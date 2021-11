Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Japan erwägt Freigabe von Ölreserven, um Preisanstieg zu bremsen

Japans Regierung erwägt dem obersten Regierungssprecher des Landes zufolge, Öl aus den Reserven des Landes freizugeben, um den Anstieg der Energiepreise zu bremsen. Eine endgültige Entscheidung über die Freigabe sei noch nicht getroffen worden, sagte Kabinettsstaatssekretär Hirokazu Matsuno auf einer Pressekonferenz. "Wir werden die Auswirkungen der höheren Ölpreise und der Bewegungen auf dem internationalen Energiemarkt auf die japanische Wirtschaft sorgfältig beobachten und die ölproduzierenden Länder weiterhin auffordern, ihre Produktion zu erhöhen", sagte er.

Australien, Großbritannien und USA starten Kooperation bei Atom-U-Booten

Australien, die USA und Großbritannien haben ihre Kooperation bei atomar betriebenen U-Booten offiziell gestartet. Der australische Verteidigungsminister Peter Dutton unterzeichnete am Montag in Canberra mit hochrangigen Diplomaten aus den Vereinigten Staaten und Großbritannien eine Vereinbarung zum Austausch sensibler Daten über nukleare Antriebstechnik bei U-Booten. Es ist das erste öffentlich unterzeichnete Abkommen der drei Staaten zu dieser Technologie, seit sie im September ihr indopazifisches Bündnis namens Aukus angekündigt hatten.

Einigung auf Koalitionsregierung in Rumänien

Nach zwei Monaten politischer Krise haben sich die regierenden Liberalen und die Sozialdemokraten in Rumänien auf die Bildung einer Koalitionsregierung geeinigt. Beide Parteien vereinbarten zudem am Sonntag ein Rotationsverfahren an der Regierungsspitze bis zur Parlamentswahl im Dezember 2024. Demnach sollen Nicolae Ciuca von der liberalen PNL und Marcel Ciolacu von der sozialdemokratischen PSD jeweils anderthalb Jahre als Ministerpräsident amtieren.

Maduro-Partei siegt bei Regionalwahlen in Venezuela

Bei Regionalwahlen in Venezuela hat die Partei des linksgerichteten Staatschefs Nicolás Maduro laut amtlichen Angaben einen klaren Erfolg errungen. Die Verbündeten Maduros hätten bei den Gouverneurswahlen in 20 der 23 Bundesstaaten den Sieg davongetragen, teilte die Wahlkommission des südamerikanischen Landes am Sonntagabend (Ortszeit) mit. Auch die Bürgermeisterwahl in der Hauptstadt Caracas entschied das Maduro-Lager demnach für sich.

Chile vor Stichwahl zwischen gegensätzlichen Präsidentschaftskandidaten

In Chile kommt es kurz vor Weihnachten zur Stichwahl um das Präsidentenamt zwischen zwei politisch diametral entgegengesetzten Kandidaten. In der ersten Runde am Sonntag landete der ultrakonservative Anwalt José Antonio Kast mit rund 28 Prozent der Stimmen auf dem ersten Platz, gefolgt von dem stark linksgerichteten Ex-Studentenführer Gabriel Boric mit mehr als 25 Prozent. Kast und Boric treten nun am 19. Dezember in einer zweiten Wahlrunde gegeneinander an.

Lockdown in Österreich tritt in Kraft

In Österreich ist wegen der dramatischen Corona-Situation am Montag ein landesweiter Lockdown in Kraft getreten. Für alle - auch für Geimpfte - gelten voraussichtlich für die kommenden 20 Tage strenge Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen. Die eigene Wohnung darf nur noch aus dringenden Gründen wie für Arztbesuche, Arbeit und das Einkaufen von Lebensmitteln verlassen werden. Auch die Weihnachtsmärkte wurden abgesagt.

Australien öffnet Grenzen wieder für ausländische Studierende und Fachkräfte

Nach 20-monatiger Grenzschließung aufgrund der Corona-Pandemie öffnet sich Australien ab dem 1. Dezember wieder für Studenten und Fachkräfte aus dem Ausland. "Australien öffnet sich wieder für die Welt", sagte Innenministerin Karen Andrews am Montag. Es handle sich um "einen weiteren Schritt vorwärts" für das Land.

Auto rast in Weihnachtsumzug in den USA - Fünf Tote und 40 Verletzte

In den USA ist ein Auto in eine Weihnachtsparade gerast und hat mindestens fünf Menschen getötet. 40 weitere Menschen wurden am Sonntag bei dem Vorfall in Waukesha, einem Vorort der Metropole Milwaukee im Bundesstaat Wisconsin, verletzt, wie die Polizei mitteilte. Eine "Person von Interesse" wurde von den Behörden in Gewahrsam genommen. Die Hintergründe des Vorfalls waren unklar. Laut Polizei hatte ein roter SUV während der Weihnachtsparade die Absperrungen durchbrochen. Ein Polizist schoss demnach während des Vorfalls auf das Auto, um es zu stoppen. Nach Informationen der Zeitung Milwaukee Journal Sentinel zeigen Aufzeichnungen städtischer Kameras, dass der SUV direkt hinter einer Schülerband in die Parade hineinraste.

