Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

GfK: Pandemie und Inflation drücken auf Konsumstimmung

Die hohe Corona-Inzidenz, 2G im Einzelhandel und die steigenden Preise drücken auch im neuen Jahr weiterhin auf die Konsumstimmung. Das von der GfK ermittelte Konsumklima für Januar sinkt auf minus (Dezember: minus 1,6) 6,8 Punkte, wie das Marktforschungsunternehmen am Dienstag mitteilte. Von Dow Jones Newswire sbefragte Volkswirte hatten einen Rückgang auf minus 2,5 Prunkte prognostiziert. Die Sparneigung der Verbraucherinnen und Verbraucher stieg weiter, gleichzeitig verzeichneten Konjunktur- und Einkommenserwartung sowie die Anschaffungsneigung deutliche Einbußen.

ZVEI: Ausfuhren der Elektro- und Digitalindustrie wachsen nur verhalten

Die Wachstumsdynamik in der deutschen Elektro- und Digitalindustrie geht laut ihrem Branchenverband ZVEI zurück. Die Ausfuhren betrugen im Oktober 18,9 Milliarden Euro und lagen damit über dem Niveau des Vorjahrs. "Mit einem Plus von 4,4 Prozent sind die Exporte allerdings verhaltener gewachsen als in den Vormonaten", sagte ZVEI-Konjunkturexperte Jürgen Polzin aber. "Die Wachstumsdynamik hat erkennbar nachgelassen." Im gesamten Zeitraum von Januar bis Oktober dieses Jahres stiegen die Ausfuhren um 10,7 Prozent auf 184,8 Milliarden.

Biden-Regierung verschärft CO2-Normen für Autos

Im Kampf gegen den Klimawandel hat die Regierung von US-Präsident Joe Biden schärfere Grenzen für den CO2-Ausstoß von Autos festgelegt. Die Umweltschutzbehörde EPA sprach am Montag von den "ehrgeizigsten" Emissions-Standards für Treibhausgase bei Autos in der Geschichte des Landes. Die neuen Regeln betreffen Fahrzeuge der Modelljahre 2023 bis 2026. Bis 2050 könnten durch die Vorgaben mehr als drei Milliarden Tonnen an Treibhausgasen eingespart werden, erklärte die EPA.

Trump verklagt gegen ihn ermittelnde Generalstaatsanwältin von New York

Der frühere US-Präsident Donald Trump hat die gegen ihn wegen möglicher Finanzvergehen ermittelnde Generalstaatsanwältin des Bundesstaates New York verklagt. In der am Montag bei einem Bundesgericht eingereichten Klage wirft Trump der Demokratin Letitia James vor, politisch motivierte Ermittlungen gegen ihn zu führen. "Ihre Mission ist einzig und allein von politischer Feindseligkeit motiviert und von dem Willen, einen Privatbürger, den sie als politischen Gegner ansieht, zu schikanieren, einzuschüchtern und sich an ihm zu rächen", heißt es in der Klageschrift. Die Ermittlungen würden damit gegen Trumps Grundrechte verstoßen.

China und Russland blockieren im UN-Sicherheitsrat Ausnahmen bei Taliban-Sanktionen

China und die USA haben im UN-Sicherheitsrat einen Vorschlag der USA zur Einführung "humanitärer Ausnahmen" im Sanktionsregime gegen das von den radikalislamischen Taliban kontrollierte Afghanistan abgelehnt. Einen entsprechenden Resolutionsentwurf der USA blockierten die beiden Vetomächte am Montag (Ortszeit). Ein neuer Resolutionsentwurf sieht nun eine einjährige Übergangsregelung vor, um trotz der Sanktionen gegen die Taliban humanitäre Hilfen zu ermöglichen.

+++ Konjunkturdaten

GROßBRITANNIEN

Finanzsaldo öffentl. Hand (PSNB) Nov +17,4 Mrd GBP (Vj: +22,2 Mrd GBP)

Finanzsaldo öffentl. Hand (PSNB) Nov PROGNOSE: +15,5 Mrd GBP

Nettomittelbedarf öffentl. Hand (PSNCR) Nov +36,5 Mrd GBP (Vj: +20,6 Mrd GBP)

SCHWEIZ

Nov Handelsbilanz Überschuss 4,217 Mrd CH

Nov Exporte 21,801 Mrd CHF

Nov Importe 17,584 Mrd CHF

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/AFP/hab

(END) Dow Jones Newswires

December 21, 2021 03:00 ET (08:00 GMT)