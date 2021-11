Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Zahl der Baugenehmigungen in Deutschand steigt im September

Die Zahl der Baugenehmigungen für Wohnungen in Deutschland ist im September gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) berichtete, wurde der Bau von 30.952 Wohnungen genehmigt. Das waren saison- und kalenderbereinigt 3,9 Prozent mehr als im August. Für den Zeitraum Januar bis September ergab sich ein Anstieg um 5,4 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

Japans Wirtschaft schrumpft im dritten Quartal

Die Störung der Lieferketten sowie sinkende Konsumausgaben und Exporte haben im dritten Quartal zu einem Rückgang des japanischen Bruttoinlandsprodukts (BIP) geführt. Im Zeitraum von Juli bis September sank das BIP der drittgrößten Volkswirtschaft der Welt um 0,8 Prozent, nach einem Anstieg von 0,4 Prozent im Vorquartal. Volkswirte hatten im Konsens mit einem Rückgang um 0,2 Prozent gerechnet. Auf annualisierter Basis schrumpfte die japanische Wirtschaft um 3 Prozent.

Chinesische Industrieproduktion im Oktober höher als erwartet

Die chinesische Industrieproduktion hat im Oktober stärker zugelegt als erwartet. Sie stieg um 3,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, nachdem sie bereits im September um 3,1 Prozent gewachsen war, wie die nationale Statistikbehörde mitteilte. Ökonomen hatten im Konsens des Wall Street Journal nur mit einem Plus von 2,8 Prozent gerechnet. Der Einzelhandelsumsatz kletterte um 4,9 Prozent nach 4,4 Prozent im Vormonat. Hier hatten die Ökonomen mit einem Plus von 3,5 Prozent gerechnet.

Pekings Maßnahmen gegen Immobilienspekulation zeigen Wirkung

Die Zahl der Baubeginne in China, gemessen an der Wohnfläche, ist in den ersten zehn Monaten des Jahres weiter zurückgegangen, was auf eine deutliche Abschwächung des riesigen chinesischen Wohnungsmarktes hindeutet. Die Baubeginne von Januar bis Oktober sanken im Vergleich zum Vorjahr um 7,7 Prozent, wie das nationale Statistikamt berichtete. Das ist eine Verstärkung gegenüber den ersten neun Monaten, als es ein Minus von 4,5 Prozent gab. Der Rückgang ist ein Zeichen dafür, dass Peking entschlossen ist, die Spekulation mit Wohnraum einzudämmen.

Anti-Korruptionspartei überraschend auf Siegeskurs bei Wahl in Bulgarien

Die junge Anti-Korruptionspartei "Wir setzen den Wandel fort" könnte überraschend die Parlamentswahl am Sonntag in Bulgarien gewonnen haben. Auf Nachwahlbefragungen basierende Prognosen sahen die Partei bei 26 Prozent. Die konservative Gerb-Partei des langjährigen Regierungschefs Boiko Borissow käme demnach nur 23 Prozent. Erste Prognosen hatten die Gerb noch in Führung gesehen. Erste Ergebnisse von Teilauszählungen wurden am Montag erwartet. Die Wahlbeteiligung lag bei 40 Prozent.

Irak kündigt ersten Rückführungsflug für Migranten an

Die irakische Regierung hat einen ersten Flug zur Rückführung von Migranten an der belarussisch-polnischen Grenze angekündigt. Irakische Staatsbürger könnten am Donnerstag auf "freiwilliger" Basis in ihre Heimat zurückkehren, sagte Außenamtssprecher Ahmed al-Sahaf in der Nacht zum Montag im irakischen Fernsehen. Die irakischen Behörden hätten im Grenzgebiet "571 Iraker registriert", die sich bereit erklärt hätten, freiwillig in ihre Heimat zurückzukehren.

Argentiniens Regierung verliert bei Zwischenwahl Mehrheit im Parlament

Das in Argentinien regierende mitte-links Bündnis hat bei den Zwischenwahlen seine Mehrheit im Parlament verloren. Nach vorläufigen Ergebnissen büßte die Regierung von Präsident Alberto Fernández ihre Mehrheit im Senat ein, wie die Nachrichtenagentur AFP aus informierten Kreisen erfuhr. Demnach bleiben der Regierungskoalition künftig nur noch 35 der 72 Senatssitze. Bei der Wahl standen rund die Hälfte der Sitze im Unterhaus und ein Drittel der Senatssitze zur Abstimmung.

+++ Konjunkturdaten +++

Indonesien Exporte Okt 22,03 Mrd USD

Indonesien Importe Okt 16,29 Mrd USD

Indonesien Handelsbilanz Okt Überschuss 5,73 Mrd USD (PROG Überschuss 3,89 Mrd USD)

Thailand BIP 3Q -0,3% gg Vorjahr (PROG -1,0%)

Thailand BIP saisonbereinigt 3Q -1,1% gg Vorquartal (PROG -4,0%)

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

November 15, 2021 03:00 ET (08:00 GMT)