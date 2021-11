Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Britische Wirtschaft verliert an Schwung im dritten Quartal

Die britische Wirtschaft hat im Sommer an Schwung verloren, als die Erholung von dem Corona-Lockdown nachließ, und es wird erwartet, dass anhaltende Engpässe in der Lieferkette und schwächere Verbraucherausgaben das Wachstum auch für den Rest des Jahres bremsen werden. Wie das britische Statistikamt in einer ersten Veröffentlichung mitteilte, wuchs das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im dritten Quartal um 1,3 Prozent gegenüber dem Vorquartal.

Grüne dementieren Verzicht auf Finanzministerium

Die Grünen haben einen Bericht über ihren angeblichen Verzicht auf das Finanzministerium in den Koalitionsverhandlungen der Ampel-Parteien dementiert. "Das ist falsch", sagte Grünen-Sprecherin Nicola Kabel der Nachrichtenagentur AFP. "Es gibt keinen Verzicht auf irgendein Ministerium und auch keine Festlegung, wer was wird." Die Frankfurter Allgemeine Zeitung hatte berichtet, dass die Grünen nicht mehr auf dem Finanzministerium beharren.

Merkel betont wegen Belarus-Krise Bedeutung von EU-Außengrenzschutz

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat mit Blick auf den Andrang von Migranten an den EU-Grenzen zu Belarus die Bedeutung des Außengrenzschutzes betont. Es sei wichtig, dafür zu sorgen, dass es an der Grenze "humaner" zugehe, als dies bisher der Fall sei, sagte Merkel. "Aber auf der anderen Seite ist es auch wichtig, dass die EU ihre Außengrenzen schützen kann."

Macron und Harris geloben gute Zusammenarbeit Frankreichs und der USA

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und US-Vizepräsidentin Kamala Harris haben eine gute Zusammenarbeit ihrer Länder angekündigt. "Wir sind uns einig, dass wir am Beginn einer neuen Ära stehen", sagte Macron in Paris. "Unsere Zusammenarbeit ist für diese Ära absolut entscheidend."

Zypern will Bearbeitung von Asylanträgen aussetzen

Zypern will angesichts der steigenden Zahl von illegalen Grenzübertritten die Bearbeitung von Asylanträgen aussetzen. Zypern werde bei der EU-Kommission einen Antrag stellen, um "Asylanträge von Menschen, die illegal ins Land kommen, auszusetzen", sagte Regierungssprecher Marios Pelekanos. Die Migrationskrise habe einen "demografischen Wandel" und "akute sozioökonomische Auswirkungen" zur Folge.

Iran will Pariser Klimaabkommen erst nach Rücknahme von Sanktionen unterzeichnen

Der Iran hat die Rücknahme von Sanktionen gegen das Land zur Voraussetzung für die Ratifizierung des Pariser Klimaschutzabkommens erklärt. "Die erste Bedingung ist, dass die repressiven Sanktionen aufgehoben werden", sagte der Umweltbeauftragte der Regierung in Teheran, Ali Saladschegheh, nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Irna. Dafür setze er sich bei der Weltklimakonferenz in Glasgow ein.

USA warnen Russland vor "schwerwiegendem Fehler" in der Ukraine

Die USA haben Aufklärung über russische Truppenbewegungen im Grenzgebiet zur Ukraine verlangt. Es seien "ungewöhnliche" Aktivitäten der Armee zu beobachten, sagte Pentagon-Sprecher John Kirby. "Wir fordern Russland auf, seine Absichten deutlich zu machen und sich an die Minsker Vereinbarungen zu halten." US-Außenminister Antony Blinken äußerte sich während eines Besuchs des ukrainischen Außenministers Dmitri Kuleba in Washington besorgt über das Vorgehen Moskaus.

China und die USA schließen Vereinbarung für mehr Klimaschutz

Die beiden größten Treibhausgasemittenten der Welt, China und die USA, haben bei der UN-Klimakonferenz eine Vereinbarung für mehr Klimaschutz geschlossen. Das gab der chinesische Klimagesandte Xie Zhenhua in Glasgow bekannt. "Beide Seiten erkennen an, dass es eine Kluft zwischen den gegenwärtigen Bemühungen und den Zielen des Pariser Klimaabkommens gibt", sagte Xie mit Blick auf die drohende Erderwärmung von 2,7 Grad.

Bolsonaro will vor Präsidentenwahl rechtsgerichteter Partei beitreten

Der rechtsradikale, aber derzeit parteilose brasilianische Präsident Jair Bolsonaro will mit Blick auf die Präsidentenwahl 2022 der rechtsgerichteten Liberalen Partei (PL) beitreten. Das kündigte die Partei nach einem Treffen zwischen ihrem Vorsitzenden und dem Staatschef an. Bolsonaro werde am 22. November bei einer Parteiveranstaltung die für eine Mitgliedschaft notwendigen Papiere unterzeichnen.

+++ Konjunkturdaten +++

GB/Industrieproduktion Sep -0,4% gg Vm; +2,9% gg Vj

GB/Industrieproduktion Sep PROG: +0,1% gg Vm, +3,1% gg Vj

GB/Industrieproduktion Aug rev +1,0% gg Vm, +4,0% gg Vj

GB/Handelsbilanz Sep Defizit 14,7 Mrd GBP

GB/Handelsbilanz Aug revidiert Überschuss 13,7 Mrd GBP nach vorläufig Defizit 14,9 Mrd GBP

GB/Handelsbilanz Sep PROGNOSE: Defizit 14,4 Mrd GBP

November 11, 2021 03:00 ET (08:00 GMT)