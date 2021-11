Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutscher Einzelhandel meldet Umsatzminus für September

Die Umsätze im deutschen Einzelhandel sind im September wider Erwarten kräftig gesunken. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) auf Basis vorläufiger Daten mitteilte, reduzierten sich die Umsätze nach Abzug der Inflation um 2,5 Prozent gegenüber dem Vormonat. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten dagegen einen Zuwachs um 0,6 Prozent prognostiziert. Für August wurde der monatliche Anstieg um 1,2 Prozent bestätigt.

HDE: Leichte Verbesserung der Verbraucherstimmung zum Weihnachtsgeschäft

Die Stimmung unter den Verbrauchern hat sich für die kommenden Monate geringfügig verbessert. Das vom Handelsverband Deutschland (HDE) erhobene Konsumbarometer legt im November leicht auf 98,18 Punkte zu nach 98,01 Zählern im Vormonat. Es unterbricht damit seinen dreimonatigen Abwärtstrend, signalisiert aber noch keine Trendwende.Im Vergleich zum Vorjahr ist demnach im anlaufenden Weihnachtsgeschäft die Bereitschaft zu Konsumausgaben etwas größer. Denn die Verbraucher sind bei der eigenen Einkommensentwicklung optimistischer und damit auch bei ihren geplanten Anschaffungen freigiebiger.

Markit: PMI in Chinas Industrie im Oktober leicht erholt

In der chinesischen Industrie hat sich die Aktivität im Oktober dank einer verbesserten Binnennachfrage belebt. Der von Caixin Media Co und dem Researchhaus Markit ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor erhöhte sich auf 50,6 (September: 50,0) Punkte und damit auf den höchsten Stand seit Juni. Der Index beruht auf einer Umfrage unter rund 400 Unternehmen, wobei auch kleinere, in Privatbesitz befindliche Firmen stärker berücksichtigt sind.

Biden hofft auf Abstimmung über Sozial- und Klimapaket in der kommenden Woche

Nach parteiinternem Widerstand gegen seine billionenschweren Investitionspakete hofft US-Präsident Joe Biden nun auf eine Kongressabstimmung in der kommenden Woche. "So Gott will", werde bis Ende kommender Woche über sein Sozial- und Klimapaket abgestimmt, sagte Biden nach dem G20-Gipfel in Rom. Das unter dem Namen Build Back Better - etwa: Besser neu aufbauen - bekannte Sozial- und Klimapaket musste er nach parteiinternem Widerstand auf die Hälfte zusammenstreichen. Es hat nun nur noch einen Umfang von 1,75 Billionen Dollar.

Biden berät mit G20-Ländern über Lieferketten-Probleme

US-Präsident Joe Biden hat angesichts von weltweiten Lieferengpässen am Rande des G20-Gipfels über eine Stärkung der globalen Lieferkette beraten. Wie das Weiße Haus in Washington mitteilte, haben an dem Treffen in Rom Vertreter der EU und die Staats- und Regierungschefs von 14 anderen Ländern teilgenommen, darunter Indien, Australien und Südkorea.

Japans Regierungspartei gewinnt erneut Parlamentsmehrheit

Bei der Parlamentswahl in Japan hat die Regierungspartei von Ministerpräsident Fumio Kishida erneut die meisten Sitze geholt. Laut dem offiziellen Ergebnis gewann die Liberaldemokratische Partei LDP 261 der 465 Sitze, womit sie 15 Sitze einbüßte, wie der TV-Sender NHK meldete. Kishida, der seit dem 4. Oktober im Amt ist und mit einem Juniorpartner regiert, der Mitte-Rechts-Partei Komeito, kann damit auf eine solide Mehrheit bauen.

Keine Entspannung im Fischerei-Streit zwischen Frankreich und Großbritannien

Im Streit um Fischerei-Lizenzen zwischen Großbritannien und Frankreich stehen die Zeichen weiter auf Eskalation. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron bot dem britischen Premierminister Boris Johnson bei einem Treffen zwar eine "Deeskalation" an. Wenn London nicht einlenke, werde Paris aber ab Dienstag Vergeltungsmaßnahmen ergreifen. "Der Ball liegt im Spielfeld der Briten", sagte Macron. Johnson erklärte, die Position seiner Regierung habe sich nicht geändert.

+++ Konjunkturdaten +++

Japan/Kfz-Absatz Okt -30,2% gg Vorjahr

Indonesien Kernverbraucherpreise Okt +1,33% gg Vorjahr (Sep: +1,30%)

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

November 01, 2021 04:00 ET (08:00 GMT)