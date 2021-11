Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Auftragsbestand der deutschen Industrie auf neuem Rekordhoch

Der Auftragsbestand der deutschen Industrie ist im September weiter gestiegen und hat ein neues Rekordniveau erreicht. Verglichen mit dem Vormonat nahm er um 2,4 Prozent zu, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. Bereits im Juni, Juli und August waren Höchststände markiert worden. Der Auftragsbestand ist seit Juni 2020 stetig gestiegen und hat im September 2021 den höchsten Stand seit Einführung der Statistik im Januar 2015 erreicht.

Britische Inflation auf höchstem Stand seit einem Jahrzehnt

Die jährliche Inflation in Großbritannien hat sich im Oktober beschleunigt und den höchsten Stand seit Dezember 2011 erreicht, angeheizt durch höhere Energiepreise und zunehmende Störungen in der Versorgungskette. Die Verbraucherpreise stiegen um 4,2 (September: 3,1) Prozent gegenüber dem Vorjahr, wie das Amt für nationale Statistiken mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten für Oktober mit einer Rate von 4,0 Prozent gerechnet.

Linnemann gibt Vorsitz des CDU-Wirtschaftsflügels ab - Magazin

Der CDU-Politiker Carsten Linnemann gibt nach SPIEGEL-Informationen den Vorsitz der Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT) ab. Der nordrhein-westfälische Bundestagsabgeordnete, der den Wirtschaftsflügel der Partei seit 2013 führt, hatte intern bereits vor einiger Zeit seinen Abschied angedeutet und unter anderem mit der Dauer seiner Amtszeit begründet. Linnemann setzte sich zuletzt vernehmbar dafür ein, Führungsjobs in Partei und Regierung auf maximal acht Jahre zu begrenzen. Diese Regel will er nun offenbar selbst beherzigen.

Kreisverband verhindert Kandidatur von Brandenburgerin Buder für CDU-Parteivorsitz

Die Brandenburger CDU-Politikerin Sabine Buder ist einem Medienbericht zufolge von ihrem Kreisverband nicht als Kandidatin für das Rennen um den Bundesvorsitz nominiert worden. Wie der RBB berichtete, lehnte der CDU-Kreisverband Märkisch-Oderland Buders Antrag ab. Die 37-jährige Tierärztin hatte kurz vor dem Ende der Bewerbungsfrist für den CDU-Bundesvorstand ihren Hut in den Ring geworfen.

Frankreichs Nationalversammlung stimmt für Macrons Haushaltsentwurf

Die französische Nationalversammlung hat in erster Lesung den Haushaltsentwurf 2022 angenommen. Die Abgeordneten stimmten mit 348 zu 205 Stimmen für den letzten Haushalt der fünfjährigen Legislaturperiode von Präsident Emmanuel Macron. Die rechten und linken Parteien unterstützten den Entwurf nicht.

Armenien verkündet nach stundenlangen Gefechten mit Aserbaidschan Waffenruhe

Nach heftigen Gefechten in der Nähe der umstrittenen Region Berg-Karabach haben sich die verfeindeten Kaukasusrepubliken Armenien und Aserbaidschan auf eine Waffenruhe geeinigt. Nach Vermittlung Russlands seien sie überein gekommen, ab 18.30 Uhr (Ortszeit; 15.30 Uhr MEZ) die Waffen wieder schweigen zu lassen, teilte das armenische Verteidigungsministerium am Dienstagnachmittag mit. Bei den Gefechten war demnach ein armenischer Soldat getötet worden.

Yellen warnt vor Zahlungsunfähigkeit der US-Regierung ab Mitte Dezember

US-Finanzministerin Janet Yellen hat vor einer Zahlungsunfähigkeit der US-Regierung ab dem 15. Dezember gewarnt. In einem Brief an die Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, rief Yellen am Dienstag zu einer Anhebung oder Aussetzung der Schuldenobergrenze auf, um "das Vertrauen in die Vereinigten Staaten und die Kreditwürdigkeit" des Landes sicherzustellen. "Es gibt Szenarien, in denen dem Finanzministerium nicht genügend Ressourcen verbleiben, um den Betrieb der US-Regierung über diesen Zeitpunkt hinaus zu finanzieren", schrieb Yellen mit Blick auf die Frist am 15. Dezember.

Daly: Keine voreiligen Schritte gegen Inflation

Die Präsidentin der Fed von San Francisco, Mary Daly, rät angesichts der Inflation zu Geduld. Sie erkannte an, dass die Teuerung hoch ist, doch warnte sie vor voreiligen Schritten gegen den Preisdruck. Diese könnten zu unerwünschten Problemen führen, wenn der Druck nachlasse. "Angesichts der beispiellosen Ungewissheit besteht die beste Politik darin, die Notwendigkeit des Abwartens anzuerkennen", sagte Daly in einem Redetext.

Biden will diese Woche Entscheidung zu Spitze von US-Notenbank verkünden

US-Präsident Joe Biden will noch in dieser Woche bekanntgeben, ob er Notenbankchef Jerome Powell für eine zweite Amtszeit nominiert. Biden sagte bei einem Besuch im Bundesstaat New Hampshire, er werde seine mit Spannung erwartete Entscheidung zur Spitze der Federal Reserve in "etwa vier Tagen" verkünden.

USA verhängen Einreisesperre gegen Nicaraguas Staatschef Ortega und Minister

Nach der umstrittenen Wiederwahl von Nicaraguas Staatschef Daniel Ortega haben die USA ein Einreiseverbot gegen den Präsidenten und seine Minister verhängt. Von der Einreisesperre ist auch Ortegas Ehefrau Rosario Murillo betroffen, die Vizepräsidentin des mittelamerikanischen Landes, wie das Weiße Haus mitteilte.

Senat in Chile stimmt gegen Amtsenthebungsverfahren gegen Staatschef Piñera

Der durch die "Pandora Papers" unter Druck geratene chilenische Präsident Sebastian Piñera entgeht einer Amtsenthebung. Bei einer Abstimmung im Senat kam die erforderliche Zweidrittelmehrheit für die Einleitung eines Verfahrens gegen Piñera nicht zustande. Damit bleibt der umstrittene Verkauf einer Bergbaufirma im Jahr 2010 für Piñera ohne Konsequenzen.

+++ Konjunkturdaten +++

GB/Verbraucherpreise Okt +1,1% gg Vm; +4,2% gg Vj

GB/Verbraucherpreise Okt PROG: +0,9% gg Vm; +4,0% gg Vj

GB/Verbraucherpreise Kern Okt +0,7% gg Vm; +3,4% gg Vj

GB/Verbraucherpreise Kern Okt PROG: +0,5% gg Vm; +3,2% gg Vj

Japan/Maschinenbauaufträge Kern Sep unverändert (PROG: +1,8%) gg Vm

Japan/Maschinenbauaufträge Kern Sep +12,5% gg Vj

Japan/Exporte Okt +9,4% (PROGNOSE: +11,5%) gegenüber Vorjahr

Japan/Importe Okt +26,7% gegenüber Vorjahr

Japan/Handelsbilanz Okt Defizit 67,4 Mrd JPY (PROGNOSE: Defizit 400 Mrd JPY)

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

November 17, 2021 03:00 ET (08:00 GMT)