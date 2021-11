Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Neuseelands Zentralbank hebt Leitzins und Leitzinsprognose an

Die Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) hat ihre Geldpolitik wegen der hohen Inflation wie erwartet den zweiten Monat in Folge gestrafft. Laut RBNZ steigt die Cash Rate um 25 Basispunkte auf 0,75 Prozent, nachdem sie bereits im Oktober um den gleichen Betrag angehoben worden war. Die Zentralbank hob zudem ihre Prognose für den Leitzinspfad deutlich an. Die Cash Rate soll einen Höhepunkt von 2,6 Prozent im vierten Quartal 2023 erreichen. Bisher hatte die RBNZ einen Hochpunkt von 2,1 Prozent Anfang 2024 erwartet.

Umsatz im deutschen Online-Handel steigt auch nach Öffnung der Geschäfte

Der Boom des Internet- und Versandhandels in Deutschland hat sich auch nach Wiedereröffnung der Geschäfte im Frühjahr 2021 fortgesetzt. Von Mai bis September dieses Jahres lagen die Umsätze in diesem Bereich real, kalender- und saisonbereinigt um 8,8 Prozent über denen des Vorjahreszeitraums. Damals öffneten viele Läden nach dem ersten Lockdown nur schrittweise wieder. Verglichen mit den Umsätzen von Mai bis September 2019 konnte der Online-Handel 36,0 Prozent mehr umsetzen, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte.

API-Daten zeigen Anstieg der US-Rohöllagerbestände

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 2,3 Millionen Barrel gestiegen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. In der Vorwoche war ein Anstieg von 0,7 Millionen Barrel berichtet worden. Die Benzinbestände stiegen um 0,6 Millionen Barrel nach einem Minus von 2,8 Millionen eine Woche zuvor. Für die offiziellen Daten der staatlichen Energy Information Administration (EIA), die am Mittwoch veröffentlicht werden, erwarten Volkswirte beim Rohöl einen Rückgang um 0,8 Millionen und bei Benzin ein Minus von 0,5 Millionen Barrel.

EU-Vertreter reisen für "technische Gespräche" über Rückführungen nach Minsk

EU-Vertreter reisen für "technische Gespräche" über die Rückführung von Migranten aus dem polnisch-belarussischen Grenzgebiet nach Minsk. Das Treffen "hat nichts mit einer Anerkennung des Regimes zu tun und hat nichts mit Verhandlungen zu tun", betonte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell am Dienstag auf einer Pressekonferenz in Brüssel. "Aber wir müssen die Kommunikationskanäle offen halten."

SPD vier Monate vor Landtagswahl im Saarland klar vor CDU - Umfrage

Gut vier Monate vor der Landtagswahl im Saarland hat sich die SPD in einer Umfrage deutlich vor die CDU gesetzt. Die Sozialdemokraten von Landesparteichefin und Spitzenkandidatin Anke Rehlinger erreichten in der am Mittwoch veröffentlichten Erhebung des Instituts Infratest dimap für den Saarländischen Rundfunk 33 Prozent. Mit 28 Prozent folgten die Christdemokraten von Landesparteichef und Ministerpräsident Tobias Hans vor der AfD mit 9 Prozent, Grünen und FDP mit je 8 Prozent und der Linken mit 6 Prozent.

+++ Konjunkturdaten

FRANKREICH

Geschäftsklima Nov 109 (Okt: 107)

Geschäftsklima Nov PROGNOSE: 106

SINGAPUR

BIP 3Q rev. bereinigt +1,3% gg Vorquartal (vorläufig +0,8%)

BIP 3Q rev. +7,1% gg Vorjahr (vorläufig +6,5%)

