebnisse dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) vorliegen.

Lauterbach (SPD) warnt vor stark steigenden Corona-Zahlen bei Kindern

Der SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach warnt vor stark steigenden Corona-Infektionszahlen bei Kindern. "Wir werden nach den Herbstferien deutlich mehr Ausbrüche in den Schulen erleben, weil die Kinder nicht mehr lange lüften können", sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). "Auch in den Betrieben wird es Ansteckungsketten geben. Dasselbe gilt für Bars und Restaurants. Wir haben einen kontinuierlichen Anstieg zu erwarten."

Yellen: USA verlieren nicht die Kontrolle über Inflation

US-Finanzministerin Janet Yellen ist zuversichtlich, dass die USA nicht die Kontrolle über die Inflation verlieren werden. In der CNN-Sendung "State of the Union" sagte Yellen voraus, dass der Anstieg der Inflation nur vorübergehend sein wird. Auf die Frage des CNN-Moderators Jake Tapper, wann genau die Inflation wieder auf den Zielwert von 2 Prozent zurückgehen werde, sagte Yellen: "Nun, ich erwarte, dass dies Mitte bis Ende des nächsten Jahr geschehen wird."

Pelosi: Einigung in Streit über US-Investitionspakete in dieser Woche

Die Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, die Demokratin Nancy Pelosi, rechnet mit einer Einigung zu zwei billionenschweren Reformprogrammen noch in dieser Woche. "Wir sind fast da", sagte sie dem Sender CNN. 90 Prozent des Gesetzes seien geschrieben, "wir müssen nur noch einige letzte Entscheidungen treffen". Es sei "weniger als wir geplant hatten", aber immer noch "größer als alles", was je für die Bedürfnisse von US-Familien getan worden sei, sagte Pelosi.

Israel erklärt Klimawandel zur Angelegenheit der "nationalen Sicherheit"

Kurz vor dem Weltklimagipfel in Glasgow hat Israels Ministerpräsident Naftali Bennett den Kampf gegen den Klimawandel zu einer Angelegenheit der "nationalen Sicherheit" erklärt. "Die Klimakrise ist eines der wichtigsten Themen auf der Weltagenda", sagte Bennett. Er kündigte die Einrichtung von "Arbeitsgruppen" an und versprach, Investitionen in grüne Energie zu erleichtern. Israel reihte sich damit in die Liste der Länder ein, die vor dem Weltklimagipfel neue Maßnahmen zum Schutz des Klimas bekanntgaben.

Bahrain will wie Nachbarland Saudi-Arabien bis 2060 klimaneutral werden

Der Erdölstaat Bahrain will wie Nachbarland Saudi-Arabien in knapp 40 Jahren klimaneutral sein. Wie staatliche Medien berichteten, will das Königreich "bis 2060" rechnerisch keine zusätzlichen Treibhausgase mehr produzieren. Das Land werde demnach auf Kohlenstoffspeicherung und das Pflanzen von Bäumen setzen, um seine künftigen Emissionen zu kompensieren. Bahrain reihte sich in die Liste der Länder ein, die vor dem Weltklimagipfel neue Klimaschutzziele bekanntgaben.

Singapur will kohlenstoffarmen Strom importieren

Der Stadtsaat Singapur plant, bis zum Jahr 2035 bis zu vier Gigawatt kohlenstoffarmen Strom zu importieren. Dies ist Teil der Bemühungen, die Risiken des Klimawandels zu mindern und die Energiesicherheit im Land zu erhöhen. Die Energiemarktbehörde Singapurs teilte mit, sie werde im kommenden Monat Angebote für den Import von zunächst 1,2 Gigawatt kohlenstoffarmer Elektrizität bis zum Jahr 2027 einholen. Im zweiten Quartal nächsten Jahres soll eine weitere Ausschreibung für die verbleibende Menge bis 2035 folgen.

Regierung von Guatemala setzt nach Protest gegen Schweizer Bergbaufirma Armee ein

Nachdem bei Protesten gegen ein Schweizer Bergbauunternehmen im Nordosten Guatemalas am Wochenende vier Sicherheitsbeamte durch Schüsse verletzt wurden, hat die Regierung den Notstand verhängt und die Armee in die Region entsandt. Am Sonntag berichteten AFP-Journalisten von etwa 500 Soldaten und 350 Polizisten, die auf den Straßen der mehrheitlich von indigenen Maya bewohnten Stadt El Estor patrouillierten. Der Ausnahmezustand gibt den Sicherheitskräften weitreichende Befugnisse.

Bewaffnete nehmen führende Regierungsmitglieder im Sudan fest

Nach wochenlangen Spannungen zwischen dem Militär und der zivilen Übergangsregierung haben im Sudan Bewaffnete mehrere führende Regierungsmitglieder festgenommen. Die Festnahmen hätten in ihren Häusern stattgefunden, hieß es aus Regierungskreisen. Wie AFP-Journalisten berichteten, wurde das Internet im ganzen Land abgeschaltet. In der Hauptstadt Khartum versammelten sich Demonstranten und blockierten Straßen.

+++ Konjunkturdaten +++

Singapur Verbraucherpreise Sep +2,5% gg Vj (PROG: +2,4%)

Singapur Verbraucherpreise Kernrate Sep +1,2% (Aug: +1,1%) gg Vj

