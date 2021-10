Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Ifo-Exporterwartungen fallen im Oktober wegen Lieferproblemen

Die Ifo-Exporterwartungen sind im Oktober auf 13,0 Punkte von 20,5 im September gefallen. Das ist der schlechteste Wert seit Februar 2021. "Die Stimmung in der deutschen Exportindustrie hat einen deutlichen Dämpfer erhalten", erklärte das Ifo-Institut. "Die Lieferprobleme bei den Vorprodukten schlagen nun auf die Exporte der Industrie durch." In der Elektrobranche haben die Exporterwartungen auf hohem Niveau nachgegeben. Die Unternehmen rechnen jedoch weiterhin mit einem guten Auslandsgeschäft. Einen deutlicheren Dämpfer musste hingegen die Chemische Industrie verkraften.

FDP erwartet schnelle Regierungsbildung

FDP-Fraktionsgeschäftsführer Marco Buschmann hat sich optimistisch gezeigt, dass wie geplant Anfang Dezember eine Regierung von SPD, Grünen und FDP steht. Es gebe in den Ampel-Gesprächen "einen ganz klaren Prozess", anders als in den Jamaika-Verhandlungen vor vier Jahren, sagte Buschmann im ARD-Morgenmagazin. In den Sondierungen habe man erlebt, "das wir es mit Verhandlungspartnern zu tun haben, die schon sehr anders denken als wir, aber die fähig sind zum Kompromiss". Dabei gehe es nicht um "faule" oder Formelkompromisse. "Das macht uns zuversichtlich, dass wir schnell eine Regierung bilden können."

Erdogan rückt von angedrohter Ausweisung westlicher Diplomaten ab

Der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan hat von der angedrohten Ausweisung westlicher Diplomaten Abstand genommen. Die Botschafter hätten "einen Rückzieher gemacht" und "werden in Zukunft vorsichtiger sein", sagte Erdogan nach einer Kabinettssitzung. Zuvor hatten die US-Botschaft und andere betroffene Botschaften auf Twitter eine Erklärung veröffentlicht, wonach sie sich an Artikel 41 der Wiener Konvention halten, sich nicht in die inneren Angelegenheiten des Gastlandes einzumischen.

Ägyptens Präsident Al-Sisi hebt Ausnahmezustand auf

Rund viereinhalb Jahre nach seiner Verhängung hat Ägyptens Präsident Abdel Fattah al-Sisi den Ausnahmezustand aufgehoben. "Ägypten ist dank seiner großartigen Bevölkerung zu einer Oase der Sicherheit und Stabilität in der Region geworden", schrieb der Staatschef beim Onlinedienst Facebook. Der Ausnahmezustand war im April 2017 nach Bombenanschlägen auf zwei koptische Kirchen in Kairo mit mehr als 40 Toten verhängt worden.

USA verurteilen Machtübernahme des Militärs im Sudan "aufs Schärfste"

Die US-Regierung hat den Militärputsch im Sudan "aufs Schärfste" verurteilt und eine Rückkehr zu einer zivilen Regierung gefordert. US-Außenminister Antony Blinken erklärte: "Wir lehnen die Auflösung der von Zivilisten geführten Übergangsregierung und der mit ihr verbundenen Institutionen entschieden ab und fordern ihre sofortige Wiedereinsetzung." Angesichts des Einsatzes von scharfer Munition gegen Demonstranten durch Sicherheitskräfte zeigte er sich besorgt.

Facebook und Youtube schränken Nutzerkonten von Brasiliens Präsident ein

Als Reaktion auf ein Video von Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro haben die Online-Netzwerke Facebook und Youtube dessen Nutzerkonten eingeschränkt. Facebook löschte das fragliche Video, Youtube verhängte eine einwöchige Sperre für den Präsidenten, wie die Onlineplattform mitteilte. In dem fraglichen Video hatte der Präsident von negativen Auswirkungen der Corona-Impfstoffe für HIV-Infizierte gesprochen.

Australien will bis 2050 Treibhausgas-Ausstoß auf null reduzieren

Australien will den Ausstoß von Treibhausgasen bis 2050 auf null reduzieren, die Reduktionsziele für 2030 jedoch nicht weiter verschärfen. Der konservative Premierminister Scott Morrison sprach sich zudem für einen Erhalt von Bergbau und Schwerindustrie aus. Australien hatte sich als einer der wichtigsten Kohle- und Gasexporteure der Welt lange gegen eine Festlegung auf ein festes Datum für das Erreichen der Null-Emissions-Marke gewehrt.

+++ Konjunkturdaten +++

Südkorea BIP 3Q +0,3% gg Vorquartal, +4,0% gg Vorjahr

Südkorea BIP 3Q PROGNOSE +0,6% gg Vorquartal, +4,3% gg Vorjahr

October 26, 2021