Powell: Neue Corona-Variante stellt Abwärtsrisiko dar

Die neue Omikron-Variante des Coronavirus berge die Gefahr einer weiteren Verschärfung der Lieferketten-Probleme, die in diesem Jahr zu einem Inflationsschub geführt haben, sagte US-Notenbankpräsident Jerome Powell in einem am Montag veröffentlichten Redetext. Powell wird am Dienstag zusammen mit US-Finanzministerin Janet Yellen vor dem Bankenausschuss des Senats erscheinen. Powells schriftliche Aussagen unterstreichen, wie die neue Variante die Fed in den kommenden Monaten in eine schwierige Lage bringen könnte, wenn sie die Inflation verschärft und gleichzeitig mehr Menschen von der Arbeitssuche abhält, was zu einer weiteren Beschleunigung der Löhne führen könnte.

FTC fordert von US-Konzernen Informationen über Lieferkettenprobleme

Die US-Wettbewerbsbehörde FTC prüft, ob Lieferkettenprobleme zu wettbewerbswidrigem Verhalten und höheren Preisen geführt haben. Zu diesem Zweck hat die Federal Trade Commission (FTC) Informationen von Amazon, Procter & Gamble, Walmart und anderen Unternehmen darüber angefordert, wie sie mit ihren Lieferkettenproblemen umgehen.

Chinas Industrie-PMI steigt im November stärker als erwartet

Die Stimmung in der chinesischen Industrie ist im November nach offiziellen Angaben deutlicher als erwartet gestiegen. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor erhöhte sich auf 50,1 (Oktober: 49,2), wie aus Daten der nationalen Statistikbehörde und der China Federation of Logistics & Purchasing (CFLP) hervorgeht. Vom Wall Street Journal befragte Ökonomen hatten einen Stand von 49,6 Punkten prognostiziert.

Ifo: Einzelhandel klagt über verschärfte Lieferprobleme

Die Lieferprobleme im Einzelhandel haben sich wenige Wochen vor Weihnachten deutlich verschärft. 77,8 Prozent der Einzelhändler klagten im November, dass nicht alle bestellten Waren geliefert werden können, geht aus den Umfragen des Ifo Instituts hervor. Im Oktober waren es 60 Prozent, im September 74 Prozent. "Manche Stelle im Regal wird zu Weihnachten wohl leer bleiben", sagte der Leiter der Ifo-Umfragen, Klaus Wohlrabe. "Die Verbraucher müssen eine gewisse Flexibilität bei Weihnachtsgeschenken mitbringen."

Schwächster Anstieg der Tarifverdienste seit über zehn Jahren

Die Tarifverdienste in Deutschland sind im dritten Quartal 2021 mit der geringsten Rate seit über zehn Jahren gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) berichtete, erhöhten sie sich gegenüber dem Vorjahresquartal um 0,9 (Vorquartal: 1,9) Prozent. Das ist der geringste Anstieg seit Beginn der Zeitreihe im Jahr 2010.

+++ Konjunkturdaten +++

Frankreich/Privater Konsum Okt -0,4% gg Vm; -5,3% gg Vj

Frankreich/Privater Konsum Okt PROGNOSE -0,5% gg Vm; -3,6% gg Vj

Frankreich/Privater Konsum Sep rev +0,2% (vorl: -0,2%) gg Vm

Japan/Industrieproduktion Okt +1,1% (PROG: +1,8%) gg Vm

Japan/Arbeitslosenquote Okt 2,7% (PROG: 2,8%)

Südkorea Index Frühindikatoren Okt 101,6 (Sep: 102,1)

November 30, 2021 03:00 ET (08:00 GMT)